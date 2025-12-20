Новини
След раздялата с Габриела от "Ергенът: Любов в рая" Джан-Микеле забегна за Албания

20 Декември, 2025 08:15 1 099 9

Габриела мълчи и се е потопила в домашен уют сред семейството си

След раздялата с Габриела от "Ергенът: Любов в рая" Джан-Микеле забегна за Албания - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Любовната история между Джан-Микеле Ратта и Габриела Михайлова от "Ергенът: Любов в рая" официално приключи. Само месеци след публичните признания, романтичните сцени и напускането на шоуто рамо до рамо, двамата вече не са заедно. Общите снимки изчезнаха от социалните мрежи, а профилите им престанаха да се следват – знак, който феновете разчетоха мигновено, пише show.blitz.bg.

Официална причина за раздялата няма, но виртуалното пространство завря от предположения: ревност, скандали, несъвместимост, избухливи характери…

Докато Габриела мълчи и се е потопила в домашен уют сред семейството си, Джан-Микеле е в пълна противоположност – на почивка в Албания.


Ратта позира и с местната знаменитост – боксьора Албан Бермета, а кадрите са повече от красноречиви. Никаква следа от тъга. По всичко личи, че в Албания празнуват на макс – празнични светлини, коледна украса, пълни заведения, а Джани изглежда точно на място.

Припомняме, че любовта между бижутерката и италианеца тръгна бурно – страст, химия, избухвания. След принудителното отстраняване на Ратта от шоуто заради агресивно поведение, Габриела напусна с него в знак на подкрепа. Двамата уверяваха, че са силно влюбени, пътуваха, публикуваха снимки, позираха с еднакви дрехи, мечтаеха./


  • 1 Ааууу

    12 1 Отговор
    С каква мраччна новина осъмнах днес на ,,Игнажден"...

    08:20 20.12.2025

  • 2 Каменов

    8 1 Отговор
    Измислени предавания , смешни персонажи !

    08:25 20.12.2025

  • 3 Мъж

    7 3 Отговор
    Българките са много ниши жени от мен да го знаете това

    08:28 20.12.2025

  • 4 лют пипер

    4 1 Отговор
    Голямъ и зеленъ празъ.

    08:29 20.12.2025

  • 5 Джан-Микеле

    8 1 Отговор
    италианец от Шекер маалу.

    08:33 20.12.2025

  • 6 Анджо

    4 1 Отговор
    Леле това е голяма трагедия, сега ще се напия от мъка.🙆

    08:33 20.12.2025

  • 7 Роки

    6 1 Отговор
    Тоя няма нищо общо с италианците.

    08:55 20.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Фончо

    1 0 Отговор
    Благодаря ви факти, че споделяте важните новини с нас

    09:12 20.12.2025