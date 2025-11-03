Само поколението Алфа разбира какво означава новата Дума на годината за 2025 г.

Онлайн речникът Dictionary.com определи „6 7“ („шест севен“) за Дума на годината за 2025, изненадвайки мнозина с избора си на израз, който на практика няма конкретно значение. Според екипа на речника именно тази липса на яснота и повсеместната употреба от най-младото поколение – т.нар. Поколение Алфа – са направили „6 7“ най-емблематичния израз на изминалата година.

„Може би най-определящата черта на ‘6 7’ е, че тя не може да бъде дефинирана. Тя е безсмислена и универсална“, посочват авторите в официалното съобщение на Dictionary.com.

Фразата, според лингвистите, се използва като неясно междуметие – често придружена от характерен жест с ръце, наподобяващ повдигане на рамене. Може да означава „няма значение“, „така е, както е“, или просто да се използва като реакция без конкретен смисъл.

Директорът по лексикография на Dictionary Media Group към IXL Learning, д-р Стив Джонсън, заяви, че „6 7“ е не просто меме, а социален сигнал: „Това е вътрешна шега, форма на изразяване и културен феномен едновременно. Когато някой каже ‘6 7’, той не просто повтаря фраза – той изразява настроение. Това е едно от първите ни ‘думи на годината’, които функционират като възклицание, енергийно избухване, което свързва хората, дори преди някой да се е съгласил какво точно означава.“

Популярен феномен в TikTok

Изразът „6 7“ набира популярност в началото на 2025 г. благодарение на TikTok, където клипове с този надпис и специфичния жест се разпространяват масово. Според данни на платформата, към края на октомври основният клип, свързан с израза, има над 10,1 милиона гледания и 1,3 милиона харесвания.

Някои интернет потребители проследяват произхода на фразата до песента „Doot Doot (6 7)“ на изпълнителя Skrilla, докато други я свързват с баскетболиста от NBA Ламело Бол, чийто ръст е 6 фута и 7 инча – цифри, които съвпадат с израза.

Реакциите

Решението на Dictionary.com предизвика разнопосочни реакции в социалните мрежи. Много потребители изразиха недоумение: „От кога числото е дума?“, „Дума без значение. Прекрасно.“, „Краят е близо – мислехме, че ще напреднем като цивилизация, а деградираме.“

Кой избира Думата на годината?

Според редакционния екип изборът на Думата на годината се базира на анализ на новинарски заглавия, социални тенденции, търсения в интернет и данни за честота на употреба. От юни 2025 г. насам търсенията на „6 7“ в Dictionary.com са се увеличили над шест пъти, което показва рязък ръст в интереса.

От платформата обясняват, че целта на инициативата е да се улови езиковият и културен дух на времето. „Тази дума отразява начина, по който младите хора използват езика – не като средство за яснота, а като инструмент за общност и идентичност“, отбелязват от Dictionary.com.

Лингвисти посочват, че подобни изрази – без конкретен смисъл, но натоварени със социално значение – се появяват все по-често в дигиталната комуникация. Те функционират като „кодови сигнали“ на принадлежност, особено сред ученици и тийнейджъри.

В някои училища в САЩ и Великобритания фразата „6 7“ дори е била забранена за употреба в клас, след като учителите я определили като разсейваща и „безсмислено повтаряна“.

Според експерти от Merriam-Webster и Oxford Languages, които също ще обявят своите думи на годината през декември, изборът на Dictionary.com показва как езикът все повече се формира от интернет културата и визуалните платформи, а не от традиционната писмена комуникация.