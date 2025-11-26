Новини
Семейството на Брус Уилис ще дари мозъка му в помощ на науката

Семейството на Брус Уилис ще дари мозъка му в помощ на науката

26 Ноември, 2025 14:47 2 849 20

  • брус уилис-
  • ема хеминг-
  • семейство-
  • мозък-
  • фронтотемпорална деменция-
  • дари

Жест, който би могъл да окаже смислено влияние върху бъдещето на хиляди пациенти

Семейството на Брус Уилис ще дари мозъка му в помощ на науката - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Семейството на Брус Уилис обяви, че ще дари мозъка му на науката, за да подпомогне изследванията на фронтотемпоралната деменция, заболяването, с което той беше диагностициран преди три години.

Съпругата му, Ема Хеминг, сподели, че решението е болезнено, но необходимо, за да се задълбочи разбирането за тази форма на деменция, която вече е прогресирала до степен, в която Уилис вече не разпознава семейството си.

Дълбоко човешки жест, който би могъл да окаже смислено влияние върху бъдещето на хиляди пациенти.


Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 14 гласа.
  • 1 Зевс

    72 2 Отговор
    Абе вие акъл имате ли, Брус е още жив, имайте малко срама!

    Коментиран от #9, #12, #16

    14:49 26.11.2025

  • 2 Цвете

    35 2 Отговор
    ТАЗИ НЕПРЕСТАНА. ТО НЕ БЕШЕ КНИГА, ИНТЕРВЮТА, СНИМКИ И Т.Н.ОСТАВЕТЕ ,ЧЕ Е РЕКЛАМА НА ГЪРБА НА ТОЗИ ИЗТЕРЗАН ЧОВЕК, НО ИДВА МОМЕНТ, КОГАТО ТРЯБВА И СЕ НАЛАГА ДА СПРЕШ.

    14:50 26.11.2025

  • 3 Оффф

    37 1 Отговор
    А той съгласен ли е ?

    Коментиран от #4

    14:54 26.11.2025

  • 4 Кирил

    15 0 Отговор

    До коментар #3 от "Оффф":

    Какво мисли по въпроса и той не може да знае.

    15:00 26.11.2025

  • 5 Баба Гошка

    16 3 Отговор
    Туй дарение за кога са го планирали? Преди да починее или след? Де гюсстерица де! Харчат му парите необезпокоявани, тъпчат го с упояващи и мислят как да го довършат. Той дий виновен. Трябвало е да потърси китайски лечители преди да го упоят. Сега вече и да му извадят и дарят моззъка преди дай починатт, няма и са разбере.

    Коментиран от #11

    15:01 26.11.2025

  • 6 Мишо

    15 1 Отговор
    Брус Уйлис починал ли е?

    Коментиран от #7

    15:04 26.11.2025

  • 7 да знаеш

    9 2 Отговор

    До коментар #6 от "Мишо":

    Почти.

    15:08 26.11.2025

  • 8 Евроатлантик

    16 0 Отговор
    Гадове ! Ама да дойдат да вземат мозък от някой от нашите , да видим как ще го намерят .

    15:11 26.11.2025

  • 9 Kaлпазанин

    13 0 Отговор

    До коментар #1 от "Зевс":

    Те ако имаха срам ,нямаше да им се плаща на тези мисирки.това се дължи на поми@@ и либесрстията с която ни заливат .иначе как ще затъпяваме от подобни глупости денонощно .и това е целенасочено

    15:23 26.11.2025

  • 10 Брус е икона

    2 4 Отговор
    Брус Уилис, ако можеше да решава, със сигурност щеше да е съгласен да дари мозъка си за научни цели! А тук тези, които се възмущават, не си дават сметка за това, че човек страдащ от такова заболяване се превръща "в зеленчук", както навремето каза за баща си Митко Цонев, щерка му!

    15:40 26.11.2025

  • 11 МИМОЗА КАРАТАШКОВА

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Баба Гошка":

    ААА РАЗБИРА СЕ...РАЗБИРА....
    ПРОСТО ДА ГО СЛОЖАТ СРЕЩУ
    КРУШКА 40 УАТА И СЕ ВИЖДА... НИЩО...

    15:43 26.11.2025

  • 12 Освалдо Риос

    0 6 Отговор

    До коментар #1 от "Зевс":

    Жив колкото и фикусът на терасата.

    15:44 26.11.2025

  • 13 МАЛКО ИЗБЪРЗВАТ.

    2 0 Отговор
    ИЗЧАКАЙТЕ ЖИВ Е ОЩЕ. МАКАР И НЕАДЕКВАТЕН. ДОБРИТЕ УМНИТЕ КАДЪРНИТЕ ГОСПОД СИ ГИ ПРИБИРА ДО СЕБЕ СИ. ТУК СЕ ВИЖДА ЩО ОСТАВАТ. МУШИКИТЕ. МАЛКО Е НЕПРАВДИВО.

    15:49 26.11.2025

  • 14 да уточним

    7 1 Отговор
    Да се тръби за такова дарение при положение,че човекът е още жив е също признак на нездрав мозък.Брус не е единственият в света с това заболяване. Могат да се дарят пари за науката или на хора без възможности и имащи същия проблем с грижите за болни с деменция...

    16:04 26.11.2025

  • 15 тези прекаляват

    3 0 Отговор
    никой не може да е сигурен кой кого ще надживее

    Коментиран от #18

    16:05 26.11.2025

  • 16 Зайченцето бяло

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Зевс":

    Те вече и имуществото му са си разделили, а ти за някакъв дефектирал мозък ревеш тука.

    16:07 26.11.2025

  • 17 Как да не се ожени

    2 1 Отговор
    човек ...

    16:10 26.11.2025

  • 19 е, па тогава

    0 1 Отговор
    Нали е роден в Германия, на 200км от Кьолн. Може да дарят черепа му за камбана на Кьолнската катедрала.

    16:25 26.11.2025

