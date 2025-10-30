Новини
Любопитно »
Изгониха Лечителите в “Игри на волята” на Блатото след тежко нарушение на правилата

30 Октомври, 2025 12:01 436 2

Трима от членовете на племето бяха хванати да ядат непозволена храна в Изолатора

Изгониха Лечителите в “Игри на волята” на Блатото след тежко нарушение на правилата - 1
Снимка: NOVA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Капитанът на Лечителите Теодор-Чикагото и двамата му най-близки човека в племето - Дино и Траян се оказаха в центъра на грубо нарушение на правилата на екстремното риалити “Игри на волята”. Веднага след края на битката за неприкосновеност тримата воини бяха уличени в нерегламентирана консумация на храна.

Тримата състезатели заявиха през съотборниците си, че са намерили захвърлена баничка, но на видео се вижда как и тримата, без микрофони, здраво хапват парчета баница далеч от останалата част от племето.

Наказанието обаче потресе зрителите на шоуто, които за пореден път призоваха продукцията да спре да държи участниците гладни по този начин само и само, за да се гледа сеир в подобен момент. За телевизионната аудитория от години не е приятно подобно отношение към риалити героите и то само краде от цялостната игра, смятат мнозина. Някои дори смятат, че подхвърлената баница е именно от екипа на предаването, за да се вкара интрига.

"Наистина ли това се излъчва по телевизията? Колко смешно и тъжно е, че гледаме как се наказват хора, защото изпитват глад и се поддават на възможността да ядат.", гласи един от възмутените коментари.

Междувременно, номинационният сблъсък на Арената приветства двете племена и тества техните бързина, отборен дух и точност. По-добрата координация и правилно изградена стратегия на Сините даде резултат и те постигнаха ценен успех на бойното поле, който им донесе и желаното спасение.

С добро представяне се отличиха новите попълнения на Феномените: стюардесата Николета, фермерът Кристиан и бизнесменът Ивайло. При Лечителите впечатляващи умения демонстрираха музикантът Дечо и приключенецът Мирослав.

Горчивият вкус от загубата за обитателите на Изолатора остана и след края на битката. Вследствие на необмислената постъпка на тримата съплеменници, целият отбор беше наказан с отлъчване на Блатото, а водещата Ралица Паскалева ще ги посрещне около огъня на номинациите.

Тази вечер в Дивия север предстои да стане ясно кой ще победи във втората битка за неприкосновеност, какво ще последва след нарушенията на Лечителите и кои ще бъдат четиримата номинирани тази седмица.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Яли са бахур "Стоичков"

    3 0 Отговор
    От Кауфланд

    12:04 30.10.2025

  • 2 Тея търтеи

    1 0 Отговор
    Няма ли нормална работа да си намерят....

    12:10 30.10.2025