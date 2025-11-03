Мина от „Биг Брадър” разбила главата на друга жена с токче на обувка

Оказва се, че диджеят Иван не е единственият съквартирант в "Биг Брадър" с агресивни подбуди. Мина била съдена за побой на своя връстничка, призна самата тя. Блондинката, която е поредният излязъл участник от Къщата, била предизвикана, както уточни. Тя атакувала момичето и разбила главата му с токче на обувка. Това съвсем не е единствена случка, от която Мина си е извадила поука. Красавицата, която учи за фармацевт, е имала само три връзки досега, но пък от тях се е сдобила със солиден опит. И как иначе, след като е любила наркоман, хазартно зависим и сводник, пише Хот Арена.

Блондинката ходила на психолог преди време, но не, заради бившите си гаджета, а за да пребори травма от детството си, свързана с баща ѝ. Той винаги е присъствал в живота ѝ, но Мина все пак усещала липсата му, след развода с майка ѝ. Красавицата била на 6 години, когато родителите ѝ се разделили. Причина за разлъката била изневяра от страна на баща ѝ. Няколко месеца след развода, Мина и майка ѝ научили, че той е имал паралелна връзка. Нямало съмнение, понеже му се родил син. „Това беше труден период за майка ми”, сподели Мина, след като излезе от Къщата. Майка ѝ намерила сили да се изправи. Намерила нов партньор в живота си и отворила аптека в Пазарджик. Мина обаче не се разбирала с новия мъж на майка си. Били в постоянен конфликт. При поредното им пререкание, 8-годишната тогава Мина събрала свои вещи в едно куфарче на колелца и се пренесла при баба си и дядо си. Майка ѝ и мъжът ѝ опитали да я убедят да се върне, но Мина не пожелала. Те продължили да се грижат за нея, но бъдещата фармацевтка останала при баба си, която била невролог, и дядо си, за когото каза, че бил ортопед и хирург. Те я научили на много неща, били отдадени на възпитанието ѝ, а когато пораснала, ѝ направили щедър подарък. Дарили ѝ няколко апартамента в Пазарджик. Мина иска да ги продаде и да инвестира парите в имоти в София. Освен това, тя мечтае да отвори аптека в столицата.

Мина има кристална яснота и за това, което иска да ѝ се случи в личен план. Тя търси силен, умен и романтичен мъж, който да я респектира. „Да има работа. През деня да е ангажиран с нещо полезно”, обясни Мина в Къщата, като допълни, че така мъжът нямало да мисли за „жени и глупости”. Докато беше в риалитито, блондинката се консултира и с кака си Цвети кое е по-добре – да си вземе беден или богат мъж. Съквартирантката ѝ беше категорична, че е по-лесно с богат мъж. Мина представи визията ѝ пред Ебру и Лена. И започна дискусия между дамите какъв мъж е най-добрият избор.

От дума на дума стана ясно, че последното гадже на Мина – вероятно сводникът, за който е споменавала, изкарвало много и бързи пари. Ебру започна да предполага точно колко и, когато стигна до 50 000 лева на месец, Мина заклати глава. Тъй като въпросното бивше гадже на блондинката получавало постоянно бързи пари, двамата не правели нищо по цял ден. „И някак си той затова измисляше някакви глупости. И затова постоянно ме дразнеше. Ако той работеше повече време и парите му зависеха от работа, нямаше да е така”, разсъждаваше Мина в Къщата. Това, както и последващото ѝ откровение, предизвикаха бурни реакции в социалните мрежи. Въпросният мъж изкарвал, както се загатна около 50 бона на месец, но имал много разходи. Мина направи разбивка – той има майка, баща, сестра, дете, апартаменти, коли. Съответно покривал много разходи като лизинги, училище, уроци, почивки. „За кое по-напред?! Само детето му е 10 бона на месец”, обясни Мина. Тъкмо с това шокира зрителите на шоуто. Мнозина се зачудиха как въобще е стигнала до този извод. „И за мен не оставаха пари”, завърши Мина. Така че тя търси доктор, стоматолог, мъж с бизнес, който е изградил сам. Не иска обаче държавен служител, нито зависим или мъж, който се занима с престъпна дейност.

Мина си изяснила какъв мъж търси покрай горчивия си опит в любовта. В подкаста „Голямата сестра”, в което гостуват отпадналите от риалитито участници, блондинката разказа за последната си връзка. Не спомена, че е бившият ѝ е сводник, но и нямаше нужда, понеже вече го беше направила в риалитито. Двамата се срещнали, когато Мина се преместила да учи фармация в София. Той е с 18 години по-голям от нея и веднага я впечатлил. „Даде ми гръб, даде ми сила, постоянна опора и подкрепа. Помагаше ми с всичко”, сподели Мина, която е на 21 години. Тя не конкретизира дали става дума за финансова помощ, макар че в Къщата призна, че не му оставали много пари за нея. Мина каза само, че той решавал всичките ѝ проблеми. Затова тя смята, че в негово лице е усетила бащина опора. А несъзнателно търсела такава вероятно, защото в миналото усещала липсата на татко си. Затова се поддала на токсичната връзка с по-възрастния мъж. Мина била влюбена в него и изпълнявала всичките му изисквания, но в крайна сметка се разочаровала. Той ѝ изневерил. Освен това, Мина даже го описа като „умел манипулатор”.

За първото си гадже Мина пази само хубави спомени. Разделили се, защото той бил по-голям и дошъл да учи в София, а пък тя още била ученичка в Пазарджик. Докато били заедно я изненадвал с романтични жестове и внимание. В Къщата обаче Мина каза, че първото ѝ гадже било наркоман. „Второто ми гадже беше хазартно зависим. Парите, които изкарваше от казиното, ги даваше по мен, за да ходим на почивки”, срази Мина съквартиранта си Валентин в Къщата.

Днес блондинката се има за улегнала и интелигентна жена, която не се поддава на импулсивност.

Но на младини Мина била по-дива, както призна. Затова и се сбила с момичето, с което после уреждали отношенията си в съда. Тогава Мина била на 19 години. Били минали само 20 дни от ринопластиката ѝ. Може би затова Мина е била по-емоционална. Или пък се е притеснила, че прясно оперираният ѝ нос ще пострада при изблиците на връстничката ѝ. „Почувствах се много зле от факта, че някоя жена ми посяга, защото е изревнувала мъжа си. И тя беше под влиянието на алкохол. И аз просто се бях ядосала, защото не бях в състояние, в което мога да ѝ отвърна подобаващо. И реших да го направя отвън и да ѝ кажа: „Моля те, не ми посягай, защото съм след операция!”. Да, постъпила съм неразумно”, разказа Мина, след като излезе от Къщата. В разгара на спора, блондинката грабнала обувка и с токчето разбила главата на съперничката си. В резултат последната завела дело срещу Мина. В крайна сметка обаче двете се сключили споразумение и се помирили.