Новини
Любопитно »
Къде е гробницата на Хеопс? Отговор ще дадат новите технологии

Къде е гробницата на Хеопс? Отговор ще дадат новите технологии

5 Ноември, 2025 11:46 371 1

  • хеопс-
  • пирамида-
  • нови технологии

Пирамидата на Хеопс, живял приблизително между 2579 и 2556 г. пр.н.е., е най-голямата и най-старата от трите Велики пирамиди, построени на платото Гиза

Къде е гробницата на Хеопс? Отговор ще дадат новите технологии - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Нови технологии ще помогнат да се определи дали гробницата на Хеопс /Хуфу/ се намира вътре или извън едноименната пирамида в Гиза, заяви археологът Мохамед Исмаил Халед, генерален секретар на Върховния съвет по древности на Египет.

Пирамидата на Хеопс, живял приблизително между 2579 и 2556 г. пр.н.е., е най-голямата и най-старата от трите Велики пирамиди, построени на платото Гиза. Първоначалната ѝ височина е била 147 метра. Мумията на Хеопс все още не е открита. Сред археолозите е широко разпространено мнението, че гробницата на фараона може да е скрита дълбоко в самата пирамида.

„Никой не знае със сигурност къде се намира гробницата на Хеопс Трудно е да се каже дали все още е вътре в пирамидата или не. Новите технологии може да ни позволят да разберем дали гробницата е там или не“, каза Халед в кулоарите на официалната церемония по откриването на Големия египетски музей в Гиза, която се състоя на 1 ноември.

Световноизвестният археологически комплекс на пирамидите в Гиза се намира на едноименното плато на западния бряг на река Нил близо до Кайро. Комплексът е на над 4500 години. Комплексът се състои от три големи пирамиди на фараоните от IV династия (управлявана около 2639-2506 г. пр.н.е.): Хеопс, Хефрен и Менкауре.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 В Казанлък

    3 0 Отговор
    Толкоз.

    11:50 05.11.2025