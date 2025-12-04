Смятаният за победител в "Игри на волята" 7 стана баща

Мирослав Великов още от лятото е смятан за големия победител в седми сезон на "Игри на волята“. В мрежата се появи снимка, на която 36-годишният бизнесмен държи чека със стоте хиляди лева в оспорвана битка, която зрителите ще видят на 5 декември по Нова телевизия. Макар някои от финалистите да го смятаха за недостоен за наградата и да го наричаха пренебрежително "женчо“, надъханият Мирослав все пак изглежда, че грабва голямата награда.

Докато се бореше във всяка битка в "Игри на волята“, Мирослав имаше и своите притеснения, свързани с личния му живот, тъй като по време на състезанията очакваше бебе. В един от последните излъчени епизоди на риалити шоуто бизнесменът разкри, че съпругата му Десимира е бременна в осмия месец и всеки ден мисли за нея. Заради щастливото събитие Мирослав дори смятал да се откаже от участие в екстремното риалити, но жена му го разубедила и настоявала да се включи, защото това се случва веднъж в живота.

Той я послушал и сега няма как да съжалява, защото освен че грабна наградата, след като излезе от "Игри на волята“, стана и баща на дъщеря, пише "Филтър".

Пътят на Мирослав в риалитито въобще не е лек. Той започна като изгнаник на блатото, но успя да се присъедини бързо към племената. Реши хитро да играе в коалиция с жените и така си осигури по-безпроблемно придвижване към финала. Накрая се съюзи с Дино и за момента успява да контролира събитията.

Макар по всичко да изглежда, че Мирослав ще е големият победител, зрителите имат друг фаворит и това е Калин, наречен от продукцията Великолепни. Според по-голямата част от аудиторията именно той трябва да спечели чека със 100 000 лева.