Неволите нямат край: Хакнаха профила на Димо Алексиев

Актьорът Димо Алексиев е жертва на пореден удар от съдбата или по-скоро на нагъл недоброжелател. Хакер атакува и открадна профила на звездата в Инстаграм.

Не е ясно как е станала подмяната. Засега не е ясно дали Димо е предприел действия по връщането на профила, но в момента той липсва изцяло от мрежата. Но имайте едно наум, ако следвате актьора, предупреждава в. Марица.

Междувременно Димо Алексиев изчаква през януари решение на втора инстанция за присъдата, която му беше наложена за шофиране пиян. А имено - 18 месеца затвор и без книжка а две години. Но поне не стои без работа. Актьорът се връща на театралната сцена — в момента подготвя нов спектакъл с трупата на Музикално‑драматичен театър "Константин Кисимов" във Велико Търново.

Актьорът, който изигра на телевизионния екран с участието си в "Откраднат живот" ще участва в постановката "Солунските съзаклятници", една от емблематичните пиеси на драматурга Георги Данаилов. Поканата идва от младата режисьорка Мария Генова, а премиерата се очаква да бъде в началото на новата година.

Димо споделя, че има и други интересни предложения за роли и се надява това да е ново начало в кариерата му. "Семейството ми е добре" - споделя лаконично Алексиев, който се грижи за жена си и трите си деца.