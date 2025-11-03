Новини
Бритни Спиърс изтри профила си в Инстаграм след притеснителен инцидент (ВИДЕО)

3 Ноември, 2025 13:31 515 6

Певицата предприе неочаквания ход, след като бе забелязана да шофира опасно

Бритни Спиърс изтри профила си в Инстаграм след притеснителен инцидент (ВИДЕО) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева

Бритни Спиърс е премахнала профила си в Instagram, след като в последните седмици привлече внимание с поведението си, предизвикало сериозно безпокойство сред близките ѝ.

В неделя страницата на певицата вече не беше достъпна, като при опит за отваряне се появява съобщение: „Тази страница не е налична.“ От платформата уточняват, че „страницата може да е била премахната“. Профилът ѝ в X (бивш Twitter) остава активен.

Решението на Спиърс да се оттегли от социалните мрежи идва дни след като беше заснета да шофира опасно, връщайки се у дома след вечеря с приятелка в Калифорния. На видеозапис, публикуван от Page Six, се вижда как черното ѝ BMW преминава през средната линия на пътя.

Мениджърът на ресторант Red O в Уестлейк, където певицата вечеряла, заяви пред Us Weekly, че Бритни не е била под въздействие на алкохол и се държала спокойно. „Беше много любезна и спокойна. Хапна набързо и си тръгна. Всъщност бях впечатлен от това колко мила беше,“ каза Оливър Уин, мениджър на заведението.

След появата на видеото Спиърс публикува кратко съобщение в Instagram, намеквайки, че заснетият човек може да не е тя. „Ако някой се чуди – този, който прилича на мен, не съм аз…,“ написа певицата.

Според Daily Mail, кадрите от шофирането са предизвикали сериозно безпокойство сред нейни близки, които сравняват поведението ѝ с това преди кризата ѝ през 2007 г., когато тя обръсна главата си и временно загуби попечителството над двамата си синове – Шон Престън (20) и Джейдън Джеймс (19), родени от брака ѝ с Кевин Федърлайн.

„Много хора са разтревожени. Всички винаги са искали най-доброто за нея, но сега тя показва, че взема лоши решения,“ споделя източник, цитиран от изданието. „Това е притеснително. Обсъжда се какво може да се направи, ако изобщо нещо може. Въпросът е как да се предпази от самата себе си.“

Миналия месец Спиърс отново попадна в медийното внимание заради мемоарите на бившия ѝ съпруг Кевин Федърлайн – “You Thought You Knew”, в които той отправя редица обвинения към 43-годишната певица. Представители на Спиърс отрекоха твърденията, заявявайки пред Page Six, че Федърлайн „се възползва от нейното име“ след прекратяването на издръжката за децата им.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 хах

    3 0 Отговор
    Бритнито май яко е по бялата писта и питиета , кой знае с какво се изложи пак че го изтри.

    13:35 03.11.2025

  • 2 нема лабаво

    3 0 Отговор
    Наркоманите са доживот

    13:35 03.11.2025

  • 3 ами

    2 0 Отговор
    Едно е ясно, че не трябва да шофира, кой знае кви психотропни вещества взима?

    13:36 03.11.2025

  • 4 щъркел

    1 0 Отговор
    Дано да се оправи Британи Спеарс и да е жива и здрава!

    13:36 03.11.2025

  • 5 Ауууу

    2 0 Отговор
    Бе арно си е момето...Голем ми е мерак, ама ми скъсани шортите.

    13:43 03.11.2025

  • 6 Джокера

    1 0 Отговор
    Колко интересно, какви нови ПР похвати се измислят, понеже положителните новини отблъскват зрителите, разиграват всевъзможни лични драми за съпричастност от хората. Роби Уилямс бил психо болен, Чарлс арк имал, брат му разжалван, Трмп еди кво си. Народа лапа топли мекици и верва колко били изстрадали.

    13:45 03.11.2025