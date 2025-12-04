Новини
Смятаният за победител в "Игри на волята" 7 стана баща

4 Декември, 2025 12:29 1 346 9

Жената на Мирослав бе бременна в осмия месец по време на участието му в Игрите

Смятаният за победител в "Игри на волята" 7 стана баща - 1
Снимки: NOVA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мирослав Великов още от лятото е смятан за големия победител в седми сезон на "Игри на волята“. В мрежата се появи снимка, на която 36-годишният бизнесмен държи чека със стоте хиляди лева в оспорвана битка, която зрителите ще видят на 5 декември по Нова телевизия. Макар някои от финалистите да го смятаха за недостоен за наградата и да го наричаха пренебрежително "женчо“, надъханият Мирослав все пак изглежда, че грабва голямата награда.

Докато се бореше във всяка битка в "Игри на волята“, Мирослав имаше и своите притеснения, свързани с личния му живот, тъй като по време на състезанията очакваше бебе. В един от последните излъчени епизоди на риалити шоуто бизнесменът разкри, че съпругата му Десимира е бременна в осмия месец и всеки ден мисли за нея. Заради щастливото събитие Мирослав дори смятал да се откаже от участие в екстремното риалити, но жена му го разубедила и настоявала да се включи, защото това се случва веднъж в живота.

Той я послушал и сега няма как да съжалява, защото освен че грабна наградата, след като излезе от "Игри на волята“, стана и баща на дъщеря, пише "Филтър".

Пътят на Мирослав в риалитито въобще не е лек. Той започна като изгнаник на блатото, но успя да се присъедини бързо към племената. Реши хитро да играе в коалиция с жените и така си осигури по-безпроблемно придвижване към финала. Накрая се съюзи с Дино и за момента успява да контролира събитията.

Макар по всичко да изглежда, че Мирослав ще е големият победител, зрителите имат друг фаворит и това е Калин, наречен от продукцията Великолепни. Според по-голямата част от аудиторията именно той трябва да спечели чека със 100 000 лева.


  • 1 Браво

    17 6 Отговор
    Мира е първата жена с панталони спечелила формата.

    12:31 04.12.2025

  • 2 Ко речи?

    14 5 Отговор
    Мирославка е баща? Ха ха ха ти да видиш…

    12:40 04.12.2025

  • 3 Размисли и страсти

    18 4 Отговор
    С такъв баща детето е обречено на пошлост и подлост. Да е живо и здраво и дано майката е стойностен човек, не като него.

    12:42 04.12.2025

  • 4 Иво

    9 1 Отговор
    Това е снимано лятото,как тогава е била в осмия месец а детето се ражда декември месец???

    12:49 04.12.2025

  • 5 Българин

    13 2 Отговор
    Ако този мишкар и страхливец е победителя,това предаване е закриване

    12:51 04.12.2025

  • 6 Пффффф

    5 0 Отговор
    Щом тоя мишок е победител… много слаб сезон

    13:21 04.12.2025

  • 7 честен ционист

    1 2 Отговор
    Това момче е най-достоен за победител. Предпочитате Ганчо като Дино или Чикагото, прости и подмолни, или злобния чичак Ганчо американчо, или Ген Зито - Калоян?

    13:33 04.12.2025

  • 8 Жоро

    1 0 Отговор
    Значи най-накрая имаме женка победител!!!

    13:48 04.12.2025

  • 9 Йееей

    0 0 Отговор
    Хайде честито на МирославА!!!

    14:01 04.12.2025