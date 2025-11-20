Бела Хадид позира по дантелени бикини и яке за корицата на списание (СНИМКИ)

Супермоделът Бела Хадид е лицето на новия брой на списание DUST. Тя сподели снимките в Instagram.
Бела позира в кремави дантелени бикини, синьо яке от 90-те, обемни обеци и гривни. Косата ѝ беше прибрана назад, а гримът ѝ подчертаваше тънки вежди.
Преди няколко седмици Бела Хадид предизвика безпокойство сред феновете, след като беше забелязана да снима сериала на Райън Мърфи „Красота“ в Париж. Папараци заснеха супермодела в червен кожен сутиен и тесни панталони. Интернет потребителите отбелязаха, че звездата от модния подиум е отслабнала значително и я призоваха да качи килограми.
Преди това Бела Хадид участва в ревюто на Saint Lauren по време на Седмицата на модата в Париж. Супермоделът се разходи по подиума в бежова "найлонена" рокля с подплънки на раменете и масивни сребърни бижута.
