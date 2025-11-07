Певицата Лияна разкри как се е преборила с тежки здравословни проблеми (СНИМКИ)

Попфолк певицата Лияна направи изповед, която трогна всички – тя сподели как от болно дете с тежка диагноза се е превърнала в силна и несломима жена.

„Когато казвам – МОЖЕТЕ И ВИЕ! го правя за всички, които мислят, че е късно. За тези, които вярват, че възрастта е пречка или че при тях просто няма да се получи“, заяви певицата в серия от сторита в профила си в Инстаграм.

Лияна разкрива, че борбата ѝ за здраве започва още на шестмесечна възраст, когато лекарите ѝ поставят диагнозата бронхиална астма. Детството ѝ минава между болници, системи и тежки пристъпи. До шестата си година живее на кортикостероиди, а кашлицата дори измествала белия ѝ дроб с два сантиметра!

Но съдбата не успява да я спре. Без знанието на родителите си, още във втори клас тя се записва на лека атлетика – тайно тича на стадион „Герена“, задъхана и с плач, но с желязна воля.

„Атлетиката ме излекува! Имунната ми система се стабилизира, спрях кортикостероидите и започнах да дишам с пълни гърди!“, споделя тя.

След години спортът отстъпва място на музиката – но тялото ѝ не забравя движението. Контузия прекъсва спортната ѝ кариера, а лекарите ѝ поставят нова диагноза – пролапс на митрална клапа. Пие бетаблокери вече над 20 години, но не се отказва:

„Ако не беше бягането, аз нямаше да съм здрава! Медикаментите не стигат – спортът е моето лекарство!“

Днес Лияна си поставя за цял да вдъхнови последователките си със своята история и това, което я е спасило – волята, движението и позитивните емоции могат да победят всичко!

„Аз не съм повече от вас. Просто искам да ви покажа, че МОЖЕТЕ!", пише убедително певицата в профила си.