Диона се нахвърли на хейтърите си

Рапърката, която стана чалга звезда Диона отново показа, че не си мълчи, когато заядливи и недоволни мъже пълнят коментарите под публикациите ѝ с обиди. Певицата влезе в истински онлайн двубой с хейтър, който я напсува под публикация във „Фейсбук“. Вместо да замълчи, тя отвърна с остроумие и хаплив език, а коментарите заваляха.

„Като гледам това на челото ти, сигурен ли си, че можеш да се справиш с всичкото еб*не?!“, изригна Диона под коментара на мъжа, съдържащ единствено гнусни псувни към нея.

Явно подразнена от хейтърските коментари, по-късно певицата качи видео, в което направи разбор на „токсичното мъжко поведение“ в социалните мрежи.

„Както в профила ми, така и в „Биг Брадър“, така и в „Ергенът“, в градския транспорт и навсякъде – има ги! Типичният балкански дивеч: незадоволен, неуверен и неграмотен емоционално. Това е най-опасното създание!“, казва в клипа си Диона.

Певицата, която неведнъж е била жертва на онлайн нападки по различни поводи, подчерта, че подобни мъже се представят за „патриоти“ и „ултраси“, но всъщност нямат никакво уважение към жените.

„Това са хора, които съдбата е наказала с интернет достъп. И те го използват, за да мразят!“, категорична е още тя.

Певицата стигна и по-далеч – призова за законова защита срещу онлайн обиди и публичен сексизъм, настоявайки, че България има нужда от „дигитална хигиена“.