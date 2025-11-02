Италия и Германия пускат специален коледен нощен влак между Рим и Мюнхен

Италианските железници обявиха пускането на нов нощен влак, който ще свързва Рим и Мюнхен по време на предстоящия празничен сезон. За първи път тази година пътуващите ще могат да се насладят на директно и тематично пътуване между коледните базари на двете столици, без необходимост от полети и летищни проверки.

Нощният влак, наречен „Espresso Monaco“, ще тръгва всеки петък вечер от декември до Коледа от централната гара в Рим. Пътуването включва живописен маршрут през Алпите и пристигане в Мюнхен на следващата сутрин. Инициативата следва успешния модел на т.нар. „бирени влакове“, организирани за Октоберфест, като този път концепцията е адаптирана за зимните празници.

По маршрута са предвидени междинни спирки във Флоренция, Болоня и Верона, което ще позволи на пътниците от различни региони да се присъединят към пътуването. След пристигането в Мюнхен, те ще имат цял ден, за да посетят традиционните коледни базари, да опитат греяно вино, баварски гевреци и да се потопят в празничната атмосфера на града.

Влакът ще потегля обратно в неделя вечер, пристигайки в Рим в понеделник сутринта. По този начин пътуването е съобразено както с уикенд почивките на туристите, така и с графика на деловите пътници.

Проектът цели да насърчи по-устойчив туризъм и да предложи алтернатива на кратките самолетни полети между Италия и Германия, като същевременно съчетава удобство и празнично преживяване. Цените на билетите започват от 129 евро в едната посока, като се предлагат както стандартни купета, така и спални вагони.

Новият коледен маршрут се очаква да привлече значителен интерес сред европейските туристи и да се превърне в ежегодна традиция в рамките на зимния сезон.