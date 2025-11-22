Новини
Дъщерята на Брус Уилис сподели притеснителни подробности за здравето на баща си

22 Ноември, 2025 19:58

Румър Уилис отговори на въпрос на фен за състоянието на екшън звездата

Дъщерята на Брус Уилис сподели притеснителни подробности за здравето на баща си - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Румър Уилис сподели нова информация за състоянието на баща си, Брус Уилис, който живее с фронтотемпорална деменция и първична прогресивна афазия. Актрисата отговори на въпроси на свои последователи в Instagram, като призна, че темата остава „трудна за обсъждане“, защото според нея „никой с ФТД не се справя добре“.

По думите ѝ 70-годишният Уилис е „стабилен“ за човек, който се бори с подобно невродегенеративно заболяване. Румър подчерта, че макар промяната да е значителна, тя е благодарна, че може да прекарва време с него. Тя добави, че независимо дали я разпознава или не, вярва, че той „разпознава любовта“, която семейството му продължава да му дава.

Актрисата сподели още, че вижда „част от искрата му“, което според нея носи утеха. Тя подчерта, че е щастлива, че може да води и дъщеря си Луета, на две години, на посещения при дядо ѝ.

Семейството на Брус Уилис обяви през март 2022 г., че актьорът се оттегля от дългогодишната си филмова кариера заради афазия. През февруари 2023 г. диагнозата беше уточнена като фронтотемпорална деменция.

През август съпругата му Ема Хеминг съобщи, че е взела „трудното решение“ да го премести в отделен дом, тъй като заболяването изисква постоянни грижи в спокойна и безопасна среда. Тя реагира остро на критики в социалните мрежи, заявявайки, че „хора без подобен опит нямат право да съветват или да съдят“.

Хеминг, която има две дъщери с Уилис – Мейбъл и Евелин, съобщи по-късно, че това решение е донесло спокойствие на цялото семейство. Тя прекарва голяма част от времето си с актьора, а децата имат свои вещи и играчки и в двете жилища.

Брус Уилис има три по-големи дъщери – Румър, Скаут и Талула – от брака си с актрисата Деми Мур.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    9 4 Отговор
    Чака го да пукяса и после "веселата вдовица". И моята е същата.

    Коментиран от #2

    20:02 22.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Всичко е параван за пред камерите,

    6 2 Отговор
    а в действителност копнеят по-бързо да сдаде фира, за да гушнат милионите му. Нали наскоро имаше семейна война за същото това наследство?

    20:31 22.11.2025

  • 4 Ей навлеци с микрофони и диктофони

    9 0 Отговор
    Зле е човекът, но трябва ли това да се развява по медиите като булченски гащи на сутринта?

    21:04 22.11.2025

  • 5 Анонимен

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Вероятно съдите по своите!

    21:05 22.11.2025