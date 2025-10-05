Роби Уилямс разкри, че се бори с куп психологически проблеми

Британската поп звезда Роби Уилямс отново говори открито за психичното си здраве и трудностите, с които се сблъсква от години. В нов епизод на подкаста I’m ADHD! No You’re Not 51-годишният изпълнител призна, че страда от синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност (ADHD), депресия, социална изолация и акрофобия – страх от височини. По собствените му думи, комбинацията от тези състояния и светлините на славата е „замайващ коктейл“, с който му се налага да живее ежедневно.
„Леглото е моята зона на комфорт. Навън се чувствам неспокоен и изтощен“, споделя певецът. Въпреки това той признава, че с възрастта се научава по-добре да се справя с тревожността си. „Изглеждам самодоволен, правя големи жестове, но вътре в себе си се чувствам напълно противоположно“, казва Уилямс.
Артистът разкри и нещо ново – че страда от това, което описва като „вътрешен Тoурет“. За разлика от класическата форма на синдрома, която включва физически тикове и неволеви движения, при него симптомите се проявяват под формата на натрапчиви мисли и вътрешни импулси, които не може да контролира. Той споделя, че тези мисли го изморяват повече от сцената, защото „не изчезват, дори когато прожекторите угаснат“.
Роби Уилямс разказа, че през годините е бил диагностициран с ADHD няколко пъти, но дълго време е подценявал проблема. Опитите му да се справи с медикаменти не винаги са били успешни, а периоди на злоупотреба са влошавали състоянието му. Певецът добави, че наскоро е преминал и онлайн тест за аутизъм, при който резултатите показали определени черти на аутизъм, макар и без клинична диагноза.
Изпълнителят на „Angels“ и „Feel“ признава, че сцената винаги е била убежище, но и източник на напрежение. „Хората виждат блясъка, но не и сянката зад него“, казва той. „Отвън изглеждам уверен, но отвътре водя постоянен диалог с гласа, който не ме оставя на мира.“
Признанията на Роби Уилямс идват в момент, когато темата за психичното здраве на известните личности става все по-актуална. С новия си биографичен филм Better Man и откровените си изяви певецът се превърна в един от малкото световни артисти, които говорят без задръжки за психическите и емоционалните битки, скрити зад славата.
„Няма лек за това, което нося в главата си“, казва Уилямс. „Но има надежда — и тя започва, когато престанем да се срамуваме от това, че сме различни.“
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Ивелина Видева
Коментиран от #6
16:18 05.10.2025
4 Пешо
Съсипан е!
16:18 05.10.2025
5 жалния човечец
16:22 05.10.2025
6 ама то имало и жени тук
До коментар #3 от "Ивелина Видева":мислехме че са по чатовете
16:24 05.10.2025
7 Един трудов човек
Тези, които са загубили любими хора, скърбят дълбоко, докато други, които ги държат близо, често се оплакват от тях. Който няма партньор копнее за него, но който го има, понякога не го цени.
Който е гладен, би дал всичко за чиния, а който има изобилие, се оплаква от вкуса. Който няма кола мечтае за нея, а който я има винаги търси по-добра.
Ключът е да бъдем благодарни, да спрем да гледаме какво нямаме и да разберем, че някъде някой би дал всичко за това, което вече имате и не оценявате.
16:26 05.10.2025
8 ООрана държава
16:43 05.10.2025