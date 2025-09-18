Новини
Любопитно »
105-годишен дърворезбар издаде рецептата за дълголетието си: "Футбол, алкохол и без нерви - просто дишайте"

105-годишен дърворезбар издаде рецептата за дълголетието си: "Футбол, алкохол и без нерви - просто дишайте"

18 Септември, 2025 15:17 1 014 3

  • рецепта-
  • дълголетие-
  • 105-годишен-
  • рон калоу-
  • столетник-
  • болтън-
  • великобритания-
  • футбол-
  • дърворезбар

Рон Калоу от Болтън отпразнува юбилейния си ден в петък, 12 септември

105-годишен дърворезбар издаде рецептата за дълголетието си: "Футбол, алкохол и без нерви - просто дишайте" - 1
Снимката е илюстративна. Източник: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Столетник от Обединеното кралство отпразнува 105-ия си рожден ден и разкри простата тайна на дълголетието си, пише The ​​Bolton News.

Рон Калоу от Болтън отпразнува юбилейния си ден в петък, 12 септември. До 2024 г. той живеел сам в дома си, но сега е решил да се премести в дом за възрастни хора. Калоу, роден през 1920 г., е работил в предачна компания, а по-късно става инженер.

105-годишният мъж шеговито посочи "постоянното дишане" на тайната на дълголетието си. „Просто продължавай да дишаш“, каза той. Внучката му добави, че той я е научил никога да не се ядосва и самият той е следвал същото правило. Тя вярва, че този принцип му е помогнал да живее толкова дълго.

Калоу е страстен дърворезбар през целия си живот. Той е изработил много декоративни елементи за дома си и дори е направил къщичка за кукли за внучка си, когато е била малка. Той каза, че винаги е бил футболен фен и е посочил любимата си напитка като „всичко с алкохол“.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шпек

    6 1 Отговор
    И без жени разбира се

    15:25 18.09.2025

  • 2 8888

    7 0 Отговор
    Две са причините за болести: от настинки и от ядове. А всички ядове са от гадове!

    15:29 18.09.2025

  • 3 Някой

    3 0 Отговор
    Футболен фен без нерви? На фона на нашите вандали и да го видя, няма да го повярвам.

    15:30 18.09.2025