Новини
Любопитно »
Само поколението Алфа разбира какво означава новата Дума на годината за 2025 г.

Само поколението Алфа разбира какво означава новата Дума на годината за 2025 г.

3 Ноември, 2025 15:31 1 514 32

  • поколението алфа-
  • поколение-
  • алфа-
  • жаргон-
  • израз-
  • дума на годината

Реакциите към думата, която е по-скоро жаргонен израз, не са особено добри

Само поколението Алфа разбира какво означава новата Дума на годината за 2025 г. - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Онлайн речникът Dictionary.com определи „6 7“ („шест севен“) за Дума на годината за 2025, изненадвайки мнозина с избора си на израз, който на практика няма конкретно значение. Според екипа на речника именно тази липса на яснота и повсеместната употреба от най-младото поколение – т.нар. Поколение Алфа – са направили „6 7“ най-емблематичния израз на изминалата година.

„Може би най-определящата черта на ‘6 7’ е, че тя не може да бъде дефинирана. Тя е безсмислена и универсална“, посочват авторите в официалното съобщение на Dictionary.com.

Фразата, според лингвистите, се използва като неясно междуметие – често придружена от характерен жест с ръце, наподобяващ повдигане на рамене. Може да означава „няма значение“, „така е, както е“, или просто да се използва като реакция без конкретен смисъл.

Директорът по лексикография на Dictionary Media Group към IXL Learning, д-р Стив Джонсън, заяви, че „6 7“ е не просто меме, а социален сигнал: „Това е вътрешна шега, форма на изразяване и културен феномен едновременно. Когато някой каже ‘6 7’, той не просто повтаря фраза – той изразява настроение. Това е едно от първите ни ‘думи на годината’, които функционират като възклицание, енергийно избухване, което свързва хората, дори преди някой да се е съгласил какво точно означава.“

Популярен феномен в TikTok

Изразът „6 7“ набира популярност в началото на 2025 г. благодарение на TikTok, където клипове с този надпис и специфичния жест се разпространяват масово. Според данни на платформата, към края на октомври основният клип, свързан с израза, има над 10,1 милиона гледания и 1,3 милиона харесвания.

Някои интернет потребители проследяват произхода на фразата до песента „Doot Doot (6 7)“ на изпълнителя Skrilla, докато други я свързват с баскетболиста от NBA Ламело Бол, чийто ръст е 6 фута и 7 инча – цифри, които съвпадат с израза.

Реакциите

Решението на Dictionary.com предизвика разнопосочни реакции в социалните мрежи. Много потребители изразиха недоумение: „От кога числото е дума?“, „Дума без значение. Прекрасно.“, „Краят е близо – мислехме, че ще напреднем като цивилизация, а деградираме.“

Кой избира Думата на годината?

Според редакционния екип изборът на Думата на годината се базира на анализ на новинарски заглавия, социални тенденции, търсения в интернет и данни за честота на употреба. От юни 2025 г. насам търсенията на „6 7“ в Dictionary.com са се увеличили над шест пъти, което показва рязък ръст в интереса.

От платформата обясняват, че целта на инициативата е да се улови езиковият и културен дух на времето. „Тази дума отразява начина, по който младите хора използват езика – не като средство за яснота, а като инструмент за общност и идентичност“, отбелязват от Dictionary.com.

Лингвисти посочват, че подобни изрази – без конкретен смисъл, но натоварени със социално значение – се появяват все по-често в дигиталната комуникация. Те функционират като „кодови сигнали“ на принадлежност, особено сред ученици и тийнейджъри.

В някои училища в САЩ и Великобритания фразата „6 7“ дори е била забранена за употреба в клас, след като учителите я определили като разсейваща и „безсмислено повтаряна“.

Според експерти от Merriam-Webster и Oxford Languages, които също ще обявят своите думи на годината през декември, изборът на Dictionary.com показва как езикът все повече се формира от интернет културата и визуалните платформи, а не от традиционната писмена комуникация.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    17 0 Отговор
    Доколкото се разбира, това е еквивалент на българската дума "местя".

    15:33 03.11.2025

  • 2 Кукуруку

    13 0 Отговор
    Кукуригууууууууу

    15:34 03.11.2025

  • 3 баба Даба много слаба

    12 0 Отговор
    „6 7“ (сикс,севън) сечете,а не („шест севен“)!

    Коментиран от #10

    15:35 03.11.2025

  • 4 Делю Хайдутин

    16 1 Отговор
    През к 6 р7 ми е

    15:36 03.11.2025

  • 5 Мануил

    11 1 Отговор
    А поколението "БетаДупе"разбира ли,какво означава думата???

    15:38 03.11.2025

  • 6 Мина Анева

    5 1 Отговор
    На снимката е моя братовчедка.

    15:39 03.11.2025

  • 7 Моето

    15 1 Отговор
    поколение казва премествам го.

    Коментиран от #30

    15:40 03.11.2025

  • 8 Зара

    7 1 Отговор
    Думата на годината не се избира,както Мис България!

    15:41 03.11.2025

  • 9 БГ ПУЯК

    16 0 Отговор
    Поколението алфа е малолетно, не може да бъде критерий за нищо.

    15:42 03.11.2025

  • 10 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "баба Даба много слаба":

    ШЕСТ-АЦИ, сър❗

    15:43 03.11.2025

  • 11 Мисля

    15 0 Отговор
    По-старото поколение казваше:-,,Пет за шест"с една дума ,,през куп за грош" Това вдига левъла -6 за 7.Простотии,простотии...

    Коментиран от #19, #27

    15:44 03.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Цвете

    6 1 Отговор
    ЕЗИКЪТ Е БОГАТСТВОТО НА ВСЕКИ ИНДИВИД, СТИГА ДА ЗНАЕ, КОГА, КЪДЕ И КАК ДА ГО ПОЛЗВА. НОВИТЕ ДУМИ НА ТИЙН....СА СИ ТЯХНА ИЗМИСЛИЦА И НЕ ВЯРВАМ, ЧЕ ТАЗИ " НОВА ДУМА " ЩЕ ПРОСЪЩЕСТВУВА ДЪЛГО В РЕЧНИКЪТ ИМ. 🥰

    Коментиран от #31

    15:45 03.11.2025

  • 14 глоги

    1 0 Отговор
    Това е еднА от първите ни "думи на годината",

    15:46 03.11.2025

  • 15 Физиотерапевт

    16 0 Отговор
    Върви срещу мен един от поколението ,,Алфа"Звери се в телефона и със слушалки.Спрях се и след малко то се думна в мен.Седи и клепа,сякаш се събужда,не знае къде е.Нито в реалния,нито в виртуалния свят.После ще си купи един Ред Бул,и то не знае защо и пак в телефона.Какво да очакваш и да искаш от това?Те!

    Коментиран от #18, #26

    15:48 03.11.2025

  • 16 Нова мода

    9 1 Отговор
    Тия само абат кислорода...

    15:53 03.11.2025

  • 17 Логично

    5 0 Отговор
    Миналата година беше "мозъчно гниене". Сега какво да е?

    Коментиран от #21

    15:55 03.11.2025

  • 18 хи хи

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Физиотерапевт":

    Ми думни му един да го свестиш🤣 Тъй де "6-7 и си паднало" 😂

    15:55 03.11.2025

  • 19 Няма

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Мисля":

    "шест - пет"... това е лафа.

    15:56 03.11.2025

  • 20 Мъж

    1 0 Отговор
    Зад Николай Ачов седи империя от тежки пръдни нищо друго 🥳🥳🥳🤣🤣😂

    15:57 03.11.2025

  • 21 Тази година е

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Логично":

    Гниеща 🎃!

    15:58 03.11.2025

  • 22 Маймун

    1 0 Отговор
    Буквичката 8 я няма в азбуката

    15:59 03.11.2025

  • 23 1488

    3 0 Отговор
    „6 7“ („шест севен“)

    у беге му викаме "седем", но от фикции.беге толкоз

    Коментиран от #32

    16:02 03.11.2025

  • 24 Фончо

    2 0 Отговор
    Поклението алфа знай ли кво е траби

    16:07 03.11.2025

  • 25 шаа

    2 0 Отговор
    в българския език си имаме дума, която може да замести всяка друга дума - предмети, действия, емоции, мисли, абстракции, а бе буквално всичко. това е въшебната дума "такова".

    16:14 03.11.2025

  • 26 Старец

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "Физиотерапевт":

    Това е най дебилното поколение от родовообщинния строй до сега.

    16:24 03.11.2025

  • 27 Математически индукционен котлон

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Мисля":

    Може би чак следващото поколение ще е дорасло за телевизия 7/8.

    16:29 03.11.2025

  • 28 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Между 6 и 7 им е IQ- то на това поколение

    16:42 03.11.2025

  • 29 Кит

    1 0 Отговор
    Преводът "шест севен" е истинско преводаческо постижение на интелектуалката Съ Би На.
    Със сигурност е превеждала това "6 7" от английски напрегнато, поне две седмици, но крайният резултат поражда истинска духовна наслада!

    😂😂😂

    16:42 03.11.2025

  • 30 Герп боклуци

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Моето":

    Последния път като го написах, ме изтриха , май местенето вече са забранено

    16:43 03.11.2025

  • 31 да уточним

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Цвете":

    в НЕГО- в речникА им. Пълен член- ако е ТОЙ- и върши действието в изречението.

    16:45 03.11.2025

  • 32 да уточним

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "1488":

    А това се нарича шитнявица- еквивалент на писането на шльокавица.

    16:48 03.11.2025