Крисия проговори в ефир за връзката си с Никола Цолов (СНИМКИ)

Крисия се изповяда пред камерите за връзката с пилота Никола Цолов. Като "изключително специален" певицата определи тя новия съ възлюбен. От известно време се шушука, че двамата са заедно, като те официално потвърдиха връзката със серия от общи снимки в социалните мрежи на Хелоуин с еднакви костюми.

В интервю за "Преди обед", където Крисия гостува с двете си сестри, певицата призна, че е обвързана и че подобно на любимия си обича високите скорости. На въпроса на водещите Петър и Оля къде са се запознали, певицата заяви: "Случайни срещи, случайна комуникация, той е много интелигентен човек. Вълнувам се от бъдещето и съм изключително горда с него".

Общи кадри на Крисия и Никола се появиха в профилите им в Instagram. Част от тях са от вечерта на Хелоуин, на който рали пилотът беше облечен като Батман, а любимата му като Жената котка. Други пък са от фитнес до Валенсия, където пилотът живее.

Преди връзката си с Крисия, Никола Цолов имаше връзка с инфуенсърката Валерия Суарес, която дори го придружи у нас и двамата гостуваха на сватба.

Крисия, която стана известна покрай участието си в "Шоуто на Слави" още като дете, стигна до финала на Детската Евровизия с песента "Детска планета", но с Хасан и Ибрахим останаха на второ място. Тя сподели, че иска да представя страната ни на "Евровизия", след феноменалното представяне на детския конкурс.