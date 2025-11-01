Новини
Любопитно »
Проблем от детството на Брус Уилис се оказал първият симптом на деменцията

Проблем от детството на Брус Уилис се оказал първият симптом на деменцията

1 Ноември, 2025 20:46 1 534 11

  • брус уилис-
  • заекване-
  • симптом-
  • деменция-
  • детство

Преди да се появят останалите симптоми на деменцията, Брус Уилис отново започнал да заеква

Проблем от детството на Брус Уилис се оказал първият симптом на деменцията - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Ема Хеминг, съпругата на актьора Брус Уилис, за първи път разкри кой е бил първият признак на тежкото заболяване, с което звездата от Die Hard се бори през последните години. В интервю за News Nation тя сподели, че много преди диагнозата фронтотемпорална деменция да бъде потвърдена, е забелязала връщането на проблем от детството на съпруга си – заекването.

„Брус имаше заекване като дете, но с времето го преодоля напълно,“ обяснява Хеминг. „Когато през 2022 г. речевият му дефект започна отново да се появява, не го свързах с болест. Помислих, че е просто стрес или умора.“ По това време актьорът все още работеше активно, снимайки се в няколко нискобюджетни продукции, които впоследствие се оказаха последните му филми.

Според Ема, промените в поведението на съпруга ѝ първоначално предизвикали сериозно напрежение в брака им. „Имаше моменти, в които не разбирах какво се случва. Чувствах, че губя връзката с него, че се отдалечава емоционално,“ призна тя. „Дори обмислях раздяла, защото не можех да осмисля защо човекът, когото обичам, се променя така. Едва по-късно разбрах, че всичко това е било част от заболяването.“

Фронтотемпоралната деменция, диагнозата, поставена на Уилис през 2023 г., засяга областите на мозъка, свързани с личността, поведението и езика. Според медицинските специалисти това е една от най-агресивните форми на невродегенеративни заболявания, която може да се прояви със загуба на речеви способности и промени в характера.

По данни на People и The Hollywood Reporter, в момента 69-годишният актьор живее в отделен, специално адаптиран дом в Лос Анджелис, където получава 24-часови медицински грижи. Ема и двете им дъщери – Мейбъл (13 г.) и Евелин (11 г.) – го посещават редовно, но прекарват по-голямата част от времето си в семейната къща, за да запазят стабилна и позитивна среда за децата.

„Брус винаги е настоявал момичетата да имат нормален живот – да ходят на училище, да се срещат с приятели, да имат дом, пълен със смях,“ обясни Хеминг. „За него шумът и хаосът са трудни сега, затова решихме да направим това разделение – за тяхното добро и за неговия комфорт.“

Семейството на актьора, включително бившата му съпруга Деми Мур и трите им по-големи дъщери, продължава да бъде единно в грижите за него. В социалните мрежи Ема често публикува послания за осведоменост относно деменцията и призовава обществото да проявява съчувствие към близките на засегнатите.

„Това е дълъг и труден път,“ казва тя, „но Брус все още е тук – със своята усмивка, с присъствието си. И ние сме тук с него, всеки ден.“

Според близки до семейството, актьорът реагира положително на терапиите и продължава да прекарва време навън, придружаван от екип от специалисти. Макар прогнозата на заболяването да остава тежка, близките му подчертават, че приоритетът е качеството на живот и спокойствието му.


Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    4 0 Отговор
    Хиперактивно следене, подслушване, изнудване на зависими, организиране на понита. Няма как да продължи дълго.

    20:50 01.11.2025

  • 2 хмм

    6 2 Отговор
    Пълни глупости.

    20:50 01.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Анонимен

    4 1 Отговор
    Властта развращава. Това пък унищожава психиката. Хората, преследващи невинни не издържат на стреса.

    20:57 01.11.2025

  • 5 ?????

    8 1 Отговор
    Хубав човек и актьор е, но с природата е сложно да се пребориш.
    Заекването в детството естествено няма нищо общо с деменцията.
    Дано не ни се случва.

    21:06 01.11.2025

  • 6 Анита кахъра

    2 1 Отговор
    Моя балък Тони ми се сърде че изпих млечните сокове на камерунеца 🙂‍↕️🤭🥳🤣🤣🤣😂💯

    Коментиран от #9

    21:20 01.11.2025

  • 7 Манол 24

    2 0 Отговор
    Човек не знае какво го чака…
    За това яжте,пийте и гледайте да сте по-добри хора..

    21:35 01.11.2025

  • 8 Анти кахър

    1 0 Отговор
    Какво може да ни чака освен сигурна смърт и сигурни падение на фона на куп предатели и свръх завистливи ближни хора ? 🤭

    Коментиран от #11

    21:40 01.11.2025

  • 9 ОК!

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Анита кахъра":

    Но нас какво ни интересува това...?!?!

    21:44 01.11.2025

  • 10 Анита и Бети кахърите

    0 1 Отговор
    Как се тълкува когато една жена не даде секс на златния мъж и отиде при одръпан пумияр и му изпие соковете , според мен клошарка 🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭😂😂

    21:49 01.11.2025

  • 11 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Анти кахър":

    Поне един двама останаха при нас! За разлика от други!

    21:51 01.11.2025