Емрах и Константин все още са с шофьорски книжки въпреки нарушенията

30 Октомври, 2025 12:31

Поп фолк певците обжалват наказанието си

Емрах и Константин все още са с шофьорски книжки въпреки нарушенията - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Наскоро Емрах Стораро се похвали с чисто нов мощен Мерцедес, докато чака съдът да определи наказанието му за скандален клип, който заснеха с колегата му – фолкзвездата Константин, на който се състезават насред столичния трафик.

Преди месец двамата качиха видео, на което изглеждаше, че си спретват импровизирана гонка по оживен булевард в София, като Емрах управлява BMW, а до него Константин се пъчи в жълто порше кабрио. От видеото не става ясно с каква скорост се движат двамата, но може спокойно да се предположи, че е много над позволената. Освен това ясно се вижда как с превишената скорост двамата се надпреварват между останалите участници в движението, създавайки условия за ПТП. От кадрите личи и че видеото е обработвано и допълнително забързано. На дисплея в колата на сина на Тони Стораро пък показанието на скоростомера е замазано.

Ден след като видеото набра хиляди гледания, от Пътната полиция се самосезираха и привикаха двамата фолкпевци. На двамата бяха съставени актове по чл. 104б от Закона за движението по пътищата, чиято първа точка забранява на водачите да организират или участват в нерегламентирани състезания по пътищата, отворени за обществено ползване. Членът обаче има и втора точка, която забранява на шофьорите да използват пътищата за други цели, освен в съответствие с тяхното предназначение за превоз на хора и товари. Над колите на Емрах и Константин веднага бяха наложени принудителни административни мерки – сваляне на номерата за три месеца. Освен това двамата трябва да останат и без шофьорски книжки за година.

Наказателните постановления на двамата като водачи обаче висят, тъй като и двамата ги обжалват в съда. По тази причина книжката на Емрах е в него, а той лично управлява новия си автомобил – двуврата S класа Coupe.

„Колата е с невероятните 500 коня под капака, но това не ме блазни да я натискам. Аз съм известен с това, че карам съвсем цивилизовано и спазвам правилата“, коментира Емрах за „Телеграф“. Той е уверен, че съдът ще уважи жалбата срещу наказанието му, тъй като смята, че не е нарушил закона. „Не сме правили гонка, а просто снимахме забавно видео за феновете си в социалните мрежи. Не е имало състезание, нито сме превишавали скоростта“, добави Емрах, който по-рано пък каза, че най-вероятно е карал с 70-80 км/ч, което все пак е в разрез със закона.

Изпълнителят не смята, че е дал лош пример на многобройните си почитатели, голяма част от които са бъдещи или съвсем нови водачи. „Няма как да им дам лош пример, защото те не разполагат с автомобили с такава мощност. Моята кола вдига 100 км/ч за 2 секунди, докато на една нормална кола ѝ трябват 10 секунди“, обясни Емрах. „Всеки на моето място с такава кола би направил такъв клип. Не съм направил нищо недопустимо. Това е просто едно забавно видео“, продължава да вярва братът на Фики.

Според юристи обаче дори и съдът да приеме, че няма доказателства за гонка, може да остави в сила наказанията заради снимането на видео по време на шофиране.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    20 0 Отговор
    Чалгарина е защитен вид в България

    12:36 30.10.2025

  • 2 Роден в НРБ

    15 0 Отговор
    само Хитлер ще ги оправи тези мазни чалгари и индийци

    12:43 30.10.2025

  • 3 Селянин

    6 0 Отговор
    На територията е така...

    12:46 30.10.2025

  • 4 тра-ла-ла

    4 0 Отговор
    С два галфона не могат да се оправят, че да не говорим за нещо друго.В съседните държави щяха да им одерат кожите на часа.

    13:08 30.10.2025

  • 5 Емрах Константинов

    1 0 Отговор
    А ве кво ни занимавате с глюпости ,ще си карам както си изкам ,пара бол

    13:12 30.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 тежка корупция и тежки зависимости

    3 0 Отговор
    в МВР и съд , който знае къде да си плати е недосегаем за законите в България

    13:30 30.10.2025

  • 9 Отвратен

    3 0 Отговор
    ЧАЛГАТА И ЕДНАКВИТЕ ЦИФРИ В РЕГ.НОМЕРА НА КОЛИТЕ НЕ ГИ ЗАКАЧАТ! ЕДНИТЕ ИМ ПЕЯТ НА УШЕНЦЕ,
    А ДРУГИТЕ ИМ ПЛАЩАТ СМЕТКИТЕ!

    13:30 30.10.2025

  • 10 Герп боклуци

    3 0 Отговор
    По закон книжката се отнема, а после да си обжалват, ама тука нали е гербария на власт, ще си седят господата с книжки и ще си джигитстват на воля докато накрая отпадне наказанието

    Коментиран от #12

    13:39 30.10.2025

  • 11 Перо

    3 0 Отговор
    С тъпия клип доказуемо е само неправилното движение по пътното платно! Полицаите с увеличените заплати са само на повикване! Къде са камерите?

    Коментиран от #13

    13:47 30.10.2025

  • 12 Така е

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Герп боклуци":

    С фалшивия тест за наркотици веднага ти взимат книжката ,на тези дали са им направени

    13:47 30.10.2025

  • 13 Иии

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Перо":

    Снимането с телефон

    13:48 30.10.2025

  • 14 Перо

    1 0 Отговор
    След като километража е замъглен, какво искат да покажат овцете? Само ще си губят времето по разни държавни институции! Прокуратурата няма да им повдигне обвинение, нито КАТ ще наложи наказание, но им стига само проверката на сигналите и разправиите за нищо! Простотия до шия и мозък на пиле!

    13:52 30.10.2025

  • 15 Насам народе

    0 0 Отговор
    10 000 лв за билет, за да може келешите да си купуват нови S класи...

    13:55 30.10.2025