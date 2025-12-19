Новини
Емрах Стораро заживя с годеницата си преди сватбата

Емрах Стораро заживя с годеницата си преди сватбата

19 Декември, 2025 14:31

Близки на фолк певеца твърдят, че той повече се замислял как действията му влияят и върху любимата му

Емрах Стораро заживя с годеницата си преди сватбата - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Емрах Стораро и годеницата му Айлян още не са официално съпрузи, но вече живеят заедно, пише Хот Арена.

23-годишният певец и половинката му се сгодиха в края на лятото на пищно тържество, което впечатли с разточителство и лукс, а и заможни гости, които с пристигането си сформираха автопарк за няколко милиона.

Не само заради това, събитието беше силно коментирано. Годежът прикова вниманието, защото беше изненада за феновете на Емрах. Никой не очакваше певецът да се задоми толкова млад, предвид бурното си поведение, а и не малко скандални изцепки. Нищо, че периодично се е коментирало, че Тони Стораро и съпругата му Валя – родителите на Емрах, търсят снаха с надеждата, че, след като се задоми, ще се кротне.

Дали тъкмо те са изиграли решаваща роля за решението му да се задоми, но Емрах наистина се променил, след като се сгодил и заживял с Айлян. Певецът споделял пред колеги и приятели, че се усеща по-спокоен и смирен, освен че е и много щастлив. Емрах започнал да се замисля повече за действията си, осъзнавайки, че влияят не само на самия него, а вече и на половинката му.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Половинката

    3 0 Отговор
    Е на колко години.
    Може би 15

    Коментиран от #6

    14:33 19.12.2025

  • 2 к0к0рч0 💋🍌

    2 0 Отговор
    аз мислех че има годеник като дедите си у анадола

    14:34 19.12.2025

  • 3 Каква

    2 0 Отговор
    Сиганска драма ,стоката запечатана ли е била или разпечатана

    14:35 19.12.2025

  • 4 Искам да попитам Емрах

    0 0 Отговор
    Откъде мога да си купя и аз такава кола дето си замъглява километража ?

    14:41 19.12.2025

  • 5 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Тони Стораро се пазареше в заведението ми за 50 Стотинки

    14:43 19.12.2025

  • 6 Ти па

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Половинката":

    Кой манган се жени за толкова дърта манганка?

    14:43 19.12.2025