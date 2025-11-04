Новини
Спорт »
Световен футбол »
Осъдиха футболист на Челси

Осъдиха футболист на Челси

4 Ноември, 2025 13:59 414 0

  • челси-
  • уесли фофана-
  • съд-
  • футбол-
  • присъда

Преди шест месеца Фофана беше лишен от право да шофира за две години, след като беше обвинен в осем нарушения за превишена скорост с Rolls-Royce Cullinan, синьо Audi и Lamborghini Urus

Осъдиха футболист на Челси - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Защитникът на Челси - Уесли Фофана, беше осъден на 300 часа общественополезен труд за превишена скорост и опасно шофиране. Още през май шофьорската му книжка бе отнета за срок от две години и ако извърши други престъпления през този период, той е заплашен и със затвор.

Преди шест месеца Фофана беше лишен от право да шофира за две години, след като беше обвинен в осем нарушения за превишена скорост с Rolls-Royce Cullinan, синьо Audi и Lamborghini Urus. Футболистът се призна за виновен по всички престъпления и му беше наложена глоба в размер на почти 10 000 паунда, като получи и 38 наказателни точки в шофьорската си книжка.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ