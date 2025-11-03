Бритни Спиърс изтри профила си в Инстаграм след притеснителен инцидент (ВИДЕО)

Бритни Спиърс е премахнала профила си в Instagram, след като в последните седмици привлече внимание с поведението си, предизвикало сериозно безпокойство сред близките ѝ.

В неделя страницата на певицата вече не беше достъпна, като при опит за отваряне се появява съобщение: „Тази страница не е налична.“ От платформата уточняват, че „страницата може да е била премахната“. Профилът ѝ в X (бивш Twitter) остава активен.

Решението на Спиърс да се оттегли от социалните мрежи идва дни след като беше заснета да шофира опасно, връщайки се у дома след вечеря с приятелка в Калифорния. На видеозапис, публикуван от Page Six, се вижда как черното ѝ BMW преминава през средната линия на пътя.

Мениджърът на ресторант Red O в Уестлейк, където певицата вечеряла, заяви пред Us Weekly, че Бритни не е била под въздействие на алкохол и се държала спокойно. „Беше много любезна и спокойна. Хапна набързо и си тръгна. Всъщност бях впечатлен от това колко мила беше,“ каза Оливър Уин, мениджър на заведението.

😳 Drunk Britney Spears spotted driving in oncoming traffic🗣️The Daily Mail published a video of the singer drinking at a bar with a woman. After a fun night out, Britney Spears got behind the wheel of her car while intoxicated and drove away. ⚡️⚡️⚡️The video shows Spears running… pic.twitter.com/01XmXyrufw — mặt🌓trăng (@Ay911Moon) October 25, 2025

След появата на видеото Спиърс публикува кратко съобщение в Instagram, намеквайки, че заснетият човек може да не е тя. „Ако някой се чуди – този, който прилича на мен, не съм аз…,“ написа певицата.

Според Daily Mail, кадрите от шофирането са предизвикали сериозно безпокойство сред нейни близки, които сравняват поведението ѝ с това преди кризата ѝ през 2007 г., когато тя обръсна главата си и временно загуби попечителството над двамата си синове – Шон Престън (20) и Джейдън Джеймс (19), родени от брака ѝ с Кевин Федърлайн.

„Много хора са разтревожени. Всички винаги са искали най-доброто за нея, но сега тя показва, че взема лоши решения,“ споделя източник, цитиран от изданието. „Това е притеснително. Обсъжда се какво може да се направи, ако изобщо нещо може. Въпросът е как да се предпази от самата себе си.“

Миналия месец Спиърс отново попадна в медийното внимание заради мемоарите на бившия ѝ съпруг Кевин Федърлайн – “You Thought You Knew”, в които той отправя редица обвинения към 43-годишната певица. Представители на Спиърс отрекоха твърденията, заявявайки пред Page Six, че Федърлайн „се възползва от нейното име“ след прекратяването на издръжката за децата им.