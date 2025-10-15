Бившият на Бритни Спиърс: Предупреждавам ви, поведението ѝ е по-зле, отколкото си представяте

Бившият съпруг на Бритни Спиърс – Кевин Федърлайн – изрази сериозни опасения относно психическото състояние на певицата, твърдейки, че поведението ѝ е „много по-тревожно, отколкото хората си представят“. В интервю за предаването Entertainment Tonight, излъчено във вторник, Федърлайн заяви, че е „искрено уплашен“ за бъдещето на техните двама синове – Шон Престън (20 г.) и Джейдън Джеймс (19 г.).

„Като баща съм ужасен от мисълта, че един ден може да се събудя и моите синове да трябва да се справят с нещо немислимо“, каза той, допълвайки, че се надява Спиърс „по някакъв начин да осъзнае необходимостта от помощ“.

47-годишният бивш танцьор, който беше женен за Бритни Спиърс между 2004 и 2007 г., разкри, че темата за поведението ѝ заема централно място в предстоящата му автобиографична книга You Thought You Knew, която ще излезе на 21 октомври. Според думите му обаче „истинската картина е десет пъти по-лоша“ от това, което е споделил в мемоара.

Кевин Федърлайн подчерта, че години наред е пазил мълчание „в името на семейството“, но сега чувства нужда „да вдигне тревога“. „Моля се всеки ден тя да получи помощта, от която се нуждае, или поне да осъзнае, че има двама синове, които се нуждаят от майка си“, каза той. По думите му, „момчетата вече не познават жената, за която се ожених“.

Представител на Бритни Спиърс реагира остро на твърденията, като заяви, че Федърлайн „отново се опитва да печели от нейното име“ в момент, когато издръжката, която певицата му е плащала, е официално прекратена. „Всичко, което Бритни иска, е доброто на своите деца. Тя вече разказа своята история и своята борба в собствената си книга“, посочва говорителят, визирайки автобиографията ѝ The Woman in Me, публикувана през 2023 г.

Финансовите отношения между двамата приключиха в края на 2024 г., когато Спиърс спря да изплаща двуседмичните вноски за издръжка в размер на 10 000 долара (20 000 долара месечно). Дотогава тя е покривала приблизително двойно по-висока сума – около 40 000 долара месечно – от 2007 г. насам, докато най-големият им син навърши пълнолетие през 2023 г.

В откъси от мемоара, публикувани от New York Times, Федърлайн твърди, че по време на брака им се е страхувал, че певицата „върви към нещо необратимо“. По негови думи, той е усещал, че „часовникът тиктака и сме близо до последния момент“, предупреждавайки, че „нещо лошо може да се случи, ако нещата не се променят“.

Кевин Федърлайн дори описва случай, при който Бритни „наблюдавала синовете им, докато спят, с нож в ръка“ – твърдение, което не е потвърдено от други източници и предизвика значителен обществен отзвук. Тя самата публикува видео, на което танцува с ножове, което накара косите на феновете ѝ да настръхнат.

Бритни Спиърс, която беше под попечителство в продължение на 13 години, бе освободена от него през 2021 г. Оттогава тя често споделя публикации в социалните мрежи, които пораждат притеснения за психическото ѝ състояние. Според източници, цитирани от американски медии, певицата отказва да потърси професионална помощ, въпреки настояването на близките ѝ.

Докато Кевин Федърлайн подготвя издаването на своята книга, представителите на Спиърс твърдят, че обвиненията му са „опит да възроди лични конфликти с комерсиална цел“. Самата певица не е направила официално изявление по темата.