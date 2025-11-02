Гъмзата сподели стара семейна рецепта за греяна ракия (ВИДЕО)

Йордан Йончев – Гъмзата за пореден път доказа, че традицията и съвременните технологии могат да вървят ръка за ръка. Известният музикант изненада феновете си с видео, в което грее ракия със захар по стар български обичай, но… на индукционен котлон.

"Така съчетавам традицията със съвременните технологии", заяви музикантът пред "Телеграф", докато демонстрира как приготвя любимата си греяна ракия в чугунено джезве за наситен вкус.

Гъмзата с усмивка разкри, че рецептата се предава от баща на син в неговото семейство: "Това е нещо, което съм научил от баща си, а той – от дядо ми. Предполагам, че всички българи, които обичат традицията, я знаят тази технология."

Процесът му е истински ритуал: Загрява щипка захар в джезве, изчаква тя да се карамелизира, после добавя ракия – по негов вкус, и я преварява един-два пъти, докато ароматът "вдигне завесата" в кухнята.

Музикантът уточнява, че според познавачите греяната ракия по традиция се прави от джиброва, но той този път използвал сливова:

"Да си призная, не съм редовен в това. Сега просто имах такъв порив. Рядко го правя. Време е за противогрипните ваксини", шегува се Гъмзата.

Оказва се, че любимата му напитка за студените вечери обаче е греяно вино с черен пипер: "Технологията е същата, само че без захар."