Силна магнитна буря връхлита Земята тази вечер

Мощно слънчево изригване ще предизвика мощна магнитна буря на Земята тази вечер - на 11 ноември. Това съобщи Михаил Леус, водещ специалист в метеорологичния център FOBOS, в Telegram, пише Телеграф.

Експертът отбеляза, че днес към Земята ще се приближи слънчев плазмен поток, образуван след изригването M1.7, регистрирано на 7 ноември. Това ще наруши магнитното поле на планетата. „Но във вторник, когато Земята бъде ударена от по-мощен облак от слънчева материя, изпратен в космоса след изригване с максималната възможна величина X1.7, наблюдавано на нашата звезда миналата неделя, се очаква въздействието върху геомагнитното поле да бъде по-интензивно“, пише синоптикът.

Както уточни Леус, геомагнитното поле ще навлезе в състояние на умерена буря - нива G1-G2. Магнитната активност ще продължи до сряда сутринта, след което постепенно ще започне да намалява.