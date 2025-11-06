47-годишната Летисия Каста показа голи бедра по риза за новата корица на Vanity Fair (СНИМКА)

Супермоделът Летисия Каста позира на снимка по риза. Фотосът се появи в нейния Instagram.

47-годишната Летисия Каста е момичето на корицата на новия брой на френското списание Vanity Fair. На корицата супермоделът се появява със светлосиня риза, допълнена с черно яке, преметнато през рамо, пръстен и обемни дълги обеци. Моделът беше без панталон или пола. Гримьорът ѝ бе създал естествена визия, а стилистът - небрежна прическа.

През януари Летисия Каста присъства на церемонията по награждаването на филмовите награди „Сезар“.

Преди събитието Летисия Каста присъства на откриването на изложбата на Swarovski, която се проведе по време на Седмицата на мъжката мода в Милано.