Новини
Любопитно »
Дженифър Лорънс и Леонардо ди Каприо превзеха корицата на новия брой на Variety

Дженифър Лорънс и Леонардо ди Каприо превзеха корицата на новия брой на Variety

19 Декември, 2025 11:44 772 3

  • дженифър лорънс-
  • леонардо ди каприо-
  • корица-
  • variety-
  • игрите на глада

Дженифър Лорънс ще участва в предистория на филмите „Игрите на глада“

Дженифър Лорънс и Леонардо ди Каприо превзеха корицата на новия брой на Variety - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Холивудската актриса Дженифър Лорънс позира с колегата си Леонардо ди Каприо за новия брой на списание Variety. Актрисата се появи пред камерата в черна прилепнала рокля, с часовник, пръстени и дълги обеци. Тя позира с разпусната коса и грим. Ди Каприо беше сниман с черна тениска, панталон и часовник.


Миналата седмица беше обявено, че Дженифър Лорънс и Джош Хътчерсън ще участват в предистория на филмите „Игрите на глада“. Новата част е озаглавена „Игрите на глада: Зората на жътвата“. Лорънс и Хътчерсън ще повторят ролите си на Катнис Евърдийн и Пийта Меларк. Предисторията ще се развива 24 години преди събитията от основната филмова поредица. Както отбеляза The Hollywood Reporter, героите от „Игрите на глада“ ще се появят в сцена, чието действие се развива в бъдещето.

Франсис Лорънс, който е работил по предишните части на поредицата, режисира новия проект. В предисторията участват Глен Клоуз, Кийрън Кълкин, Ел Фанинг, Ралф Файнс и Джеси Племънс.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Клонирани

    3 0 Отговор
    Като направят нещо успешно и започват да разводняват, пет години преди, осем години след, съдбата на свако му, перипетиите на третия му съребрен братовчед, докато изцедят и последният цент от зяпащите будали.

    11:51 19.12.2025

  • 2 Янко

    0 0 Отговор
    Дикаприо е като 30 годишен пич. Възмъжал е предостатъчно. Браво.

    12:47 19.12.2025

  • 3 Сечко

    1 0 Отговор
    При внимателно вглеждане в изображението се забелязва интересен детайл: двата часовника показват различно време.

    Часовникът на Леонардо Ди Каприо изглежда сочи приблизително 11:30–11:32, докато часовникът на Дженифър Лоуренс показва около 11:14–11:16, което води до разлика от приблизително 15–18 минути.

    13:03 19.12.2025