Крисия проговори в ефир за връзката си с Никола Цолов (СНИМКИ)

6 Ноември, 2025 13:31 920 8

Двойката официално обяви, че е заедно на Хелоуин

Крисия проговори в ефир за връзката си с Никола Цолов (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Крисия се изповяда пред камерите за връзката с пилота Никола Цолов. Като "изключително специален" певицата определи тя новия съ възлюбен. От известно време се шушука, че двамата са заедно, като те официално потвърдиха връзката със серия от общи снимки в социалните мрежи на Хелоуин с еднакви костюми.

В интервю за "Преди обед", където Крисия гостува с двете си сестри, певицата призна, че е обвързана и че подобно на любимия си обича високите скорости. На въпроса на водещите Петър и Оля къде са се запознали, певицата заяви: "Случайни срещи, случайна комуникация, той е много интелигентен човек. Вълнувам се от бъдещето и съм изключително горда с него".

Публикация, споделена от NT 🦁 (@nikola_tsolov)

Общи кадри на Крисия и Никола се появиха в профилите им в Instagram. Част от тях са от вечерта на Хелоуин, на който рали пилотът беше облечен като Батман, а любимата му като Жената котка. Други пък са от фитнес до Валенсия, където пилотът живее.

Преди връзката си с Крисия, Никола Цолов имаше връзка с инфуенсърката Валерия Суарес, която дори го придружи у нас и двамата гостуваха на сватба.

Крисия, която стана известна покрай участието си в "Шоуто на Слави" още като дете, стигна до финала на Детската Евровизия с песента "Детска планета", но с Хасан и Ибрахим останаха на второ място. Тя сподели, че иска да представя страната ни на "Евровизия", след феноменалното представяне на детския конкурс.


  • 1 Последния Софиянец

    8 0 Отговор
    Досега ходеше с богати чичковци .Има напредък.

    13:32 06.11.2025

  • 2 Да попитам

    10 0 Отговор
    Тая не беше ли дето Слави задоволяваше с нея педофилските си наклонности ?

    13:35 06.11.2025

  • 3 Бай той Толстой

    4 0 Отговор
    Ужас😮Пускайте бомбите

    13:36 06.11.2025

  • 4 Бай той Толстой

    4 0 Отговор
    Ужас😮Пускайте бомбите

    13:37 06.11.2025

  • 5 От ден

    5 0 Отговор
    до пладне .

    13:37 06.11.2025

  • 6 Златотърсачката

    9 0 Отговор
    Малкото хорве усеща къде са паричките. Мамчето й добре я е възпитала.

    13:37 06.11.2025

  • 7 Оги

    4 0 Отговор
    Що пък една не се хвана с някой научен сътрудник в БАН. Все на известни и богати скачат.

    13:42 06.11.2025

  • 8 хах

    2 0 Отговор
    Поредните безработни с пари , добре Ча са мама и тати :)

    13:43 06.11.2025