Гъмзата сподели стара семейна рецепта за греяна ракия (ВИДЕО)

Гъмзата сподели стара семейна рецепта за греяна ракия (ВИДЕО)

2 Ноември, 2025 15:39 638 16

Тромпетистът шеговито нарече приготовлението "противогрипна ваксина"

Гъмзата сподели стара семейна рецепта за греяна ракия (ВИДЕО) - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Йордан Йончев – Гъмзата за пореден път доказа, че традицията и съвременните технологии могат да вървят ръка за ръка. Известният музикант изненада феновете си с видео, в което грее ракия със захар по стар български обичай, но… на индукционен котлон.

"Така съчетавам традицията със съвременните технологии", заяви музикантът пред "Телеграф", докато демонстрира как приготвя любимата си греяна ракия в чугунено джезве за наситен вкус.

Гъмзата с усмивка разкри, че рецептата се предава от баща на син в неговото семейство: "Това е нещо, което съм научил от баща си, а той – от дядо ми. Предполагам, че всички българи, които обичат традицията, я знаят тази технология."

Процесът му е истински ритуал: Загрява щипка захар в джезве, изчаква тя да се карамелизира, после добавя ракия – по негов вкус, и я преварява един-два пъти, докато ароматът "вдигне завесата" в кухнята.

Музикантът уточнява, че според познавачите греяната ракия по традиция се прави от джиброва, но той този път използвал сливова:

"Да си призная, не съм редовен в това. Сега просто имах такъв порив. Рядко го правя. Време е за противогрипните ваксини", шегува се Гъмзата.

Оказва се, че любимата му напитка за студените вечери обаче е греяно вино с черен пипер: "Технологията е същата, само че без захар."


    1 2 Отговор
    грее ракия със захар....ПРОСТО НА РАКИЯТА Й Е СТАНАЛО СТУДЕНО И Е ПОИСКАЛА ГРЕЕНЕ.

    15:41 02.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Гост

    4 1 Отговор
    Шумов къде ходиш бе пускаш статии веднъж в годината ?

    Коментиран от #16

    15:45 02.11.2025

  • 4 665

    1 4 Отговор
    От тая гадост - долнопробна джиброва със захар, на следващия ден ще ти се иска да си мъртъв.

    15:46 02.11.2025

  • 5 Въй

    2 0 Отговор
    Туту-руту! Тутутууууу!

    15:46 02.11.2025

  • 6 ннннннннн

    2 2 Отговор
    Този тром5 може ли да се наелектризира,като косата?

    15:48 02.11.2025

  • 7 Сатана Z

    6 1 Отговор
    На Коледа,когато се коли прасето по стар народен обичай се пие греяна ракия.Питието е за мъже ,а не за епилирани жълтопаветни мушмули.

    15:49 02.11.2025

  • 8 Спецназ

    5 1 Отговор
    На един познат на Сватбата на дъщеря му,

    ТОЯ тюфлек накрая му ВЗЕ 20 хил. лева че му е свирил.
    Отначало му казал "Познаваме се ще ти свиря, после ще се разберем!"

    ФАКТ!

    15:51 02.11.2025

  • 9 Пич

    4 0 Отговор
    Не съм пил такова нещо от години......но не беше лошо ! Но , гроздова !

    15:54 02.11.2025

  • 10 дедо Флашко

    3 1 Отговор
    До Централна гара една мадама ми каза: "-Не се Познаваме ,ако искаш, ще ти свирвам, а после ще се разберем!".

    15:56 02.11.2025

  • 11 Спецназ

    4 0 Отговор
    От сливова ракия греяна не става.

    САМО от гроздова при това домашна,
    преварена от ново вино, не от джибри.

    Коментиран от #14

    15:58 02.11.2025

  • 12 Никой

    1 0 Отговор
    Няма лошо и в това.

    15:59 02.11.2025

  • 13 фен

    2 0 Отговор
    Освен карамел, който обича, може да сложи лъжичка мед и гвоздейче карамфил.

    Коментиран от #15

    16:02 02.11.2025

  • 14 665

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Спецназ":

    Така е , хубавата ракия е от младо вино ! Принципно и от плод/джибре може да стане прилична ракия ама е голяма мъка и почти никой не го прави. Това да махнеш костилки, люспи , гнилочи е къртовска работа.

    16:06 02.11.2025

  • 15 който не е

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "фен":

    пробвал с мед и карамфил незнае какво е изпуснал става уникално аз слагам малко канела и резен два ябълка в ракията става нещо уникално който ми е пробвал греяната ми е искал рецептата…! и не е никаква шега че е противоргипна ваксина!!!

    16:21 02.11.2025

  • 16 Оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    шумоф е едно пумашко ликенце, никой не го чете тука

    16:23 02.11.2025