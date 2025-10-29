Нова звездна двойка: Софи Търнър и Крис Мартин са заедно?

Актрисата Софи Търнър, позната от сериала „Игра на тронове“, е започнала нова връзка с фронтмена на Coldplay, Крис Мартин, след като окончателно е приключила отношенията си с британския аристократ Перегрин („Пери“) Пиърсън. Новината бе потвърдена от няколко британски медии, включително Daily Mail и The Sun, които съобщават, че двамата са били забелязани заедно на „тайна среща“ в Лондон само седмица след раздялата на актрисата с Пиърсън.

Според близки до Софи Търнър, тя и Пери са прекратили връзката си окончателно в края на септември след близо две години заедно. Раздялата настъпила след напрегнат момент по време на събитие, на което двамата били забелязани да спорят. През последните месеци в медиите се появиха и многобройни слухове за временни раздели между тях, които впоследствие се оказаха верни.

Крис Мартин също е отново свободен, след като през юни се раздели с американската актриса Дакота Джонсън след почти осем години връзка и годеж. Певецът, който по-рано премина през т.нар. „осъзнато разделяне“ с бившата си съпруга Гуинет Полтроу, прекарва последните месеци в Лондон след края на европейския етап от турнето Music of the Spheres на Coldplay.

Любопитен щрих в историята е, че Софи Търнър е била фен на Coldplay още преди да се запознае с Мартин. През 2020 г. тя получава видео поздрав от музиканта за рождения си ден — изненада, организирана от тогавашния ѝ съпруг Джо Джонас. В записа Мартин ѝ пожелава „чудесен ден“ и ѝ изпраща въздушна целувка, а реакцията на Търнър — изумена и разплакана от вълнение — по-късно обиколи социалните мрежи.

Sophie Turner fangirls over Chris Martin in resurfaced clip amid romance rumors https://t.co/zk4jxma1pX pic.twitter.com/RZAqCGlOdr — Page Six (@PageSix) October 27, 2025

Софи Търнър и Джо Джонас се ожениха през 2019 г. и имат две дъщери – Уила (4 г.) и Делфин (2 г.). Двамата финализираха развода си през септември 2024 г., малко повече от година след като Джонас подаде молба за раздяла.

Междувременно и Пери Пиърсън изглежда е продължил напред – според очевидци наследникът на имението Каудрей в Уест Съсекс е бил забелязан миналата седмица в лондонски клуб в компанията на висока блондинка, която поразително напомняла на Софи Търнър.

Представителите на Търнър и Мартин засега не са коментирали публично информацията. Източници, близки до двамата, обаче твърдят, че актрисата и музикантът прекарват време заедно „дискретно, но щастливо“, като са били видени на няколко частни събития в Лондон и околностите.

Новината за предполагаемата им връзка бързо обиколи световните таблоиди, превръщайки Софи Търнър и Крис Мартин в най-обсъжданата нова двойка в светския живот на Великобритания.