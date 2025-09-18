105-годишен дърворезбар издаде рецептата за дълголетието си: "Футбол, алкохол и без нерви - просто дишайте"

Столетник от Обединеното кралство отпразнува 105-ия си рожден ден и разкри простата тайна на дълголетието си, пише The ​​Bolton News.

Рон Калоу от Болтън отпразнува юбилейния си ден в петък, 12 септември. До 2024 г. той живеел сам в дома си, но сега е решил да се премести в дом за възрастни хора. Калоу, роден през 1920 г., е работил в предачна компания, а по-късно става инженер.

105-годишният мъж шеговито посочи "постоянното дишане" на тайната на дълголетието си. „Просто продължавай да дишаш“, каза той. Внучката му добави, че той я е научил никога да не се ядосва и самият той е следвал същото правило. Тя вярва, че този принцип му е помогнал да живее толкова дълго.

Калоу е страстен дърворезбар през целия си живот. Той е изработил много декоративни елементи за дома си и дори е направил къщичка за кукли за внучка си, когато е била малка. Той каза, че винаги е бил футболен фен и е посочил любимата си напитка като „всичко с алкохол“.