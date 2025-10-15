Новини
Любопитно »
Бившият на Бритни Спиърс: Предупреждавам ви, поведението ѝ е по-зле, отколкото си представяте

Бившият на Бритни Спиърс: Предупреждавам ви, поведението ѝ е по-зле, отколкото си представяте

15 Октомври, 2025 14:31 981 6

  • бритни спиърс-
  • бивш съпруг-
  • кевин федърлайн-
  • поведение-
  • психика-
  • психично здраве-
  • певица

Кевин Федърлайн се страхува, че някой ден синовете му ще се събудят и ще видят нещо ужасно, докато са при нея

Бившият на Бритни Спиърс: Предупреждавам ви, поведението ѝ е по-зле, отколкото си представяте - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Бившият съпруг на Бритни Спиърс – Кевин Федърлайн – изрази сериозни опасения относно психическото състояние на певицата, твърдейки, че поведението ѝ е „много по-тревожно, отколкото хората си представят“. В интервю за предаването Entertainment Tonight, излъчено във вторник, Федърлайн заяви, че е „искрено уплашен“ за бъдещето на техните двама синове – Шон Престън (20 г.) и Джейдън Джеймс (19 г.).

Като баща съм ужасен от мисълта, че един ден може да се събудя и моите синове да трябва да се справят с нещо немислимо“, каза той, допълвайки, че се надява Спиърс „по някакъв начин да осъзнае необходимостта от помощ“.

47-годишният бивш танцьор, който беше женен за Бритни Спиърс между 2004 и 2007 г., разкри, че темата за поведението ѝ заема централно място в предстоящата му автобиографична книга You Thought You Knew, която ще излезе на 21 октомври. Според думите му обаче „истинската картина е десет пъти по-лоша“ от това, което е споделил в мемоара.

Бившият на Бритни Спиърс: Предупреждавам ви, поведението ѝ е по-зле, отколкото си представяте

Кевин Федърлайн подчерта, че години наред е пазил мълчание „в името на семейството“, но сега чувства нужда „да вдигне тревога“. „Моля се всеки ден тя да получи помощта, от която се нуждае, или поне да осъзнае, че има двама синове, които се нуждаят от майка си“, каза той. По думите му, „момчетата вече не познават жената, за която се ожених“.

Представител на Бритни Спиърс реагира остро на твърденията, като заяви, че Федърлайн „отново се опитва да печели от нейното име“ в момент, когато издръжката, която певицата му е плащала, е официално прекратена. „Всичко, което Бритни иска, е доброто на своите деца. Тя вече разказа своята история и своята борба в собствената си книга“, посочва говорителят, визирайки автобиографията ѝ The Woman in Me, публикувана през 2023 г.

Финансовите отношения между двамата приключиха в края на 2024 г., когато Спиърс спря да изплаща двуседмичните вноски за издръжка в размер на 10 000 долара (20 000 долара месечно). Дотогава тя е покривала приблизително двойно по-висока сума – около 40 000 долара месечно – от 2007 г. насам, докато най-големият им син навърши пълнолетие през 2023 г.

В откъси от мемоара, публикувани от New York Times, Федърлайн твърди, че по време на брака им се е страхувал, че певицата „върви към нещо необратимо“. По негови думи, той е усещал, че „часовникът тиктака и сме близо до последния момент“, предупреждавайки, че „нещо лошо може да се случи, ако нещата не се променят“.

Кевин Федърлайн дори описва случай, при който Бритни „наблюдавала синовете им, докато спят, с нож в ръка“ – твърдение, което не е потвърдено от други източници и предизвика значителен обществен отзвук. Тя самата публикува видео, на което танцува с ножове, което накара косите на феновете ѝ да настръхнат.

Бритни Спиърс, която беше под попечителство в продължение на 13 години, бе освободена от него през 2021 г. Оттогава тя често споделя публикации в социалните мрежи, които пораждат притеснения за психическото ѝ състояние. Според източници, цитирани от американски медии, певицата отказва да потърси професионална помощ, въпреки настояването на близките ѝ.

Докато Кевин Федърлайн подготвя издаването на своята книга, представителите на Спиърс твърдят, че обвиненията му са „опит да възроди лични конфликти с комерсиална цел“. Самата певица не е направила официално изявление по темата.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Геци

    3 0 Отговор
    Боли ни патарока....

    14:47 15.10.2025

  • 2 Мдаа

    4 0 Отговор
    Певицата отказва да потърси професионална помощ, въпреки настояването на близките ѝ.Не може да искаш лудия сам да си постави диагнозата. В такива случаи се действа принудително от компетентните институции.

    14:49 15.10.2025

  • 3 има ляб в момата

    1 0 Отговор
    палава ще е до край

    15:01 15.10.2025

  • 4 Някоя си

    2 0 Отговор
    Хубав мъж!

    Коментиран от #6

    15:04 15.10.2025

  • 5 Поживял си е

    1 0 Отговор
    Дам, човекът си е поживял доволно. В САЩ някой хора трябва да преживяват с 40к на година, а симпатягата ги е взимал на месец. Колко е хубаво бившата ти жена да е била звезда.

    15:11 15.10.2025

  • 6 Но глупав

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Някоя си":

    Ако махне дългата коса ще е още по-убав

    15:12 15.10.2025