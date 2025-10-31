Земята ще има втори естествен спътник до 2083 г.

Астрономите на NASA официално потвърдиха, че Земята има нов космически спътник – астероид, обозначен като 2025 PN7, който се движи по орбита около Слънцето в синхрон с нашата планета. Обектът е класифициран като квазиспътник, тъй като не е гравитационно свързан със Земята, но остава в нейната орбитална близост и ще я съпътства до около 2083 година.
Астероидът е открит на 29 август 2025 г. от телескопа Pan-STARRS на остров Мауи, Хавай – част от една от най-прецизните системи за наблюдение на обекти, приближаващи се до Земята. Неговият диаметър се оценява между 18 и 36 метра, а според данни от наблюдения орбитата му е стабилна и почти идентична с тази на Земята, с наклон около 2 градуса спрямо еклиптиката.
2025 PN7 не обикаля директно около Земята, а около Слънцето, но гравитационното взаимодействие между двата обекта кара астероида да „танцува“ около планетата – ту изпреварвайки я, ту изоставайки, като описва сложна, спираловидна траектория. Това движение поддържа 2025 PN7 в относителна близост до Земята в продължение на десетилетия.
Watch Earth’s newest quasi-moon in motion. 🌍🌀— Tony Dunn (@tony873004) October 21, 2025
The new paper “Meet Arjuna 2025 PN7” confirms #asteroid 2025 PN7 is trapped in a quasi-satellite orbit, looping around Earth (in a rotating frame) from the 1960s to the 2080s.
https://t.co/mFg1sFeQtl pic.twitter.com/2AOirhnsb9
Разстоянието между астероида и Земята варира между 4 и 17 милиона километра, или приблизително десет пъти по-далеч от Луната. Поради малкия си размер и ниската отражателна способност, обектът е твърде слаб, за да бъде видим дори с мощни любителски телескопи. Неговата яркост е оценена на около 24-та звездна величина, което го прави достъпен единствено за професионални обсерватории.
Според учените, 2025 PN7 представлява значим обект за изследване на орбиталния резонанс между Земята и малки астероиди. Подобни квазиспътници помагат на астрономите да разберат по-добре гравитационната динамика и устойчивостта на орбитите в околоземното пространство. NASA и няколко университетски институции вече обсъждат възможността за бъдеща мисия до 2025 PN7, тъй като обектът е сравнително леснодостъпен и стабилен — подходящ кандидат за изучаване на състава и структурата на астероидите в близост до Земята.
Това не е първият път, когато Земята е придружавана от подобен обект. В миналото са регистрирани няколко квазиспътника:
-
2003 YN107, който следваше Земята между 1996 и 2006 г.;
-
2016 HO3, който продължава да обикаля близо до планетата и днес;
-
2020 CD3, който временно бе уловен от земната гравитация, но напусна орбитата ѝ през 2022 г.
Астероидът 2025 PN7 обаче се отличава със своята дългосрочна стабилност и предвидимост. Моделите на NASA показват, че той ще остане близо до Земята поне още шест десетилетия, преди гравитационното влияние на други планети, най-вече на Венера и Юпитер, да промени орбитата му и да го изведе в по-далечна траектория около Слънцето.
Астрономите подчертават, че астероидът не представлява никаква заплаха за Земята. Неговата орбита е напълно безопасна и няма вероятност от сблъсък нито сега, нито в обозримо бъдеще.
С откриването на 2025 PN7 Земята вече има още един своеобразен космически „спътник“ — свидетелство за сложната динамика на гравитационните взаимодействия в Слънчевата система и за прецизността, с която съвременната астрономия може да наблюдава и предсказва движенията на дори най-малките обекти в близост до нашата планета.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Другарите с принтера и "извънземни" ще спретнат само и само да отклонят вниманието на двукракият добитък.
18:33 31.10.2025
2 Дядо Гъдьо
18:33 31.10.2025
3 Стара чанта
18:46 31.10.2025
4 Бай Шиле
Коментиран от #7
19:13 31.10.2025
5 народа
19:16 31.10.2025
6 ?????
Кво да кажа?
Важно е да се вдига коефицента на цитиране в Scopus и Web of Science за да падат по-лесно титли и кинти.
Такива ми ти учени ни налазиха.
19:22 31.10.2025
7 Ами
До коментар #4 от "Бай Шиле":В началото 3I/ATLAS го определяха като астероид.
След това решиха, че по-прилича на комета.
А истината е, че не знаят точно какво е :)
Просто се държи твърде различно от досегашните ни представи за космоса.
Между другото, това не е единственият космически обект който се държи различно.
19:29 31.10.2025
8 Име
19:30 31.10.2025
9 БеГемот
19:35 31.10.2025