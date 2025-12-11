Победителят от "Игри на волята" Мирослав каза за какво ще похарчи 100-те хиляди лева (ВИДЕО)

Големият победител в седми сезон на "Игри на волята" Мирослав Великов не губи време и буквално дни след победата си "канадският вълк единак" вече е взел решение какво ще прави с голямата награда от 100 000 лева.

Миро признава, че именно най-близкият му човек - съпругата му, е понесла най-голямата тежест по време на участието му в шоуто, сподели той пред Гала в "На кафе". Затова сега възнамерява да я компенсира по кралски.

"Ще заведа жена ми на екскурзия – тя ще избере къде. Доста изтърпя заради това предаване", откровен е той. А по време на снимките на шоуто стана ясно, че тя е била в напреднала бременност, а Миро сериозно се е колебаел дали изобщо да замине, но именно тя го убедила да последва мечтата си.

Родният му град Велико Търново може да се окаже големият печеливш от победата на Миро. Шампионът планира да вложи част от наградата в клуба по катерене, с който е тясно свързан.

"Имаме една малка зала. Или ще я уголемим, или ще намерим ново помещение. Искам клубът да расте", сподели победителят.

Мирослав разкрива малко известни детайли от кулисите на шоуто: "Гладът не се усеща.", казва той, но пояснява, че истинското изпитание е зверската умора в резултат на глада и тежките летни условия - жега и пек. "Тръгваш към Арената без грам енергия, свят ти се вие.", казва още Миро.

След влизането в Резиденцията за седмица качва 12-13 килограма, защото започва да яде постоянно.

"Ако играеш само с единия пол, сам си режеш шансовете", признава Миро пред Гала. И допълва, че единственото, за което съжалява, е, че е нарушил правилата с храната. "Това е нещо, за което съжалявам."