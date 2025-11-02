Гъмзата сподели стара семейна рецепта за греяна ракия (ВИДЕО)

Йордан Йончев – Гъмзата за пореден път доказа, че традицията и съвременните технологии могат да вървят ръка за ръка. Известният музикант изненада феновете си с видео, в което грее ракия със захар по стар български обичай, но… на индукционен котлон.
"Така съчетавам традицията със съвременните технологии", заяви музикантът пред "Телеграф", докато демонстрира как приготвя любимата си греяна ракия в чугунено джезве за наситен вкус.
Гъмзата с усмивка разкри, че рецептата се предава от баща на син в неговото семейство: "Това е нещо, което съм научил от баща си, а той – от дядо ми. Предполагам, че всички българи, които обичат традицията, я знаят тази технология."
Процесът му е истински ритуал: Загрява щипка захар в джезве, изчаква тя да се карамелизира, после добавя ракия – по негов вкус, и я преварява един-два пъти, докато ароматът "вдигне завесата" в кухнята.
Музикантът уточнява, че според познавачите греяната ракия по традиция се прави от джиброва, но той този път използвал сливова:
"Да си призная, не съм редовен в това. Сега просто имах такъв порив. Рядко го правя. Време е за противогрипните ваксини", шегува се Гъмзата.
Оказва се, че любимата му напитка за студените вечери обаче е греяно вино с черен пипер: "Технологията е същата, само че без захар."
15:41 02.11.2025
15:45 02.11.2025
15:46 02.11.2025
15:46 02.11.2025
15:48 02.11.2025
15:49 02.11.2025
8 Спецназ
ТОЯ тюфлек накрая му ВЗЕ 20 хил. лева че му е свирил.
Отначало му казал "Познаваме се ще ти свиря, после ще се разберем!"
ФАКТ!
15:51 02.11.2025
15:54 02.11.2025
15:56 02.11.2025
11 Спецназ
САМО от гроздова при това домашна,
преварена от ново вино, не от джибри.
Коментиран от #14
15:58 02.11.2025
15:59 02.11.2025
фен
Коментиран от #15
16:02 02.11.2025
14 665
До коментар #11 от "Спецназ":Така е , хубавата ракия е от младо вино ! Принципно и от плод/джибре може да стане прилична ракия ама е голяма мъка и почти никой не го прави. Това да махнеш костилки, люспи , гнилочи е къртовска работа.
16:06 02.11.2025
който не е
До коментар #13 от "фен":пробвал с мед и карамфил незнае какво е изпуснал става уникално аз слагам малко канела и резен два ябълка в ракията става нещо уникално който ми е пробвал греяната ми е искал рецептата…! и не е никаква шега че е противоргипна ваксина!!!
16:21 02.11.2025
16 Оня с коня
До коментар #3 от "Гост":шумоф е едно пумашко ликенце, никой не го чете тука
16:23 02.11.2025