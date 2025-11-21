Новини
Ема Хеминг: Майната им, както би казал Брус

21 Ноември, 2025 18:30

  • ема хеминг-
  • брус уилис-
  • съпруга-
  • болест

Съпругата на тежко болния актьор коментира негативното отношение към семейството й

Ема Хеминг: Майната им, както би казал Брус - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съпругата на Брус Уилис, актрисата и инструкторка по йога Ема Хеминг, се нахвърли върху критиците на семейството си в разговор с колежката си Ивет Никол Браун, цитиран от Unilad.

Браун, която се грижи за баща си, който страда от деменция, попита Хеминг как се чувства след негативните коментари, които хората правят за семейството ѝ.

„Майната им, както би казал Брус“, каза Хеминг, която се грижи за съпруга си, терминално болния актьор Брус Уилис, през последните години.

Браун сподели и чувствата си относно негативната реакция срещу решението на Хеминг да живее отделно от Уилис.

„Хората, които не се грижат за други, особено когато става въпрос за деменция или Алцхаймер, не знаят колко е трудно. И всички ние правим най-доброто, което можем, и вземаме най-добрите решения за семействата си“, каза тя.

През февруари 2023 г. семейството на звездата от „Умирай трудно“ публикува изявление, в което обяви, че първоначалната му диагноза афазия е била неточна и че е развил фронтотемпорална деменция. Това заболяване причинява постепенна загуба на когнитивни способности. Уилис вече не може да познае майка си, както и бившата си съпруга, актрисата Деми Мур, с която остана приятел след развода им.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 М им казва брус

    7 7 Отговор
    И затова трябва да се замислите защо Русия продава златните си резерви и не защото няма пари за да продължи войната която вече е спечелила а защото иска да е майката на финансовият свят в международен мащаб. Цената на златото падна и това ще доведе до крах на световните финансови пазари. Русия има толкова злато че може да ви зарине.
    Мисля че всичко е предвидено и се прави по план за да разклати световната финансова борсова институция. А това че нас европейските граждани и урси никой не ни пита е съвсем естествено защото сме много умни и розови. И се опитахме да го вкараме на господин Тръмп но той ми го върна многократно.

    Коментиран от #4

    18:47 21.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 7 Отговор
    На Ема исаи/бе.💋🥳🤣👍

    19:51 21.11.2025

  • 4 Икебана

    1 6 Отговор

    До коментар #1 от "М им казва брус":

    Колко ти е акъла руски агент?

    Коментиран от #5

    20:14 21.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 1111

    0 2 Отговор
    С това патешко излъчване не може да се нахвърли на никого.

    10:32 22.11.2025