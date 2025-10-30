Новини
Китай ще изпрати астронавти на Луната до 2030 г.

30 Октомври, 2025 18:01 452 6

Страната подготвя следващата си мисия в космоса

Китай ще изпрати астронавти на Луната до 2030 г. - 1
Снимка: БГНЕС/EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Китай потвърди плановете си да изпрати астронавти на Луната до 2030 г. и представи следващия екипаж, който ще се отправи към космическата станция на азиатската страна, съобщи Асошиейтед прес.

„В момента всяка програма, свързана с проучвания и разработки за изпращане на човек на Луната, върви гладко“, каза Чжан Цзинбо, говорител на Китайската пилотирана космическа програма, пише БТА. За пример посочи ракетата Long March 10, лунните скафандри и изследователския апарат. „Нашата неизменна цел е Китай да изпрати човек на Луната до 2030 г.“, заяви Чжан Цзинбо.

Новият екипаж от тайконавти, който ще се присъедини към станцията "Тянгун" ("Небесен дворец"), са Чжан Лу, У Фей и Чжан Хунчжан. Те ще отлетят от китайския космически център "Цзюцюан" в петък. Всеки екип остава в космоса за шест месеца, като извършва различни изследователски дейности.

Тайконавтите сега ще носят и четири мишки – две мъжки и две женски. Екипът ще изучава влиянието на безтегловността и затворените пространства върху животните.

Пекин съобщи също, че ще ангажира и пакистански астронавт за краткосрочни полети в рамките на китайските космически мисии, предаде Ройтерс, цитирайки държавната новинарска агенция Синхуа.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кака Наска Байконурова

    3 0 Отговор
    Астронавтите са американците, космонавтите - руснаците, тайконавтите - китайците, а индийците как се викат?

    Коментиран от #6

    18:04 30.10.2025

  • 2 Дориана

    0 2 Отговор
    И Луната ще даде отговор не само на Китай , а на всяка друга държава , която реши , че може да стъпи на Луната. И този отговор никак няма да им хареса.

    Коментиран от #4, #5

    18:11 30.10.2025

  • 3 Ивелин Михайлов

    1 1 Отговор
    Според най-големия Исторически парк в света до Варна, Китай ще изпревари сащ и пръв в света ще прати човек на Луната!

    18:29 30.10.2025

  • 4 Българин

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Дориана":

    Това луната ли ти го каза или звездите ти говорят🤡

    18:29 30.10.2025

  • 5 Програмист

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Дориана":

    Пак ли цитирате баба Ванга 🤣🤣🤣

    18:30 30.10.2025

  • 6 Исторически парк

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кака Наска Байконурова":

    Мангонавти 😆

    18:31 30.10.2025