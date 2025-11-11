Новини
Силна магнитна буря връхлита Земята тази вечер

11 Ноември, 2025 11:31 703 2

Активността на Слънцето този месец се оказа доста силна

Силна магнитна буря връхлита Земята тази вечер - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Мощно слънчево изригване ще предизвика мощна магнитна буря на Земята тази вечер - на 11 ноември. Това съобщи Михаил Леус, водещ специалист в метеорологичния център FOBOS, в Telegram, пише Телеграф.

Експертът отбеляза, че днес към Земята ще се приближи слънчев плазмен поток, образуван след изригването M1.7, регистрирано на 7 ноември. Това ще наруши магнитното поле на планетата. „Но във вторник, когато Земята бъде ударена от по-мощен облак от слънчева материя, изпратен в космоса след изригване с максималната възможна величина X1.7, наблюдавано на нашата звезда миналата неделя, се очаква въздействието върху геомагнитното поле да бъде по-интензивно“, пише синоптикът.

Както уточни Леус, геомагнитното поле ще навлезе в състояние на умерена буря - нива G1-G2. Магнитната активност ще продължи до сряда сутринта, след което постепенно ще започне да намалява.


  • 1 Наблюдател

    0 0 Отговор
    Жените сега масово ще ги боли главата.
    Надявам се поне съседката да има имунитет притив слънчеви изригвания.

    12:05 11.11.2025

  • 2 Мъж мечта

    1 0 Отговор
    Елизабет кахъря не само че беше одрязана ами трябваше и да бъде ритана с метални кубинки в зъбите! Така е най справедливо!

    12:20 11.11.2025