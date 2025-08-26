Психиатър: Правещите редовен секс "изпушват" след месец въздържание

Всички хора рано или късно започват да изпитват стрес поради липса на секс, казва психиатърът Кармита Абдо, пише O Globo.
Както обясни Абдо, колко дълго след отказване от секс човек няма да изпитва проблеми с психичното здраве зависи от сексуалните му навици. Така че, според нея, ако сексуален живот е бил активен и е включвал поне три контакта седмично, то само след месец въздържание човек ще покаже първите признаци на силен стрес.
Ако човек е правил секс не повече от веднъж на две седмици, тогава емоционалното и физическото му благополучие може да не се влоши в продължение на няколко месеца.
Сред негативните последици от въздържанието от сексуална активност психиатърът посочи чувство на самота, повишена тревожност и неконтролируемо желание за интимност.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БгТопИдиот🇧🇬
КарМита сигур пише от собствен опит.
07:17 26.08.2025
2 Анонимен
07:21 26.08.2025
3 хоминид
07:24 26.08.2025
4 Новичок
Коментиран от #12
07:30 26.08.2025
5 Като Не може !
Да си измисли Друго Занимание !
Става и !
Това !
Сам си го Натриса !
07:32 26.08.2025
6 За Това Ли ?
Урсула !
Е Изперила !
Та и Целия !
Европейски !
Съюз !
07:39 26.08.2025
7 Ха ха ха ха
07:48 26.08.2025
8 чикиБОЕЦ
07:52 26.08.2025
9 Малки електроуреди
08:06 26.08.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Мъж
08:39 26.08.2025
12 Самагон
До коментар #4 от "Новичок":Аааа,този път сутришната боза е от ...ГлаДният...
Това са фактите...
08:59 26.08.2025
13 Кико
09:02 26.08.2025