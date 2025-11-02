Изгониха за агресия съквартирант от Big Brother

Овен

Риби (20.02 - 20.03) Луната във вашия знак ви прави още по-възприемчиви към красотата и човечността. Денят е мек, благ и изпълнен с вдъхновение. Вечерта ще ви подари мигове на дълбоко разбиране и искреност в общуването.

Водолей (21.01 - 19.02) Днес може да почувствате, че всичко си идва на мястото. Вашето търпение започва да дава резултат, а усилията – да се възнаграждават. Вечерта носи приятно усещане за признание и взаимно уважение.

Козирог (23.12 - 20.01) Денят ви свързва с хора, които ви вдъхновяват и подкрепят. Дори кратка среща или послание може да ви накара да се усмихнете отвътре. Вечерта е подходяща за споделено преживяване или искрен разговор.

Стрелец (23.11 - 22.12) Днес ще почувствате нужда от уединение и вътрешен покой. Вашето сърце търси нещо по-смислено от обичайното и може да го открие в простите неща. Вечерта ще донесе надежда и вдъхновяващо усещане за посока.

Скорпион (24.10 - 22.11) Слънцето продължава да ви подкрепя и да осветява личната ви сила. Денят носи дълбоки, но спокойни емоции, които ви приближават до истината за самите вас. Вечерта обещава яснота и приятен разговор с човек, който ви разбира.

Везни (24.09 - 23.10) Днешният ден ще ви помогне да подредите вътрешния си свят и да внесете ред в мислите си. Дори малките стъпки ще дадат усещане за постижение и стабилност. Вечерта е чудесна за споделяне на вдъхновение и добри думи.

Дева (24.08 - 23.09) Денят насърчава взаимност и доверие. Може да почувствате, че някой най-после ви разбира истински. Вечерните часове са подходящи за разговор, който носи лекота и възстановява хармонията.

Лъв (24.07 - 23.08) Денят ви приканва към дълбочина – във връзките, в мислите, в усещането за смисъл. Спокойният подход ще ви помогне повече, отколкото настъпателността. Вечерта ще донесе топло усещане за близост и подкрепа.

Рак (22.06 - 23.07) Днес носите в себе си мъдрост, която околните усещат и уважават. Вашата чувствителност се превръща в източник на сила и вдъхновение. Вечерта е подходяща за съзерцание, молитва или тиха благодарност.

Близнаци (22.05 - 21.06) Ще се почувствате по-уверени в своите цели и посока. Хора, които уважавате, могат да ви подадат ръка или да изкажат признание. Денят е благоприятен за споделяне на идеи и за планове с дългосрочна перспектива.

Телец (21.04 - 21.05) Днес усещате подкрепа от приятели и съмишленици, дори без да я търсите. Връзките с хората около вас носят увереност и спокойствие. Вечерта ще ви подари усещане за благодарност и удовлетворение.