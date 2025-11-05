20 г. по-късно: Брендън Фрейзър и Рейчъл Уайз се събират отново за продължение на „Мумията“

Актьорите Брендън Фрейзър и Рейчъл Уайз ще се завърнат към култовата приключенска поредица „Мумията“ за нов, четвърти филм. Проектът ще бъде режисиран от Мат Бетинели-Олпин и Тайлър Джилет, известни под общото име Radio Silence, които стоят зад филмите „Докато смъртта ни раздели“ (2019) и римейка на „Писък“ (2022), продуциран от Paramount.

От студиото Universal Pictures, което е собственик на оригиналната поредица и нейните персонажи, засега отказват официален коментар.

Първият филм от поредицата с участието на Фрейзър и Уайз излиза през 1999 г. и постига значителен комерсиален успех. В него Фрейзър изпълнява ролята на авантюриста Рик О’Конъл, който събужда прокълнат египетски жрец със свръхестествени сили. Лентата затвърждава статута на актьора като водещо име в екшън жанра. Той се завръща в продълженията от 2001 г. („Мумията се завръща“) и 2008 г. („Мумията: Гробницата на императора дракон“), но Уайз участва единствено във втория филм.

През 2017 г. Universal направи опит да рестартира франчайза с нова версия, водена от Том Круз. Лентата обаче се провали както сред критиката, така и в боксофиса, което провали и плановете на студиото за т.нар. „Тъмна вселена“ – серия от взаимосвързани продукции, базирани на класическите чудовища от филмотеката на Universal.

След дълго отсъствие от киноиндустрията поради здравословни проблеми, лични причини и обвинение в сексуален тормоз срещу бивш президент на Холивудската асоциация на чуждестранната преса, Брендън Фрейзър преживя актьорско възраждане с драмата „Китът“ (2022), за която получи наградата „Оскар“ за най-добър актьор.

По време на промоционалната кампания за „Китът“, Фрейзър сподели пред Variety, че би бил отворен за още едно участие в поредицата „Мумията“, ако бъде представена подходяща концепция. „Не знам как точно би изглеждало това, но бих участвал, ако някой предложи добра идея“, коментира той тогава.

Брендън Фрейзър също така даде своята оценка за неуспеха на версията с Том Круз, отбелязвайки през 2022 г., че основната ѝ слабост е липсата на забавление. „Трудно е да се направи такъв филм. Нашата версия имаше едно важно качество – забавление. Това липсваше в новия филм. Беше прекалено ориентиран към хорър жанра. А 'Мумията' трябва да е приключенско преживяване, не ужасяващ филм.“