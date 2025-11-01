Новини
Любопитно »
Бой и агресия в Биг Брадър: Иван нападна Стоянов (ВИДЕО)

1 Ноември, 2025 09:37 1 081 24

  • нападение-
  • агресия-
  • биг брадър-
  • бой-
  • иван-
  • извънредна ситуация

В Къщата се стигна не само до размяна на остри реплики, но дори и до физическа саморазправа

Бой и агресия в Биг Брадър: Иван нападна Стоянов (ВИДЕО) - 1
Снимка: NOVA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нещо невиждано в историята на „Биг Брадър“ се случи снощи! В ефира на Нова телевизия бе излъчен един от най-напрегнатите моменти в Къщата, след като Иван напълно губи контрол, нахвърли се върху друг съквартирант и в пристъп на ярост опита да избяга през входната врата.

По кадрите, излъчени в промото на епизода, се вижда как той крещи, тряска врати и отказва да се успокои, докато съквартирантите се опитват панически да го спрат. „Пуснете ме, не издържам повече!“ – чува се да вика участникът, видимо извън себе си.

Минути по-късно Стефан Стоянов също избухва – хвърля микрофона и тръгва право към Иван. „Много време те търпях как ми говориш!“ – изкрещява той, преди ситуацията да излезе напълно извън контрол.

В излъчените по време на предаването кадри става ясно, че с цялата си ярост Иван хуква към Стоянов, но е спрян навреме от останалите съквартиранти преди да се нахвърли с юмруци върху него.

Крясъците и заканите от устата на Иван не спират, а мъжете едва го удържат, докато блъска по стените и вратите на Къщата заявявайки, че "Ако това беше навън, щеше да умреш".

Социалните мрежи вече кипят – феновете на формата искат реакция от Нова телевизия и наказание за агресията. „Това вече минава границата!“, „Къде са охранителите?“ и „Иван има нужда от помощ, не от зрелище!“ – гласят част от стотиците коментари под постовете на шоуто. Зрителите съветват Стоянов да заведе дело срещу съквартиранта си за заплахите и проявената агресия.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 1488

    17 0 Отговор
    жендьрски драми 🌈🍌👄❤️

    09:40 01.11.2025

  • 2 Иванчо

    24 1 Отговор
    е очевидно гну.сен ман.гал.

    Коментиран от #13

    09:43 01.11.2025

  • 3 Дедо

    19 1 Отговор
    Дават нарочно агресия и подстрекателство от телевизията и продукцията към агресия заради рейтинги. Никой не се впечатлява вече от такива работи . Всичко е театър ,грозно , селско и по български елементарно.

    09:45 01.11.2025

  • 4 Хотели

    9 1 Отговор
    Режисура и сценарий вървят по план

    09:47 01.11.2025

  • 5 Читател

    8 0 Отговор
    “ще се случи снощи” - ?????

    Коментиран от #19

    09:48 01.11.2025

  • 6 Мисля

    14 1 Отговор
    Крайно време е такива медии и формати да бъдат дадени на съд! Заради всичко , което причиняват на българите .

    09:48 01.11.2025

  • 7 Един

    11 1 Отговор
    На хора гледащи тая простотия и разните ергени и трейтъри трябва директно да им се забранят всякви граждански права и самите тях трябва да ти шамарят по няколко пъти на ден докато поумнеят!

    Тоя жалък бълвоч как може да го дават в национален ефир ?!

    09:49 01.11.2025

  • 8 Механик

    8 1 Отговор
    Погледнете "интелигентното" личице от снимката! Горди ли сте, че гледате "риалити формати" и че пращате СМС-си?
    Ето такива като тоя са ви бъдещето. Децата ви също вземат пример от тия и стават като тях.
    А сега си налейте по една ракия и превключете на "Веселина"!

    09:49 01.11.2025

  • 9 Гедер

    7 0 Отговор
    Тоя гологлавият явно е доста лабилен и емоционален. Какви са тия крясъци от него ,ако иска да се бие ок , отиваш и се пробваш , ама такива кръщенета ,припадания , дълбоко дишане показва много лабилен и човек който изпада в паник атаки.

    09:51 01.11.2025

  • 10 Цецко

    6 0 Отговор
    Когато бях в Германия гледах техните германски програми и виждах същото , постоянно крясъци,скандали и намиране на бой. Явно не само в България е така , а е модерно по цял свят ., да се излъчват такива агресии за рейтинг.

    Коментиран от #16

    09:54 01.11.2025

  • 11 ами,

    6 0 Отговор
    И Нова тв. и БТВ толерират вербалната и физическа агресия чрез риалити форматити а СЕМ като спящата принцеса от приказките спи 100 годишен сън.Убийстео ли чакат да стане в ефир за да се събудят? Да се отнемат лицензите и на двете телевизии.Българите нямаме нужда от такива лицемерни телевизии насаждащи омраза и насилие.Да спрат излъчването на Биг Брадър и на Ергенът в ,,Рая,, е най-малкото което могат да направят.

    09:55 01.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ......па

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Иванчо":

    И телевизиите се циганизираха,форматите също.Предаванията и отдавна са насочени единствено към махалите.Затова пълно игнориране.

    09:57 01.11.2025

  • 14 Гедер

    4 0 Отговор
    А едно време гледахме Синьо лято, Шатовалон и филми с Ален Делон и Луи дьо Финес. Къде отминаха тези прекрасни времена и в какво се превърнаха хората днес ?

    Коментиран от #24

    09:57 01.11.2025

  • 15 Нека да пиша

    4 1 Отговор
    Ромчето, досега да е бит,по конската му мутра б.

    09:58 01.11.2025

  • 16 Механик

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Цецко":

    Че то тая простотия нали от там идва. От запад идва и пълзи като чума на изток.
    Проблемът е, че народаселението е толкова опростачено, че гледа тия неща.

    09:58 01.11.2025

  • 17 Само като

    1 0 Отговор
    Прочетох ,,ще се случи снощи " попаднах в питанка ,какво се е случило ,или ще се случи ,абе обърках се

    09:59 01.11.2025

  • 18 СЕМ

    2 0 Отговор
    убава работа ама си хан ска..

    10:02 01.11.2025

  • 19 Серсемин

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Читател":

    Бъдещно минало. Както има нови полове, така има и нови времена.

    10:04 01.11.2025

  • 20 за агресията „Това вече минава границата

    2 0 Отговор
    очаквано при част от поколение младоци и младокини
    израснало при чалга и бащицата им Тикварий
    възпитано на егоизъм и незачитане на другите

    10:05 01.11.2025

  • 21 Гост

    0 0 Отговор
    Къде е СЕМ ако го име и да спре правата такива формати които правят грозен театър на гърба на хората. Не са виновни участниците те правят това което им кажат.

    10:05 01.11.2025

  • 22 Зеленски

    0 0 Отговор
    Пращайте ги на фронта ,тука ще ги оправим

    10:07 01.11.2025

  • 23 Aлфа Вълкът

    0 0 Отговор
    Туй ли беше боят? Тоя дето трябваше да е агресорът го гушкаше друг мъж като плюшено мече и накрая се разплака.
    Па другия дето се прави, че не му пука да вдига малко щанги, ама да не си развали маникюра.

    10:09 01.11.2025

  • 24 Псевдо Аристократ

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Гедер":

    Семейство Гулденбургови беше също стилен сериал с класа

    10:12 01.11.2025