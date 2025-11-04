Съдът официално прекрати иска на Джъстин Балдони срещу Блейк Лайвли за 400 милиона долара

Федерален съдия в Ню Йорк официално сложи край на контраиска за клевета и изнудване на стойност 400 милиона долара, подаден от актьора и режисьор Джъстин Балдони срещу Блейк Лайвли и съпруга ѝ Райън Рейнолдс, съобщава Page Six.

Според съдебни документи, съдия Луис Лиман от Окръжния съд на САЩ е постановил окончателно решение в петък, след като Балдони и партньорите му от Wayfarer Studios не са подали изменена жалба в предвидения срок. В решението се посочва, че Лиман е уведомил страните още през октомври, че възнамерява да приключи делото, като единствено Блейк Лайвли е реагирала, настоявайки искането ѝ за възстановяване на адвокатските разходи да остане активно — иск, който съдът уважил.

Юридическият екип на Джъстин Балдони потвърди, че той е избрал да не подава нова жалба, за да запази възможността за обжалване на решението. Според защитата му, актьорът остава фокусиран върху основното дело, заведено от Лайвли, което трябва да бъде разгледано през март 2026 г.

Контраискът на Балдони бе подаден през януари 2025 г., след като актрисата заведе дело срещу него за сексуален тормоз и отмъщение, свързано със снимките на филма „Никога повече“, в който двамата си партнират. В отделен процес Джъстин Балдони заведе и дело за 250 милиона долара срещу вестник The New York Times, обвинявайки изданието в умишлена клевета, след като то публикува първите материали с твърденията на Блейк Лайвли.

И двата иска бяха отхвърлени през юни, като съдия Лиман постанови, че в жалбите не е посочено доказателство, че Лайвли е отговорна за изявления, различни от тези, съдържащи се в официалната ѝ жалба до Калифорнийския департамент за граждански права, която е защитена от правна привилегия.

Съдът отхвърли и обвиненията срещу Райън Рейнолдс, пиар агентката Лесли Слоун и The New York Times, като подчерта, че страната на Балдони не е доказала, че ответниците „са имали сериозни основания да се съмняват в истинността на изявленията“, каквото се изисква от закона за клевета в САЩ.

Блейк Лайвли подаде първоначалната си жалба през декември 2024 г., в която обвини колегата си и режисьора на филма в сексуален тормоз и неподходящо поведение на снимачната площадка. Твърденията ѝ бяха потвърдени от публикации в The New York Times и доведоха до мащабно разследване в развлекателната индустрия.

Джъстин Балдони продължава публично да отрича всички обвинения срещу себе си.