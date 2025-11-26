Семейството на Брус Уилис ще дари мозъка му в помощ на науката

Семейството на Брус Уилис обяви, че ще дари мозъка му на науката, за да подпомогне изследванията на фронтотемпоралната деменция, заболяването, с което той беше диагностициран преди три години.
Съпругата му, Ема Хеминг, сподели, че решението е болезнено, но необходимо, за да се задълбочи разбирането за тази форма на деменция, която вече е прогресирала до степен, в която Уилис вече не разпознава семейството си.
Дълбоко човешки жест, който би могъл да окаже смислено влияние върху бъдещето на хиляди пациенти.
