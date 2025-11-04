Осъдиха футболист на Челси

Защитникът на Челси - Уесли Фофана, беше осъден на 300 часа общественополезен труд за превишена скорост и опасно шофиране. Още през май шофьорската му книжка бе отнета за срок от две години и ако извърши други престъпления през този период, той е заплашен и със затвор.

Преди шест месеца Фофана беше лишен от право да шофира за две години, след като беше обвинен в осем нарушения за превишена скорост с Rolls-Royce Cullinan, синьо Audi и Lamborghini Urus. Футболистът се призна за виновен по всички престъпления и му беше наложена глоба в размер на почти 10 000 паунда, като получи и 38 наказателни точки в шофьорската си книжка.