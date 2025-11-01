Проблем от детството на Брус Уилис се оказал първият симптом на деменцията

Ема Хеминг, съпругата на актьора Брус Уилис, за първи път разкри кой е бил първият признак на тежкото заболяване, с което звездата от Die Hard се бори през последните години. В интервю за News Nation тя сподели, че много преди диагнозата фронтотемпорална деменция да бъде потвърдена, е забелязала връщането на проблем от детството на съпруга си – заекването.

„Брус имаше заекване като дете, но с времето го преодоля напълно,“ обяснява Хеминг. „Когато през 2022 г. речевият му дефект започна отново да се появява, не го свързах с болест. Помислих, че е просто стрес или умора.“ По това време актьорът все още работеше активно, снимайки се в няколко нискобюджетни продукции, които впоследствие се оказаха последните му филми.

Според Ема, промените в поведението на съпруга ѝ първоначално предизвикали сериозно напрежение в брака им. „Имаше моменти, в които не разбирах какво се случва. Чувствах, че губя връзката с него, че се отдалечава емоционално,“ призна тя. „Дори обмислях раздяла, защото не можех да осмисля защо човекът, когото обичам, се променя така. Едва по-късно разбрах, че всичко това е било част от заболяването.“

Фронтотемпоралната деменция, диагнозата, поставена на Уилис през 2023 г., засяга областите на мозъка, свързани с личността, поведението и езика. Според медицинските специалисти това е една от най-агресивните форми на невродегенеративни заболявания, която може да се прояви със загуба на речеви способности и промени в характера.

По данни на People и The Hollywood Reporter, в момента 69-годишният актьор живее в отделен, специално адаптиран дом в Лос Анджелис, където получава 24-часови медицински грижи. Ема и двете им дъщери – Мейбъл (13 г.) и Евелин (11 г.) – го посещават редовно, но прекарват по-голямата част от времето си в семейната къща, за да запазят стабилна и позитивна среда за децата.

„Брус винаги е настоявал момичетата да имат нормален живот – да ходят на училище, да се срещат с приятели, да имат дом, пълен със смях,“ обясни Хеминг. „За него шумът и хаосът са трудни сега, затова решихме да направим това разделение – за тяхното добро и за неговия комфорт.“

Семейството на актьора, включително бившата му съпруга Деми Мур и трите им по-големи дъщери, продължава да бъде единно в грижите за него. В социалните мрежи Ема често публикува послания за осведоменост относно деменцията и призовава обществото да проявява съчувствие към близките на засегнатите.

„Това е дълъг и труден път,“ казва тя, „но Брус все още е тук – със своята усмивка, с присъствието си. И ние сме тук с него, всеки ден.“

Според близки до семейството, актьорът реагира положително на терапиите и продължава да прекарва време навън, придружаван от екип от специалисти. Макар прогнозата на заболяването да остава тежка, близките му подчертават, че приоритетът е качеството на живот и спокойствието му.