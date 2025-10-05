Роби Уилямс разкри, че се бори с куп психологически проблеми

Британската поп звезда Роби Уилямс отново говори открито за психичното си здраве и трудностите, с които се сблъсква от години. В нов епизод на подкаста I’m ADHD! No You’re Not 51-годишният изпълнител призна, че страда от синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност (ADHD), депресия, социална изолация и акрофобия – страх от височини. По собствените му думи, комбинацията от тези състояния и светлините на славата е „замайващ коктейл“, с който му се налага да живее ежедневно.

„Леглото е моята зона на комфорт. Навън се чувствам неспокоен и изтощен“, споделя певецът. Въпреки това той признава, че с възрастта се научава по-добре да се справя с тревожността си. „Изглеждам самодоволен, правя големи жестове, но вътре в себе си се чувствам напълно противоположно“, казва Уилямс.

Артистът разкри и нещо ново – че страда от това, което описва като „вътрешен Тoурет“. За разлика от класическата форма на синдрома, която включва физически тикове и неволеви движения, при него симптомите се проявяват под формата на натрапчиви мисли и вътрешни импулси, които не може да контролира. Той споделя, че тези мисли го изморяват повече от сцената, защото „не изчезват, дори когато прожекторите угаснат“.

Роби Уилямс разказа, че през годините е бил диагностициран с ADHD няколко пъти, но дълго време е подценявал проблема. Опитите му да се справи с медикаменти не винаги са били успешни, а периоди на злоупотреба са влошавали състоянието му. Певецът добави, че наскоро е преминал и онлайн тест за аутизъм, при който резултатите показали определени черти на аутизъм, макар и без клинична диагноза.

Изпълнителят на „Angels“ и „Feel“ признава, че сцената винаги е била убежище, но и източник на напрежение. „Хората виждат блясъка, но не и сянката зад него“, казва той. „Отвън изглеждам уверен, но отвътре водя постоянен диалог с гласа, който не ме оставя на мира.“

Признанията на Роби Уилямс идват в момент, когато темата за психичното здраве на известните личности става все по-актуална. С новия си биографичен филм Better Man и откровените си изяви певецът се превърна в един от малкото световни артисти, които говорят без задръжки за психическите и емоционалните битки, скрити зад славата.

„Няма лек за това, което нося в главата си“, казва Уилямс. „Но има надежда — и тя започва, когато престанем да се срамуваме от това, че сме различни.“