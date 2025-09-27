Балканска сватба в модерен ритъм: Mascota, D-Trax и Гъмзата представят “Balkan Dinner II" (ВИДЕО)

След успеха на първата версия на трака, Mascota, D-Trax и Гъмзата се завръщат с “Balkan Dinner II” – парче с по-модерно и свежо звучене, което съчетава празнични ритми, носталгия и балканска автентичност.

Неповторимите етно мотиви в тромпета на добре познатия музикант от „Ку-Ку Бенд“ срещат енергичния афро бийт на Mascota и D-Trax, за да те накарат да затанцуваш още от първите секунди.

Видеото към “Balkan Dinner II” е също толкова колоритно – пищен и самоироничен прочит на сватба от 90-те, който по забавен и артистичен начин сблъсква модерното и ретро балканското. ГЛЕДАЙТЕ ТУК

“Balkan Dinner II” е четвъртият сингъл от дебютния албум на Mascota и D-Trax – Pangea, който предстои да излезе до края на годината.