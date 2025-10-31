Земята ще има втори естествен спътник до 2083 г.

Астрономите на NASA официално потвърдиха, че Земята има нов космически спътник – астероид, обозначен като 2025 PN7, който се движи по орбита около Слънцето в синхрон с нашата планета. Обектът е класифициран като квазиспътник, тъй като не е гравитационно свързан със Земята, но остава в нейната орбитална близост и ще я съпътства до около 2083 година.

Астероидът е открит на 29 август 2025 г. от телескопа Pan-STARRS на остров Мауи, Хавай – част от една от най-прецизните системи за наблюдение на обекти, приближаващи се до Земята. Неговият диаметър се оценява между 18 и 36 метра, а според данни от наблюдения орбитата му е стабилна и почти идентична с тази на Земята, с наклон около 2 градуса спрямо еклиптиката.

2025 PN7 не обикаля директно около Земята, а около Слънцето, но гравитационното взаимодействие между двата обекта кара астероида да „танцува“ около планетата – ту изпреварвайки я, ту изоставайки, като описва сложна, спираловидна траектория. Това движение поддържа 2025 PN7 в относителна близост до Земята в продължение на десетилетия.

Watch Earth’s newest quasi-moon in motion. 🌍🌀



The new paper “Meet Arjuna 2025 PN7” confirms #asteroid 2025 PN7 is trapped in a quasi-satellite orbit, looping around Earth (in a rotating frame) from the 1960s to the 2080s.



https://t.co/mFg1sFeQtl pic.twitter.com/2AOirhnsb9 — Tony Dunn (@tony873004) October 21, 2025

Разстоянието между астероида и Земята варира между 4 и 17 милиона километра, или приблизително десет пъти по-далеч от Луната. Поради малкия си размер и ниската отражателна способност, обектът е твърде слаб, за да бъде видим дори с мощни любителски телескопи. Неговата яркост е оценена на около 24-та звездна величина, което го прави достъпен единствено за професионални обсерватории.

Според учените, 2025 PN7 представлява значим обект за изследване на орбиталния резонанс между Земята и малки астероиди. Подобни квазиспътници помагат на астрономите да разберат по-добре гравитационната динамика и устойчивостта на орбитите в околоземното пространство. NASA и няколко университетски институции вече обсъждат възможността за бъдеща мисия до 2025 PN7, тъй като обектът е сравнително леснодостъпен и стабилен — подходящ кандидат за изучаване на състава и структурата на астероидите в близост до Земята.

Това не е първият път, когато Земята е придружавана от подобен обект. В миналото са регистрирани няколко квазиспътника:

2003 YN107 , който следваше Земята между 1996 и 2006 г.;

2016 HO3 , който продължава да обикаля близо до планетата и днес;

2020 CD3, който временно бе уловен от земната гравитация, но напусна орбитата ѝ през 2022 г.

Астероидът 2025 PN7 обаче се отличава със своята дългосрочна стабилност и предвидимост. Моделите на NASA показват, че той ще остане близо до Земята поне още шест десетилетия, преди гравитационното влияние на други планети, най-вече на Венера и Юпитер, да промени орбитата му и да го изведе в по-далечна траектория около Слънцето.

Астрономите подчертават, че астероидът не представлява никаква заплаха за Земята. Неговата орбита е напълно безопасна и няма вероятност от сблъсък нито сега, нито в обозримо бъдеще.

С откриването на 2025 PN7 Земята вече има още един своеобразен космически „спътник“ — свидетелство за сложната динамика на гравитационните взаимодействия в Слънчевата система и за прецизността, с която съвременната астрономия може да наблюдава и предсказва движенията на дори най-малките обекти в близост до нашата планета.