Голямата любов на Слави Трифонов показа щастливото си семейство (СНИМКА)

31 Октомври, 2025 08:16 2 379 30

След раздялата си с шоумена Мартина избра напълно различен път – далеч от прожекторите и светския шум

Голямата любов на Слави Трифонов показа щастливото си семейство (СНИМКА) - 1
Кадър: bTV
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Бившата балерина от "Магаданс“ Мартина Огнянова, позната на публиката като голямата любов на Слави Трифонов, за първи път показа четирите си деца. Снимките, споделени онлайн, разкриват щастливо семейство, позиращо сред природата, пише plovdiv24.bg.

Снимка: Интернет


След раздялата си с шоумена Мартина избра напълно различен път – далеч от прожекторите и светския шум. Тя живее извън София и е посветила времето си на децата и съпруга си. Близки до нея споделят, че Мартина се чувства истински спокойна и удовлетворена от живота, който води днес.

В годините на връзката си със Слави Трифонов тя рядко се появяваше публично, а след раздялата им напълно се оттегли от медийното внимание. Новите снимки показват жена, намерила вътрешен мир и хармония – далеч от блясъка, но близо до това, което я прави щастлива.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    31 0 Отговор
    Бързо го е разкрила, какъв злобен отпадък е. Адмирации

    Коментиран от #2

    08:19 31.10.2025

  • 2 е колко да е бързо

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    4-5 годинки…

    Коментиран от #8

    08:27 31.10.2025

  • 3 БРАВО!

    13 1 Отговор
    Рано се е усетила!
    Далеч от този мракобесен и импотентен чалгар!...

    Коментиран от #21

    08:32 31.10.2025

  • 4 Трол

    15 0 Отговор
    Какви са тези нормални хора в новините?

    08:33 31.10.2025

  • 5 Мисирки

    4 0 Отговор
    ..и защо се занивате и ровите на това чудесно голямо семейство....плитък трап на автора

    08:34 31.10.2025

  • 6 бай Бай

    2 1 Отговор
    Нека се плодят тварите.
    Особено качествените.
    Останалите... плащат за грехове свои и на предците си.

    08:34 31.10.2025

  • 7 Пич

    14 0 Отговор
    Хубаво е да се види, че все още хората които знаят кое е най ценното в живота , се разхождат по земята !!!

    Коментиран от #18

    08:35 31.10.2025

  • 8 Важното е,че...!

    13 1 Отговор

    До коментар #2 от "е колко да е бързо":

    Все пак се е усетила и заживяла пълноценен живот!
    Няма нищо по-хубаво на този свят от светлите детски души,до теб...!
    Чувство,което Слави никога(може би...),няма да изпита...!
    А как ли я е тормозил...тя си знае...?!
    Поздравления,че се е отървала...!

    08:36 31.10.2025

  • 9 Факт

    3 0 Отговор
    Трифонов дали я е преследвал и следил? Сигурно е имал възможности!

    Коментиран от #15

    08:38 31.10.2025

  • 10 Слвчо

    8 1 Отговор
    Я са си помисли кой е по-богат ти или тя

    Коментиран от #16

    08:39 31.10.2025

  • 11 Факт

    3 1 Отговор
    Трифонов дали я е преследвал и следил, както правят Някои. Сигурно е имал възможности!

    Коментиран от #12

    08:39 31.10.2025

  • 12 Анонимен

    0 3 Отговор

    До коментар #11 от "Факт":

    Вероятно не е такъв човек!

    08:42 31.10.2025

  • 13 Гост

    4 0 Отговор
    Само дългия дърт вечен ергенин.... Ама те са казали хората " Висока къща, празен таван".

    08:44 31.10.2025

  • 15 Едва

    0 2 Отговор

    До коментар #9 от "Факт":

    Ли. Не е паднал чак толкова низко, а и тя не е казвала за такова нещо.

    Коментиран от #17

    08:45 31.10.2025

  • 16 Мнение

    7 2 Отговор

    До коментар #10 от "Слвчо":

    Богат е не този, който има много пари, а този, чийто дом е пълен с любов.❤️

    08:45 31.10.2025

  • 17 Хммм

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Едва":

    А ако я е заплашил? Виж с какви горили е обграден страхливия Дългуч.

    Коментиран от #19

    08:47 31.10.2025

  • 18 Разумен

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    Децата са най-голямото богатство, защото те носят смисъл, любов, приемственост и радост.

    08:48 31.10.2025

  • 19 Виж!

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Хммм":

    Той е фалшив, но много обича да се прави на мъж. По скоро от позьорщина не го е направил. А и тази жена не е страхлива, и щеше да каже.

    Коментиран от #22

    08:51 31.10.2025

  • 20 Философ

    1 0 Отговор
    Децата са инвестиция в Бъдещето — в Живота след нас.

    08:51 31.10.2025

  • 21 Уаууу

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "БРАВО!":

    Ти си пробвал да му го вдигаш?😲

    08:53 31.10.2025

  • 22 Вероятно

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Виж!":

    Няма начин Чалгаря да не я е накарал да подпише Споразумение за конфиденциалност относно личния им живот, който са имали!!
    Срок на действие – например 3, 5 или 10 години, или безсрочно.
    Санкции при нарушаване – може да има неустойка, съдебна отговорност, обезщетение за вреди и др...

    Коментиран от #26

    08:56 31.10.2025

  • 24 Размисли

    3 0 Отговор
    Понякога човек трябва да мине през „лукса без любов“, за да оцени „простотата с любов“.

    09:01 31.10.2025

  • 26 Жалко

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "Вероятно":

    Живота ти не е бил хубав и те е направил много параноична. Пожелавам ти да срещнеш някой, който да успокои душата ти и да стопли сърцето ти!

    09:03 31.10.2025

