Тита се оплака от фалшив профил, който я унижава и клевети

28 Октомври, 2025 15:59 752 6

Певицата е крайно възмутена от вулгарните неща, които фалшивия профил публикува от нейно име

Тита се оплака от фалшив профил, който я унижава и клевети - 1
Снимки: Instagram
Мария Атанасова

Певицата Тита се оплака от нагъл интернет тормоз – фалшив профил с нейното име и снимки публикува вулгарни и клеветнически постове, представяйки се за нея.

Изпълнителката на „Антилопа“ избухна в Instagram с две гневни истории, в които си позволи по-остър тон да се обърне както към феновете си, така и към наглия измамник: „Някой ‘онлайн герой’ си е позволил лукса да създаде профил с моето име и снимки… и да публикува отвратителни и унизителни неща, представяйки се за мен!“

Тя продължи изявлението си: „Това не съм аз! Никога не бих написала такива неща!“

„Разбирам, че някои хора имат нужда от внимание… но това е първият безцеремонно нагъл, вулгарен и клеветящ моето име фалшив профил“, написа Тита.

Певицата уточнява, че е свикнала с фен страници и не е реагирала на тях, но този случай я е вбесил: „Никога не съм си позволявала да коментирам подобни неща, но сега съм длъжна! Отвратена съм!“

Феновете ѝ веднага я подкрепиха, а мнозина настояват виновникът да бъде открит и наказан. Тита не е съобщила на феновете си дали е предприела законови мерки към измамника.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 тортиля

    14 0 Отговор
    Титка с тутка.

    16:02 28.10.2025

  • 2 Георги

    11 0 Отговор
    тя тая самата е фалшива, колко по-фалшив може да е тоя профил

    16:06 28.10.2025

  • 3 Дедо

    10 2 Отговор
    Душичка, няма да са притесняваш пиленце. Толко ли няма млади момци да те успокоят да те милват по косичката, пак ли дедо трябва на младите работата да върши. Еми ако толко пък няма кой ще се напъна, ама то годините вече си казват думата. Такава хубава жена да я тармозят. Хубава работа , ама то в наши дни е за тва мислат как да навредят, вместо да мислят за любов за ласки за нежни отношения.

    16:06 28.10.2025

  • 5 Здрасти

    4 0 Отговор
    С тия тити, и баща измамник - крадец на пенсии, колко да е вулгарно?

    16:45 28.10.2025

  • 6 Ироничен

    0 0 Отговор
    Това нещо на снимката прекалено прилича на създаден с изкуствен интелект образ от филми за възрастни.

    17:16 28.10.2025