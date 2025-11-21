Ема Хеминг: Майната им, както би казал Брус

Съпругата на Брус Уилис, актрисата и инструкторка по йога Ема Хеминг, се нахвърли върху критиците на семейството си в разговор с колежката си Ивет Никол Браун, цитиран от Unilad.

Браун, която се грижи за баща си, който страда от деменция, попита Хеминг как се чувства след негативните коментари, които хората правят за семейството ѝ.

„Майната им, както би казал Брус“, каза Хеминг, която се грижи за съпруга си, терминално болния актьор Брус Уилис, през последните години.

Браун сподели и чувствата си относно негативната реакция срещу решението на Хеминг да живее отделно от Уилис.

„Хората, които не се грижат за други, особено когато става въпрос за деменция или Алцхаймер, не знаят колко е трудно. И всички ние правим най-доброто, което можем, и вземаме най-добрите решения за семействата си“, каза тя.

През февруари 2023 г. семейството на звездата от „Умирай трудно“ публикува изявление, в което обяви, че първоначалната му диагноза афазия е била неточна и че е развил фронтотемпорална деменция. Това заболяване причинява постепенна загуба на когнитивни способности. Уилис вече не може да познае майка си, както и бившата си съпруга, актрисата Деми Мур, с която остана приятел след развода им.