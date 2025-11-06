Новини
47-годишната Летисия Каста показа голи бедра по риза за новата корица на Vanity Fair (СНИМКА)

6 Ноември, 2025 09:14 682 8

Гримьорът й бе създал естествена визия, а стилистът - небрежна прическа

47-годишната Летисия Каста показа голи бедра по риза за новата корица на Vanity Fair (СНИМКА) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Супермоделът Летисия Каста позира на снимка по риза. Фотосът се появи в нейния Instagram.

47-годишната Летисия Каста е момичето на корицата на новия брой на френското списание Vanity Fair. На корицата супермоделът се появява със светлосиня риза, допълнена с черно яке, преметнато през рамо, пръстен и обемни дълги обеци. Моделът беше без панталон или пола. Гримьорът ѝ бе създал естествена визия, а стилистът - небрежна прическа.


През януари Летисия Каста присъства на церемонията по награждаването на филмовите награди „Сезар“.

Преди събитието Летисия Каста присъства на откриването на изложбата на Swarovski, която се проведе по време на Седмицата на мъжката мода в Милано.


  • 1 чичково червенотиквенече

    3 0 Отговор
    Мамма миа!
    Каааааста дииива...

    09:19 06.11.2025

  • 2 бобошен

    2 1 Отговор
    Летиция Каста по баджаци.

    09:19 06.11.2025

  • 3 ООрана държава

    1 3 Отговор
    Чист кросдресър

    09:20 06.11.2025

  • 4 Е и какво от това нас ни касае

    1 1 Отговор
    Кифла в риза

    09:21 06.11.2025

  • 5 в кратце

    0 0 Отговор
    Френско списание с английско заглавие.

    09:21 06.11.2025

  • 6 муцунка

    0 0 Отговор
    Името му(на списанието) означава "Панаир на суетата".

    09:24 06.11.2025

  • 7 кастроли

    0 0 Отговор
    Тъй като е била на "Седмицата на мъжката мода" в Милано,и за да не остане по-назад,затова е в риза. Все едно аз да се набутам в рокля! Накъде върви този свят?!

    09:29 06.11.2025

  • 8 Гретиния

    0 0 Отговор
    Я , фугите на плочките в банята трябва да бъдат позапълнени...

    09:29 06.11.2025