Machine Gun Kelly за раздялата с Меган Фокс: Урочасаха ни, защото не криехме любовта

29 Октомври, 2025 19:15 570 5

Рапърът каза, че той и Меган Фокс винаги са искали да показват любовта си, за да вдъхновяват другите

Machine Gun Kelly за раздялата с Меган Фокс: Урочасаха ни, защото не криехме любовта - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Рапърът Machine Gun Kelly е убеден, че той и актрисата Меган Фокс са се разделили заради... уроки, пише TMZ.

Machine Gun Kelly каза, че той и Меган Фокс винаги са искали да показват любовта си, за да вдъхновяват другите. Рапърът обаче твърди, че това им е причинило обратен ефект. Той вярва, че връзката му с актрисата е била съсипана от уроки на хейтъри.

В разговор с водещия Machine Gun Kelly си спомни и първата си среща с Меган Фокс. Той призна, че веднага е разбрал, че иска да се среща с актрисата.

„Вечно съм благодарен на Бог и съм задължен на съдбата, която ни събра, защото когато за първи път погледнах в очите ѝ, беше сякаш имах телескоп, който можеше да види всички тайни на вселената. И мисля, че това, което последва, наистина доказа какво означава да вървиш с любов“, каза рапърът.

През декември 2024 г. таблоидът TMZ съобщи, че Меган Фокс отново се е разделила с Machine Gun Kelly. Раздялата се случи на Деня на благодарността. Вътрешни източници до двойката съобщиха на изданието, че актрисата „е намерила нещо в телефона на Колсън“, което я е разстроило силно и я е накарало да прекъсне почивката си, да си стегне багажа и да се прибере у дома, оставяйки гаджето си.

На 28 март се появи новината, че Меган Фокс е родила дъщеря. Актрисата обяви новината в Instagram.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly се сдобриха шест месеца след раждането на детето им.


