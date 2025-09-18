Сестрите Дакота и Ел Фанинг със секси къси панталонки във фотосесия за Vanity Fair (СНИМКИ)

Американските киноикони и сестри – Дакота и Ел Фанинг – привлякоха вниманието на модните критици и феновете си, след като се появиха в нова стилна фотосесия за престижното списание Vanity Fair. Снимките, публикувани на официалния сайт на изданието, разкриват неподражаемия стил и харизма на двете актриси.

В един от най-обсъжданите кадри, чаровните сестри позират в цял ръст, облечени в прилепнали бели тениски с изписани имена и модерни дънкови шорти с ниска талия. Визията им е допълнена от елегантни, блестящи сандали на висок ток от световноизвестната марка Manolo Blahnik, а косите им са оформени в меки, романтични вълни, които подчертават естествената им красота.

Освен това, фотосесията включва и кадри, на които Дакота и Ел демонстрират смелост и увереност, облечени в секси бодита с дълбоко деколте, съчетани с класически дънкови панталони.

Снимките предизвикаха бурни реакции в социалните мрежи. Без съмнение, Дакота и Ел Фанинг затвърждават позициите си не само като талантливи актриси, но и като истински модни икони на своето поколение.