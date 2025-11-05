Къде е гробницата на Хеопс? Отговор ще дадат новите технологии

Нови технологии ще помогнат да се определи дали гробницата на Хеопс /Хуфу/ се намира вътре или извън едноименната пирамида в Гиза, заяви археологът Мохамед Исмаил Халед, генерален секретар на Върховния съвет по древности на Египет.

Пирамидата на Хеопс, живял приблизително между 2579 и 2556 г. пр.н.е., е най-голямата и най-старата от трите Велики пирамиди, построени на платото Гиза. Първоначалната ѝ височина е била 147 метра. Мумията на Хеопс все още не е открита. Сред археолозите е широко разпространено мнението, че гробницата на фараона може да е скрита дълбоко в самата пирамида.

„Никой не знае със сигурност къде се намира гробницата на Хеопс Трудно е да се каже дали все още е вътре в пирамидата или не. Новите технологии може да ни позволят да разберем дали гробницата е там или не“, каза Халед в кулоарите на официалната церемония по откриването на Големия египетски музей в Гиза, която се състоя на 1 ноември.

Световноизвестният археологически комплекс на пирамидите в Гиза се намира на едноименното плато на западния бряг на река Нил близо до Кайро. Комплексът е на над 4500 години. Комплексът се състои от три големи пирамиди на фараоните от IV династия (управлявана около 2639-2506 г. пр.н.е.): Хеопс, Хефрен и Менкауре.