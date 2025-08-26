Новини
Любопитно »
Психиатър: Правещите редовен секс "изпушват" след месец въздържание

Психиатър: Правещите редовен секс "изпушват" след месец въздържание

26 Август, 2025 07:08, обновена 26 Август, 2025 07:14 1 849 13

  • секс-
  • въздържание-
  • психика-
  • стрес

Рано или късно стресът ни връхлита, ако спрем с ласките, подчертава Кармита Абдо

Психиатър: Правещите редовен секс "изпушват" след месец въздържание - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Всички хора рано или късно започват да изпитват стрес поради липса на секс, казва психиатърът Кармита Абдо, пише O Globo.

Както обясни Абдо, колко дълго след отказване от секс човек няма да изпитва проблеми с психичното здраве зависи от сексуалните му навици. Така че, според нея, ако сексуален живот е бил активен и е включвал поне три контакта седмично, то само след месец въздържание човек ще покаже първите признаци на силен стрес.

Ако човек е правил секс не повече от веднъж на две седмици, тогава емоционалното и физическото му благополучие може да не се влоши в продължение на няколко месеца.

Сред негативните последици от въздържанието от сексуална активност психиатърът посочи чувство на самота, повишена тревожност и неконтролируемо желание за интимност.


Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БгТопИдиот🇧🇬

    5 0 Отговор
    Зависи от много фактори.

    КарМита сигур пише от собствен опит.

    07:17 26.08.2025

  • 2 Анонимен

    0 1 Отговор
    Нека всеки да се занимава със собствените си проблеми!

    07:21 26.08.2025

  • 3 хоминид

    5 0 Отговор
    Лошото е,че в уж демократичната България проституцията не е разрешена. Дупетатите обаче се калкулират като "много европеидни".

    07:24 26.08.2025

  • 4 Новичок

    1 1 Отговор
    Браво на авторката, пак и се получи статията за чекнеж.Пфу...

    Коментиран от #12

    07:30 26.08.2025

  • 5 Като Не може !

    2 0 Отговор
    Като Не може !

    Да си измисли Друго Занимание !

    Става и !


    Това !

    Сам си го Натриса !

    07:32 26.08.2025

  • 6 За Това Ли ?

    5 1 Отговор
    За Това Ли ?

    Урсула !

    Е Изперила !

    Та и Целия !

    Европейски !

    Съюз !

    07:39 26.08.2025

  • 7 Ха ха ха ха

    2 3 Отговор
    Един месец без пасещения в русцкия пасоль и ганев с троловете направя падладяват.

    07:48 26.08.2025

  • 8 чикиБОЕЦ

    1 0 Отговор
    Десислава и левислава са винаги на разположение

    07:52 26.08.2025

  • 9 Малки електроуреди

    0 0 Отговор
    Психиатър коте особено, най-много изпушват.

    08:06 26.08.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Мъж

    0 0 Отговор
    Няма причина здрави мъж и жена които се обичат да не правят секс цял месец !!! От друга страна , здрави мъж и жена които не се понасят може да не правят секс и цяла година !

    08:39 26.08.2025

  • 12 Самагон

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Новичок":

    Аааа,този път сутришната боза е от ...ГлаДният...
    Това са фактите...

    08:59 26.08.2025

  • 13 Кико

    1 0 Отговор
    Няма страшно, пълно е с нимфоманки които правят безразборен секс.

    09:02 26.08.2025