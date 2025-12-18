Новини
Синът на Роб Райнър се изправи пред съда за убийството на родителите си (СНИМКА)

18 Декември, 2025 12:01

Ник Райнър беше облечен в специална дреха за превенция на самоубийство

Синът на Роб Райнър се изправи пред съда за убийството на родителите си (СНИМКА) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Ник Райнър, обвинен в убийството на баща си – известния холивудски режисьор Роб Райнър – и на майка си, фотографката Мишел Сингър Райнър, се яви за първи път пред съд в Лос Анджелис, съобщават световните информационни агенции.

37-годишният Райнър се изправи пред съда на кратко процедурно заседание, на което срещу него бяха формално потвърдени две обвинения в убийство от първа степен с утежняващи вината обстоятелства. Следващото му съдебно явяване е насрочено за 7 януари, когато той трябва да заяви дали се признава за виновен или невинен.

Адвокатът на обвиняемия призова случаят да бъде разглеждан със „сдържаност и достойнство“, като го определи като „дълбоко опустошителна семейна трагедия“. По думите му делото повдига „множество сложни и сериозни въпроси“, които изискват внимателно и задълбочено разглеждане от съда.

В изявление, разпространено чрез адвокатите на семейството, децата на жертвите Джейк и Роми Райнър определиха смъртта на родителите си като „ужасяваща и опустошителна“ и помолиха за уважение към личното им пространство в този момент.

Ако бъде признат за виновен, Ник Райнър може да получи доживотна присъда без право на условно освобождаване. Прокуратурата на окръг Лос Анджелис все още не е взела решение дали ще поиска смъртно наказание. Окръжният прокурор Нейтън Хокман заяви, че ще бъдат отчетени всички законови фактори, както и позицията на семейството на жертвите. В Калифорния екзекуциите са под мораториум от 2019 г. по решение на губернатора Гавин Нюсъм, макар смъртното наказание формално да остава в законодателството на щата.

Роб Райнър, режисьор на класически филми като „Когато Хари срещна Сали“, беше открит мъртъв заедно със съпругата си в дома им в квартал Брентууд в неделя следобед. Според разследващите двамата са получили множество прободни рани. Ник Райнър е задържан същата вечер и оттогава остава в ареста без право на гаранция.

Американски медии, сред които „Ню Йорк Таймс“, съобщиха, че в дните преди убийството в семейството е имало напрежение и сериозен конфликт между бащата и сина. Ник Райнър от години е говорил публично за борбата си с наркотична зависимост и е преминавал многократно през програми за детоксикация. Личният му опит става основа за сценария на филма „Да бъдеш Чарли“ от 2015 г., режисиран от Роб Райнър и посветен на трудния път към възстановяване на млад човек, израснал в сянката на известни родители.

Роб Райнър оставя след себе си дълга и разнообразна кариера в киното, както и активна гражданска позиция в обществените дебати в САЩ. Разследването по случая продължава, като прокуратурата и полицията не изключват допълнителни процесуални действия в следващите седмици.


