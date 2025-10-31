Голямата любов на Слави Трифонов показа щастливото си семейство (СНИМКА)

Бившата балерина от "Магаданс“ Мартина Огнянова, позната на публиката като голямата любов на Слави Трифонов, за първи път показа четирите си деца. Снимките, споделени онлайн, разкриват щастливо семейство, позиращо сред природата, пише plovdiv24.bg.
След раздялата си с шоумена Мартина избра напълно различен път – далеч от прожекторите и светския шум. Тя живее извън София и е посветила времето си на децата и съпруга си. Близки до нея споделят, че Мартина се чувства истински спокойна и удовлетворена от живота, който води днес.
В годините на връзката си със Слави Трифонов тя рядко се появяваше публично, а след раздялата им напълно се оттегли от медийното внимание. Новите снимки показват жена, намерила вътрешен мир и хармония – далеч от блясъка, но близо до това, което я прави щастлива.
1 Гост
Коментиран от #2
08:19 31.10.2025
2 е колко да е бързо
До коментар #1 от "Гост":4-5 годинки…
Коментиран от #8
08:27 31.10.2025
3 БРАВО!
Далеч от този мракобесен и импотентен чалгар!...
Коментиран от #21
08:32 31.10.2025
4 Трол
08:33 31.10.2025
5 Мисирки
08:34 31.10.2025
6 бай Бай
Особено качествените.
Останалите... плащат за грехове свои и на предците си.
08:34 31.10.2025
7 Пич
Коментиран от #18
08:35 31.10.2025
8 Важното е,че...!
До коментар #2 от "е колко да е бързо":Все пак се е усетила и заживяла пълноценен живот!
Няма нищо по-хубаво на този свят от светлите детски души,до теб...!
Чувство,което Слави никога(може би...),няма да изпита...!
А как ли я е тормозил...тя си знае...?!
Поздравления,че се е отървала...!
08:36 31.10.2025
9 Факт
Коментиран от #15
08:38 31.10.2025
10 Слвчо
Коментиран от #16
08:39 31.10.2025
11 Факт
Коментиран от #12
08:39 31.10.2025
12 Анонимен
До коментар #11 от "Факт":Вероятно не е такъв човек!
08:42 31.10.2025
13 Гост
08:44 31.10.2025
15 Едва
До коментар #9 от "Факт":Ли. Не е паднал чак толкова низко, а и тя не е казвала за такова нещо.
Коментиран от #17
08:45 31.10.2025
16 Мнение
До коментар #10 от "Слвчо":Богат е не този, който има много пари, а този, чийто дом е пълен с любов.❤️
08:45 31.10.2025
17 Хммм
До коментар #15 от "Едва":А ако я е заплашил? Виж с какви горили е обграден страхливия Дългуч.
Коментиран от #19
08:47 31.10.2025
18 Разумен
До коментар #7 от "Пич":Децата са най-голямото богатство, защото те носят смисъл, любов, приемственост и радост.
08:48 31.10.2025
19 Виж!
До коментар #17 от "Хммм":Той е фалшив, но много обича да се прави на мъж. По скоро от позьорщина не го е направил. А и тази жена не е страхлива, и щеше да каже.
Коментиран от #22
08:51 31.10.2025
20 Философ
08:51 31.10.2025
21 Уаууу
До коментар #3 от "БРАВО!":Ти си пробвал да му го вдигаш?😲
08:53 31.10.2025
22 Вероятно
До коментар #19 от "Виж!":Няма начин Чалгаря да не я е накарал да подпише Споразумение за конфиденциалност относно личния им живот, който са имали!!
Срок на действие – например 3, 5 или 10 години, или безсрочно.
Санкции при нарушаване – може да има неустойка, съдебна отговорност, обезщетение за вреди и др...
Коментиран от #26
08:56 31.10.2025
24 Размисли
09:01 31.10.2025
26 Жалко
До коментар #22 от "Вероятно":Живота ти не е бил хубав и те е направил много параноична. Пожелавам ти да срещнеш някой, който да успокои душата ти и да стопли сърцето ти!
09:03 31.10.2025
