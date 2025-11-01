Новини
Завръща ли се България на „Евровизия“ тази година?

1 Ноември, 2025 11:37 372 0

Носят се слухове, че БНТ подготвя шеметно завръщане на страната ни на Евровизия

Завръща ли се България на „Евровизия“ тази година? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

След няколко години отсъствие от европейската сцена, България готви завръщане с гръм и трясък на най-гледания музикален конкурс в света – „Евровизия 2026“. Историческото 70-то издание ще се проведе във Виена, а нашата страна вече крои планове за зрелищно и запомнящо се участие, което да взриви сцената.

Според източници от БНТ, завръщането не е просто символично – телевизията подготвя супер проект, който да представи модерното лице на българската музика пред милиони зрители в Европа. Говори се, че няколко от най-големите звезди на родната сцена вече са в списъка с потенциални участници, сред които се споменават имена като Крисия, Дара, Михаела Маринова и дори фолк поп дивата Тита.

„Искаме участие, с което Европа да каже: Ето, това е България!“, загатват източниците от БНТ. Подборът на песента ще премине през национална селекция, а целта е да се избере модерен, универсален и запомнящ се хит, който да влезе директно в челната петица.

България не е участвала в „Евровизия“ от няколко години, а феновете вече тръпнат от очакване. Социалните мрежи кипят от предположения: кой ще грабне билета за Виена? Ще успеем ли да повторим успеха на Поли Генова и Кристиан Костов, които изведоха страната ни до върховете на класирането?

Очаква се отговор на тези въпроси съвсем скоро.


