Ново устройство определя за 3 минути как сме с психиката чрез анализ на слюнката

Ново устройство определя за 3 минути как сме с психиката чрез анализ на слюнката

30 Октомври, 2025 19:22 512 4

  • устройство-
  • психика-
  • апарат-
  • слюнка-
  • биосензор

За по-малко от три минути биосензорът определя концентрацията на BDNF – невротрофичен фактор, необходим за растежа и поддържането на невроните, както и за нормалната памет и учене

Ново устройство определя за 3 минути как сме с психиката чрез анализ на слюнката - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Учени от Университета в Сао Пауло (Бразилия) са разработили преносим биосензор, който може да измерва нивата на BDNF протеин за минути – маркер, свързан с психични разстройства, включително депресия, шизофрения и биполярно разстройство. Резултатите от изследването са публикувани в списанието ACS Polymers Au.

Устройството се състои от гъвкава лента с електроди. Когато са свързани с преносим анализатор, те анализират състава на малко количество слюнка. За по-малко от три минути биосензорът определя концентрацията на BDNF – невротрофичен фактор, необходим за растежа и поддържането на невроните, както и за нормалната памет и учене.

Изследователите демонстрираха, че устройството може надеждно да измерва изключително ниски концентрации на протеини – до 1,0 x 10⁻²⁰ грама на милилитър. Сензорът струва около 2 долара. Учените отбелязват дългия срок на годност като допълнително предимство. Разработчиците планират скоро да подадат патент.

„Нашият сензор демонстрира висока точност и широк диапазон на измерване, което е важно за клиничната диагностика. Ниските нива на BDNF могат да показват психични разстройства, а повишаването на концентрацията му ни позволява да наблюдаваме напредъка на лечението“, отбеляза Пауло Аугусто Раймундо Перейра от Института по физика „Сао Карлос“.

Според СЗО над един милиард души по света страдат от психични разстройства, най-често срещаните от които са тревожността и депресията. Новият биосензор, според авторите, може да бъде стъпка към персонализирана медицина, при която лечението може да бъде съобразено с индивидуалния пациент и да се наблюдава с помощта на прости бързи тестове.


  • 1 Пич

    1 1 Отговор
    Ей сега как ще ви затварят в лудницата !!! Само да плюете по властта - анализ , и Карлуково !!!

    19:39 30.10.2025

  • 2 С2Н5ОХАААА

    1 0 Отговор
    шсам са спиртосал предната вечер, ще ми хванете дъха на бъчва и много OH-aaaaa

    19:41 30.10.2025

  • 3 Е ! Нека !

    1 1 Отговор
    Е ! Нека !

    Да ми изследва !

    Пръднята !

    Да Видим !

    Какво Ще Каже !

    19:45 30.10.2025

  • 4 ами

    0 0 Отговор
    вЕрвайте на нАуката! хи хи хи

    20:22 30.10.2025