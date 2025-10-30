Ново устройство определя за 3 минути как сме с психиката чрез анализ на слюнката

Учени от Университета в Сао Пауло (Бразилия) са разработили преносим биосензор, който може да измерва нивата на BDNF протеин за минути – маркер, свързан с психични разстройства, включително депресия, шизофрения и биполярно разстройство. Резултатите от изследването са публикувани в списанието ACS Polymers Au.

Устройството се състои от гъвкава лента с електроди. Когато са свързани с преносим анализатор, те анализират състава на малко количество слюнка. За по-малко от три минути биосензорът определя концентрацията на BDNF – невротрофичен фактор, необходим за растежа и поддържането на невроните, както и за нормалната памет и учене.

Изследователите демонстрираха, че устройството може надеждно да измерва изключително ниски концентрации на протеини – до 1,0 x 10⁻²⁰ грама на милилитър. Сензорът струва около 2 долара. Учените отбелязват дългия срок на годност като допълнително предимство. Разработчиците планират скоро да подадат патент.

„Нашият сензор демонстрира висока точност и широк диапазон на измерване, което е важно за клиничната диагностика. Ниските нива на BDNF могат да показват психични разстройства, а повишаването на концентрацията му ни позволява да наблюдаваме напредъка на лечението“, отбеляза Пауло Аугусто Раймундо Перейра от Института по физика „Сао Карлос“.

Според СЗО над един милиард души по света страдат от психични разстройства, най-често срещаните от които са тревожността и депресията. Новият биосензор, според авторите, може да бъде стъпка към персонализирана медицина, при която лечението може да бъде съобразено с индивидуалния пациент и да се наблюдава с помощта на прости бързи тестове.