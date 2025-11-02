Новини
Изгониха за агресия съквартирант от Big Brother

Изгониха за агресия съквартирант от Big Brother

2 Ноември, 2025 04:10, обновена 2 Ноември, 2025 03:32

Диджеят Иван Абаджиев прекрачи границите на приемливото поведение

Изгониха за агресия съквартирант от Big Brother - 1
Снимка: NOVA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Диджеят Иван Абаджиев е изгонен от Big Brother заради агресивно поведение в Къщата, предаде dariknews.bg.

Той прекрачи границите на приемливото държание, след което беше изолиран от останалите съквартиранти и напусна риалити формата. Гласуването за номинираните тази седмица продължава в приложението NOVA PLAY - вотът е положителен. За обичта на зрителите на NOVA все още се борят ловецът на духове Стефан, тираджията Калин, юристът Валентин и бившият военен Стоянов. Кой ще напусне ще разберем в края на лайв студиото?

Първото интервю на отпадналия Иван ще бъде в подкаста “Голямата сестра”. На какво се дължи агресивното му поведение в Къщата? Разкайва ли се за случилото се? Епизодът с диджея ще бъде наличен в неделя в 16:00 ч. в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.


България
  • 1 Тиквуций

    0 0 Отговор
    Тутуу

    03:44 02.11.2025