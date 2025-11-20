Новини
Бела Хадид позира по дантелени бикини и яке за корицата на списание (СНИМКИ)

20 Ноември, 2025 17:31 3 536 14

Визията на супермодела напомняше на 90-те години

Бела Хадид позира по дантелени бикини и яке за корицата на списание (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Супермоделът Бела Хадид е лицето на новия брой на списание DUST. Тя сподели снимките в Instagram.

Бела позира в кремави дантелени бикини, синьо яке от 90-те, обемни обеци и гривни. Косата ѝ беше прибрана назад, а гримът ѝ подчертаваше тънки вежди.

Публикация, споделена от DUST MAGAZINE (@dustmagazine)

Преди няколко седмици Бела Хадид предизвика безпокойство сред феновете, след като беше забелязана да снима сериала на Райън Мърфи „Красота“ в Париж. Папараци заснеха супермодела в червен кожен сутиен и тесни панталони. Интернет потребителите отбелязаха, че звездата от модния подиум е отслабнала значително и я призоваха да качи килограми.

Преди това Бела Хадид участва в ревюто на Saint Lauren по време на Седмицата на модата в Париж. Супермоделът се разходи по подиума в бежова "найлонена" рокля с подплънки на раменете и масивни сребърни бижута.


Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мюмюн

    9 2 Отговор
    и? премествам ама дънкити тесни

    Коментиран от #2

    17:40 20.11.2025

  • 2 Ми вземи

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "Мюмюн":

    го подрежи и ще има място. Знаеш как става.

    17:49 20.11.2025

  • 3 Бих казал..

    15 6 Отговор
    Че е Посредствена

    18:19 20.11.2025

  • 5 защо

    11 1 Отговор
    не отиде да се кълчи при роднините си .

    19:12 20.11.2025

  • 6 Киро

    16 4 Отговор
    Неприятна грозница.

    19:21 20.11.2025

  • 7 Баба Гошка

    12 2 Отговор
    Таз трябва да се раззголва, защот кат я гледат в лицето куккумявско, се отвръщат. Да гледат поне ци2 и надуу пени картофи. Иначе няма как да задържи вниманието освен на някои не грра, които не подбират.

    19:29 20.11.2025

  • 8 Факт

    4 0 Отговор
    Някои си изкарват хляба с Фийд за други хора!

    19:38 20.11.2025

  • 9 Пророк

    6 2 Отговор
    Българската цървулейка няма да има друг избор освен да си ляга с най голямите балъци. Помнете думите ми! Амин! 🥳🥳😂🤣🤭🥳😂🤣🤭

    19:41 20.11.2025

  • 10 Хамон дружинка

    5 1 Отговор
    Добре е от време на време да пускате и снимки на слипове и едри чатали

    Коментиран от #11

    19:56 20.11.2025

  • 11 Факт

    8 0 Отговор

    До коментар #10 от "Хамон дружинка":

    Не си ли ги споделяте между вас?

    20:05 20.11.2025

  • 12 Мара и Вени

    2 0 Отговор
    Ние двечките позираме без бикини в кабинета на Милен.

    04:18 21.11.2025

  • 13 глоги

    2 0 Отговор
    НАЙЛОНОВА СЕ ПИШЕ,А НЕ "найлонена" рокля.

    06:29 21.11.2025

  • 14 Абе

    0 0 Отговор
    Мноо голем номер гащи е обула, като стане ше се изсулат.

    09:22 21.11.2025