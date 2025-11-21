Съпругата на Брус Уилис сподели сърцераздирателно послание

Докато състоянието на Брус Уилис, който се бори с деменция, продължава да се влошава, съпругата му Ема споделя сърцераздирателно послание, съобщава RadarOnline.com, цитиран от dir.bg.

Tя публикува в Instagram снимка на Брус, носещ една от дъщерите им на раменете си, като написа под нея: "Татко." В друга снимка в Instagram Story 70-годишният актьор бе заснет да целува 47-годишната си съпруга по бузата по време на вечеря. Надписът гласи: "Любовта е никога да не забравяш как са те накарали да се чувстваш."

Актьорът беше диагностициран с фронтотемпорална деменция през 2023 г. - заболяване, което предизвиква промени в личността, поведението, комуникацията и други когнитивни функции. От поставянето на диагнозата той до голяма степен е извън светлината на прожекторите, но наскоро беше забелязан в компанията на своя болногледач, докато двамата се разхождат и си говорят.

Ема разкрива още, че дъщерите им "се справят добре като цяло", макар ситуацията да е "трудна". "Те скърбят, липсва им баща им. Децата са издръжливи, но тази дума винаги ме е натъжавала, защото малко хора разбират през какво минаваме", споделя тя. Също признава, че не знае дали момичетата някога ще се "възстановят" напълно, но подчерта, че всички заедно "се учат". За да получи необходимата грижа, Ема взима трудното решение да премести Брус в специализиран дом с денонощни болногледачи.

"Това беше едно от най-трудните решения в живота ми", казва тя. "Но сред тъгата и дискомфорта това беше правилният избор - за него, за нашите момичета и за мен. Това ми позволява отново да бъда негова съпруга, а това е истински подарък."

Освен за семейството, решението било важно и за самия Брус - да му осигури повече независимост и да даде възможност на приятели и роднини да общуват с него без напрежение.

В "Шоуто на Тамсен" Ема бе откровена за начина, по който заболяването се развива. "Преживяхме цялата прогресия заедно. Това е бавен процес - не се случва изведнъж", обяснява тя. Ема признава, че вече не могат да водят нормални разговори: "Общуваме по наш собствен, специален начин, който работи за него и за нас. Изглежда различно от нормалното, но ние не живеем в нормална ситуация."

За съжаление, фронтотемпоралната деменция няма лечение. Заболяването прогресира и средно пациентите живеят осем до десет години след появата на първите симптоми.