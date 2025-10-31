Новини
Земята ще има втори естествен спътник до 2083 г.

31 Октомври, 2025 18:31 818 9

Малък астероид ще бъде втората ни Луна

Земята ще има втори естествен спътник до 2083 г. - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Астрономите на NASA официално потвърдиха, че Земята има нов космически спътник – астероид, обозначен като 2025 PN7, който се движи по орбита около Слънцето в синхрон с нашата планета. Обектът е класифициран като квазиспътник, тъй като не е гравитационно свързан със Земята, но остава в нейната орбитална близост и ще я съпътства до около 2083 година.

Астероидът е открит на 29 август 2025 г. от телескопа Pan-STARRS на остров Мауи, Хавай – част от една от най-прецизните системи за наблюдение на обекти, приближаващи се до Земята. Неговият диаметър се оценява между 18 и 36 метра, а според данни от наблюдения орбитата му е стабилна и почти идентична с тази на Земята, с наклон около 2 градуса спрямо еклиптиката.

2025 PN7 не обикаля директно около Земята, а около Слънцето, но гравитационното взаимодействие между двата обекта кара астероида да „танцува“ около планетата – ту изпреварвайки я, ту изоставайки, като описва сложна, спираловидна траектория. Това движение поддържа 2025 PN7 в относителна близост до Земята в продължение на десетилетия.

Разстоянието между астероида и Земята варира между 4 и 17 милиона километра, или приблизително десет пъти по-далеч от Луната. Поради малкия си размер и ниската отражателна способност, обектът е твърде слаб, за да бъде видим дори с мощни любителски телескопи. Неговата яркост е оценена на около 24-та звездна величина, което го прави достъпен единствено за професионални обсерватории.

Според учените, 2025 PN7 представлява значим обект за изследване на орбиталния резонанс между Земята и малки астероиди. Подобни квазиспътници помагат на астрономите да разберат по-добре гравитационната динамика и устойчивостта на орбитите в околоземното пространство. NASA и няколко университетски институции вече обсъждат възможността за бъдеща мисия до 2025 PN7, тъй като обектът е сравнително леснодостъпен и стабилен — подходящ кандидат за изучаване на състава и структурата на астероидите в близост до Земята.

Това не е първият път, когато Земята е придружавана от подобен обект. В миналото са регистрирани няколко квазиспътника:

  • 2003 YN107, който следваше Земята между 1996 и 2006 г.;

  • 2016 HO3, който продължава да обикаля близо до планетата и днес;

  • 2020 CD3, който временно бе уловен от земната гравитация, но напусна орбитата ѝ през 2022 г.

Астероидът 2025 PN7 обаче се отличава със своята дългосрочна стабилност и предвидимост. Моделите на NASA показват, че той ще остане близо до Земята поне още шест десетилетия, преди гравитационното влияние на други планети, най-вече на Венера и Юпитер, да промени орбитата му и да го изведе в по-далечна траектория около Слънцето.

Астрономите подчертават, че астероидът не представлява никаква заплаха за Земята. Неговата орбита е напълно безопасна и няма вероятност от сблъсък нито сега, нито в обозримо бъдеще.

С откриването на 2025 PN7 Земята вече има още един своеобразен космически „спътник“ — свидетелство за сложната динамика на гравитационните взаимодействия в Слънчевата система и за прецизността, с която съвременната астрономия може да наблюдава и предсказва движенията на дори най-малките обекти в близост до нашата планета.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    4 1 Отговор
    Земята ще има втори естествен спътник до 2083 г.

    Другарите с принтера и "извънземни" ще спретнат само и само да отклонят вниманието на двукракият добитък.

    18:33 31.10.2025

  • 2 Дядо Гъдьо

    7 0 Отговор
    Тъй като го гледам, чини ми се смакедонски требен да е.

    18:33 31.10.2025

  • 3 Стара чанта

    2 0 Отговор
    До тогава да се надяваме ,, Венецът на Еволюцията " да не оцелее ?!

    18:46 31.10.2025

  • 4 Бай Шиле

    1 0 Отговор
    Онова нещо Атлас3 ли беше какво беше е преодоляло притеглянето на Слънцето и се е насочило към Земята чета от чужди писатели в Х. Какво е това някои казват извънземен кораб маскиран като метеорит а нашите медии които обичат да пишат всякакви неща мълчат. Това ако беше метеорит щяха да пишат всеки ден. Ако запази орбитата си на 25 декември ще имаме гости. Други пък пишат че американците измислят някакви извънземни...но е много интересно мейнстрийм медиите не говорят за това чудо което обикаля Слънчевата система и под обвивката от камък има Никел.

    Коментиран от #7

    19:13 31.10.2025

  • 5 народа

    2 0 Отговор
    Дано да падне върху Парламента.

    19:16 31.10.2025

  • 6 ?????

    3 0 Отговор
    Т.е. той си е нормален астероид който обикаля около Слънцето, но някой трябва нещо да напише за да му се вдигне кофицента на цитиране и е решил да го назначи втора Луна.
    Кво да кажа?
    Важно е да се вдига коефицента на цитиране в Scopus и Web of Science за да падат по-лесно титли и кинти.
    Такива ми ти учени ни налазиха.

    19:22 31.10.2025

  • 7 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Бай Шиле":

    В началото 3I/ATLAS го определяха като астероид.
    След това решиха, че по-прилича на комета.
    А истината е, че не знаят точно какво е :)
    Просто се държи твърде различно от досегашните ни представи за космоса.
    Между другото, това не е единственият космически обект който се държи различно.

    19:29 31.10.2025

  • 8 Име

    0 0 Отговор
    Ще дойде Второто пришествие на Христа и преродената голяма блудница, няма да го продаде Втория път!

    19:30 31.10.2025

  • 9 БеГемот

    0 0 Отговор
    А туй то....сега американците ще кацнатт и там....

    19:35 31.10.2025