Съпругата на Брус Уилис сподели как семейството прекарва празничния сезон

Съпругата на Брус Уилис сподели как семейството прекарва празничния сезон

29 Ноември, 2025 11:31 496 3

  • брус уилис-
  • ема хеминг-
  • празници-
  • семейство-
  • фронтотемпорална деменция

"Брус обича Коледа и всички ние сме благодарни, че имаме възможност да я празнуваме с него.", каза Ема

Съпругата на Брус Уилис сподели как семейството прекарва празничния сезон - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Съпругата на Брус Уилис, Ема Хеминг, заговори открито как семейството ѝ се справя с празничния сезон, докато актьорът се бори с фронтотемпорална деменция. На наскоро проведена конференция 47-годишният модел разказа как близките на Уилис подхождат към празниците в условията на заболяването, пише dir.bg.

"Весело е, но в момента всичко е малко по-различно", каза Ема. "Брус обича Коледа и всички ние сме благодарни, че имаме възможност да я празнуваме с него. Просто всичко изглежда по нов начин, но някак си успяхме да се адаптираме."

Тя призна, че празничният период може да бъде особено болезнен за семействата, които се изправят пред деменцията, но подчерта важността да се съхраняват традициите и да се поддържа позитивна нагласа, доколкото е възможно.

"Трябва да се учиш, да се адаптираш и да създаваш нови спомени, да запазиш същите традиции, които си имал преди", обясни Хеминг. "Животът продължава. Деменцията е трудна, но въпреки това в нея има и радост."


Тя отбеляза, че е важно да не се рисува единствено негативна картина около заболяването и да се търсят моменти на смях и щастие.

Ема и Брус имат две общи дъщери, а актьорът е баща и на три деца от брака си с Деми Мур. Преди две години Уилис публично разкри диагнозата си фронтотемпорална деменция, състояние, което засяга областите на мозъка, отговорни за личността, езика и поведението. За разлика от болестта на Алцхаймер, загубата на памет невинаги е сред ранните симптоми. Често първо се проявяват промени в характера и контрола върху импулсите.

След диагнозата Уилис се оттегли от светлината на прожекторите, но неговата съпруга периодично информира феновете за състоянието му. Преди няколко месеца тя разкри, че за актьора се грижи екип от професионалисти, които са на пълен работен ден.


Оценка 2 от 1 гласа.
Оценка 2 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    Оня ден му подаряваххте мозъка на науката ,сега как празнувал ,та сега какво да очакваме ,погребение с танци ли

    11:41 29.11.2025

  • 2 Съмнителна работа

    0 0 Отговор
    Вероятно го дрогират, рано му е за деменция

    12:05 29.11.2025

  • 3 Еволюционно

    0 0 Отговор
    Когато връзката се разпада, жената ползва два метода за да не бъде напусната. Прави се на болна или разболява мъжа и го убива.

    12:08 29.11.2025