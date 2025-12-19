Дженифър Лорънс и Леонардо ди Каприо превзеха корицата на новия брой на Variety

Холивудската актриса Дженифър Лорънс позира с колегата си Леонардо ди Каприо за новия брой на списание Variety. Актрисата се появи пред камерата в черна прилепнала рокля, с часовник, пръстени и дълги обеци. Тя позира с разпусната коса и грим. Ди Каприо беше сниман с черна тениска, панталон и часовник.

Миналата седмица беше обявено, че Дженифър Лорънс и Джош Хътчерсън ще участват в предистория на филмите „Игрите на глада“. Новата част е озаглавена „Игрите на глада: Зората на жътвата“. Лорънс и Хътчерсън ще повторят ролите си на Катнис Евърдийн и Пийта Меларк. Предисторията ще се развива 24 години преди събитията от основната филмова поредица. Както отбеляза The Hollywood Reporter, героите от „Игрите на глада“ ще се появят в сцена, чието действие се развива в бъдещето.

Франсис Лорънс, който е работил по предишните части на поредицата, режисира новия проект. В предисторията участват Глен Клоуз, Кийрън Кълкин, Ел Фанинг, Ралф Файнс и Джеси Племънс.