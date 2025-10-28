Тита се оплака от фалшив профил, който я унижава и клевети

Певицата Тита се оплака от нагъл интернет тормоз – фалшив профил с нейното име и снимки публикува вулгарни и клеветнически постове, представяйки се за нея.

Изпълнителката на „Антилопа“ избухна в Instagram с две гневни истории, в които си позволи по-остър тон да се обърне както към феновете си, така и към наглия измамник: „Някой ‘онлайн герой’ си е позволил лукса да създаде профил с моето име и снимки… и да публикува отвратителни и унизителни неща, представяйки се за мен!“

Тя продължи изявлението си: „Това не съм аз! Никога не бих написала такива неща!“

„Разбирам, че някои хора имат нужда от внимание… но това е първият безцеремонно нагъл, вулгарен и клеветящ моето име фалшив профил“, написа Тита.

Певицата уточнява, че е свикнала с фен страници и не е реагирала на тях, но този случай я е вбесил: „Никога не съм си позволявала да коментирам подобни неща, но сега съм длъжна! Отвратена съм!“

Феновете ѝ веднага я подкрепиха, а мнозина настояват виновникът да бъде открит и наказан. Тита не е съобщила на феновете си дали е предприела законови мерки към измамника.