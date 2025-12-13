Новини
Неволите нямат край: Хакнаха профила на Димо Алексиев

13 Декември, 2025 12:52 516 7

Актьорът остана без профил в социалните мрежи

Неволите нямат край: Хакнаха профила на Димо Алексиев - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Актьорът Димо Алексиев е жертва на пореден удар от съдбата или по-скоро на нагъл недоброжелател. Хакер атакува и открадна профила на звездата в Инстаграм.

Не е ясно как е станала подмяната. Засега не е ясно дали Димо е предприел действия по връщането на профила, но в момента той липсва изцяло от мрежата. Но имайте едно наум, ако следвате актьора, предупреждава в. Марица.

Междувременно Димо Алексиев изчаква през януари решение на втора инстанция за присъдата, която му беше наложена за шофиране пиян. А имено - 18 месеца затвор и без книжка а две години. Но поне не стои без работа. Актьорът се връща на театралната сцена — в момента подготвя нов спектакъл с трупата на Музикално‑драматичен театър "Константин Кисимов" във Велико Търново.

Актьорът, който изигра на телевизионния екран с участието си в "Откраднат живот" ще участва в постановката "Солунските съзаклятници", една от емблематичните пиеси на драматурга Георги Данаилов. Поканата идва от младата режисьорка Мария Генова, а премиерата се очаква да бъде в началото на новата година.

Димо споделя, че има и други интересни предложения за роли и се надява това да е ново начало в кариерата му. "Семейството ми е добре" - споделя лаконично Алексиев, който се грижи за жена си и трите си деца.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Авитохол

    5 1 Отговор
    Баба му все профил в социална мрежа имала...
    То без такава простотия не само, че няма щастие, ами направо има нещастие.
    Драма голяма, въй въй въй ко ши праим ся.

    12:56 13.12.2025

  • 2 Порно

    0 2 Отговор
    Ако горния съд потвърди присъдата, тя не подлежи на касация, и в Централния очакват новата булка.

    Коментиран от #3

    12:58 13.12.2025

  • 3 Там

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Порно":

    Яко ще му ,,хакнат профила"...

    Коментиран от #5

    13:03 13.12.2025

  • 4 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    1 1 Отговор
    Това пиянде си е хакнато по рождение, личи му по физиономията...

    13:07 13.12.2025

  • 5 бай Ставри стайл

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Там":

    Да го вкарат в пандиза, там ще го хакват всеки ден!

    13:08 13.12.2025

  • 6 Хамаско

    2 0 Отговор
    След като му хакнаха трезвеността, сега и профила...
    Аман от тия хакери, аман

    Коментиран от #7

    13:09 13.12.2025

  • 7 ТУК ЯВНО МНОГО ЗЛЪЧ

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "Хамаско":

    СЕ Е НАБРАЛА
    ТЕ ПРОСТО МУ ЗАВИЖДАТ ЧЕ Е КАДЪРЕН
    САМО ДЕТО НЕ ЗНАЯТ ЧЕ ВСИЧКО ЩЕ РЕКУШИРА ВЪРХУ ТЯХ
    ЖИВОТЪТ ЩЕ ПОКАЖЕ

    13:16 13.12.2025