Бой и агресия в Биг Брадър: Иван нападна Стоянов (ВИДЕО)

Нещо невиждано в историята на „Биг Брадър“ се случи снощи! В ефира на Нова телевизия бе излъчен един от най-напрегнатите моменти в Къщата, след като Иван напълно губи контрол, нахвърли се върху друг съквартирант и в пристъп на ярост опита да избяга през входната врата.
По кадрите, излъчени в промото на епизода, се вижда как той крещи, тряска врати и отказва да се успокои, докато съквартирантите се опитват панически да го спрат. „Пуснете ме, не издържам повече!“ – чува се да вика участникът, видимо извън себе си.
Минути по-късно Стефан Стоянов също избухва – хвърля микрофона и тръгва право към Иван. „Много време те търпях как ми говориш!“ – изкрещява той, преди ситуацията да излезе напълно извън контрол.
В излъчените по време на предаването кадри става ясно, че с цялата си ярост Иван хуква към Стоянов, но е спрян навреме от останалите съквартиранти преди да се нахвърли с юмруци върху него.
Крясъците и заканите от устата на Иван не спират, а мъжете едва го удържат, докато блъска по стените и вратите на Къщата заявявайки, че "Ако това беше навън, щеше да умреш".
Социалните мрежи вече кипят – феновете на формата искат реакция от Нова телевизия и наказание за агресията. „Това вече минава границата!“, „Къде са охранителите?“ и „Иван има нужда от помощ, не от зрелище!“ – гласят част от стотиците коментари под постовете на шоуто. Зрителите съветват Стоянов да заведе дело срещу съквартиранта си за заплахите и проявената агресия.
1 1488
09:40 01.11.2025
2 Иванчо
Коментиран от #13
09:43 01.11.2025
3 Дедо
09:45 01.11.2025
4 Хотели
09:47 01.11.2025
5 Читател
Коментиран от #19
09:48 01.11.2025
6 Мисля
09:48 01.11.2025
7 Един
Тоя жалък бълвоч как може да го дават в национален ефир ?!
09:49 01.11.2025
8 Механик
Ето такива като тоя са ви бъдещето. Децата ви също вземат пример от тия и стават като тях.
А сега си налейте по една ракия и превключете на "Веселина"!
09:49 01.11.2025
9 Гедер
09:51 01.11.2025
10 Цецко
Коментиран от #16
09:54 01.11.2025
11 ами,
09:55 01.11.2025
13 ......па
До коментар #2 от "Иванчо":И телевизиите се циганизираха,форматите също.Предаванията и отдавна са насочени единствено към махалите.Затова пълно игнориране.
09:57 01.11.2025
14 Гедер
Коментиран от #24
09:57 01.11.2025
15 Нека да пиша
09:58 01.11.2025
16 Механик
До коментар #10 от "Цецко":Че то тая простотия нали от там идва. От запад идва и пълзи като чума на изток.
Проблемът е, че народаселението е толкова опростачено, че гледа тия неща.
09:58 01.11.2025
17 Само като
09:59 01.11.2025
18 СЕМ
10:02 01.11.2025
19 Серсемин
До коментар #5 от "Читател":Бъдещно минало. Както има нови полове, така има и нови времена.
10:04 01.11.2025
20 за агресията „Това вече минава границата
израснало при чалга и бащицата им Тикварий
възпитано на егоизъм и незачитане на другите
10:05 01.11.2025
21 Гост
10:05 01.11.2025
22 Зеленски
10:07 01.11.2025
23 Aлфа Вълкът
Па другия дето се прави, че не му пука да вдига малко щанги, ама да не си развали маникюра.
10:09 01.11.2025
24 Псевдо Аристократ
До коментар #14 от "Гедер":Семейство Гулденбургови беше също стилен сериал с класа
10:12 01.11.2025