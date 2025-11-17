Завръща ли се "ВИП Брадър"? Чалга звезда се готви за участието си (ВИДЕО)

Нова телевизия планира да върне „ВИП Брадър” на екран 8 години след последния сезон на риалитито до момента, пише „Уикенд”.

Това най-вероятно ще стане следващата есен, но има и шанс шоуто да е на екран още през пролетта, за да се конкурира със следващия сезон на „Ергенът” по bTV.

За плановете за връщане на „ВИП Брадър” в ефира стана ясно в подкаста „Голямата сестра” с Елена Сергова.

Бившата ергенка, която вече втори сезон работи за „Биг Брадър”, в интервю с фолк звездата Роксана попита какво би станало с нея, ако влезе без цигари във „ВИП Брадър”. Рокси веднага се втурна да обяснява точно какво е включено в договора ѝ с шоуто (а не какво би могло да се включи в него) с такава лекота, че стана ясно, че не го мисли в момента, а явно наистина има такива планове, които са обсъждани сериозно.

Тя сподели за клауза, според която при всички положения за нея ще бъдат предвидени цигари в къщата. Стана ясно, че преговорите все още не са финализирани, но певицата много добре е обмислила влизането си риалитито. „Ако, не дай, Боже, вляза в тази къща, ще изкарат много неща от мен. Няма да се преструвам. Каквато съм – такава! Аз ще им бъда полезна, защото мога да готвя”, обяви Рокси.

Тя вече е участвала в две готварски риалитита на Нова ТВ – „Черешката на тортата” и „Хелс Китчън”. Била и много близка с рома Георги, който миналата година се класира втори в „Биг Брадър”. Фенка е на Големия брат и е готова да влезе в него съвсем спокойно. Единственото, което можело да я накара да излезе оттам по свое желание, били децата ѝ.

Очаква се в предстоящия сезон да бъдат поканени някои от участниците в риалити шоутата на конкурентната bTV. Най-вероятно ще има интерес към Мартин Николов-Елвиса, Анна-Шермин или участници в „Трейтърс”, които нямат договори, обвързващи ги с Би Ти Ви. Нищо чудно да вкарат и Виктория Капитонова в играта.

Едва ли ще има много звезди от сцената – музиканти и актьори, защото те обикновено искат по-високи хонорари и не искат да излагат кариерите си на такъв риск. Практиката показва, че с риалити герои и инфлуенсъри е по-евтино и в същото време се прави добър рейтинг.

Това ще бъде 22-и сезон на „ВИП Брадър” в страната ни. Алекс Богданска и Башар Рахал най-вероятно ще бъдат водещи, както в актуалния „Биг Брадър”. Последният сезон на риалитито до момента е излъчен през есента на 2018 г. Победител тогава стана рапърът Атанас Колев.