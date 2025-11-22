Новини
Меган Маркъл открехна завесата на личния си живот за корицата на Harper's Bazaar (СНИМКИ)

Меган Маркъл открехна завесата на личния си живот за корицата на Harper's Bazaar (СНИМКИ)

22 Ноември, 2025 09:46

Меган говори за принц Хари, децата си, завръщането под прожекторите и най-близките ѝ хора

Меган Маркъл открехна завесата на личния си живот за корицата на Harper's Bazaar (СНИМКИ) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Меган Маркъл е жената, изгряла на корицата на новия брой на Harper's Bazaar, САЩ. 44-годишната херцогиня на Съсекс се появява на корицата на специалния арт брой на изданието.

На снимките Маркъл позира в модели на Dior, Balenciaga, The Row, Chanel, Celine, Toteme и Ferragamo. Стилистиката е дело на Карлос Назарио, а фотосесията- на сенегалския моден фотограф Малик Бодиан.

Херцогинята даде дълго интервю на Кейтлин Гринидж, американска писателка и носителка на наградата Whiting за художествена литература за 2017 г. В интервюто тя коментира появата си на ревюто на Balenciaga по време на Седмицата на модата в Париж, потвърждавайки, че е решила да подкрепи дебюта на новия креативен директор на марката, Пиерпаоло Пичоли, когото познава от много години.

„Радвах се за него. Свързах се с него и казах: „Бих искал да дойда и да те подкрепя.“ Пазихме го в тайна; „Беше забавно.“ Тя отказа да обсъжда спорното видео, заснето близо до мястото на смъртта на принцеса Даяна.

През октомври Маркъл се озова в центъра на скандал. В профила си в Инстаграм херцогинята качи видеоклип, който я показва с вдигнати във въздуха крака в лимузина, шофирайки близо до тунела, където загина принцеса Даяна.

Меган Маркъл призна, че социалният ѝ кръг е изключително малък и най-важният човек в живота ѝ е съпругът ѝ. „Той ме обича смело и безкрайно, и има различна гледна точка за нещата, защото вижда това, които аз не успявам. Никой на света не ме обича повече от него, така че знам, че той винаги ще ме подкрепя“, каза тя.

Съпругата на принц Хари намекна, че се е научила да отстоява границите си в брака си и през годините си в кралското семейство.

„Мисля, че границите ми станаха по-ясни, откакто бях поставена в светлината на прожекторите в този много... Мога да измисля всяко прилагателно, за да запълня многоточието. Човек намира различни начини да се защити, независимо дали е самосъхранение или просто порастване.“

Говорейки за детството си, Меган Маркъл се описва като „малка зубърка“, която се опитвала „да бъде умна“. За нея е важно хората да видят, „че тя наистина се опитва да бъде себе си“. „Трябва да правиш това, което е правилно за теб.“ Не харесвам неща, които изглеждат твърде съзнателни... И понякога мисля, че хората се вълнуват толкова много от определени неща. Те са толкова погълнати от тях, че губят удоволствието. Опитът да бъдеш перфектен също не е много забавен“, каза херцогинята.

На въпроса как се чувства Маркъл по отношение на грешките, тя отговори: „Учиш се да не ги повтаряш. Ако всичко върви гладко, не се учиш. Ако не учиш, не растеш.“

Тя спомена и децата си в този контекст – шестгодишния Арчи и четиригодишната Лилибет Даяна.

„Аз съм майка на деца във възраст, в която постоянно учат нови неща. Всеки ден ги виждам да се сблъскват с неща, които изглеждат напълно непреодолими. Но можеш да погледнеш назад и да си кажеш: „Знам, че сега това изглежда наистина трудно, но повярвай ми, скоро ще стане толкова лесно.“ Мога да бъда също толкова мила към себе си. Няма такова нещо като съвършенство. И аз правя грешки.“

Меган призна, че обича да работи от вкъщи, а офисът ѝ се намира до кухнята. Дъщеря ѝ често „идва и сяда в скута ѝ“ по време на служебните ѝ разговори.


