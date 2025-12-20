След раздялата с Габриела от "Ергенът: Любов в рая" Джан-Микеле забегна за Албания

Любовната история между Джан-Микеле Ратта и Габриела Михайлова от "Ергенът: Любов в рая" официално приключи. Само месеци след публичните признания, романтичните сцени и напускането на шоуто рамо до рамо, двамата вече не са заедно. Общите снимки изчезнаха от социалните мрежи, а профилите им престанаха да се следват – знак, който феновете разчетоха мигновено, пише show.blitz.bg.
Официална причина за раздялата няма, но виртуалното пространство завря от предположения: ревност, скандали, несъвместимост, избухливи характери…
Докато Габриела мълчи и се е потопила в домашен уют сред семейството си, Джан-Микеле е в пълна противоположност – на почивка в Албания.
Ратта позира и с местната знаменитост – боксьора Албан Бермета, а кадрите са повече от красноречиви. Никаква следа от тъга. По всичко личи, че в Албания празнуват на макс – празнични светлини, коледна украса, пълни заведения, а Джани изглежда точно на място.
Припомняме, че любовта между бижутерката и италианеца тръгна бурно – страст, химия, избухвания. След принудителното отстраняване на Ратта от шоуто заради агресивно поведение, Габриела напусна с него в знак на подкрепа. Двамата уверяваха, че са силно влюбени, пътуваха, публикуваха снимки, позираха с еднакви дрехи, мечтаеха./
