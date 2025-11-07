Новини
Певицата Лияна разкри как се е преборила с тежки здравословни проблеми (СНИМКИ)

7 Ноември, 2025 15:58 1 087 4

Фолк певицата се е борила с бронхиална астма и порок на сърцето

Певицата Лияна разкри как се е преборила с тежки здравословни проблеми (СНИМКИ) - 1
Снимки: Instagram
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Попфолк певицата Лияна направи изповед, която трогна всички – тя сподели как от болно дете с тежка диагноза се е превърнала в силна и несломима жена.

„Когато казвам – МОЖЕТЕ И ВИЕ! го правя за всички, които мислят, че е късно. За тези, които вярват, че възрастта е пречка или че при тях просто няма да се получи“, заяви певицата в серия от сторита в профила си в Инстаграм.

Лияна разкрива, че борбата ѝ за здраве започва още на шестмесечна възраст, когато лекарите ѝ поставят диагнозата бронхиална астма. Детството ѝ минава между болници, системи и тежки пристъпи. До шестата си година живее на кортикостероиди, а кашлицата дори измествала белия ѝ дроб с два сантиметра!

Но съдбата не успява да я спре. Без знанието на родителите си, още във втори клас тя се записва на лека атлетика – тайно тича на стадион „Герена“, задъхана и с плач, но с желязна воля.

„Атлетиката ме излекува! Имунната ми система се стабилизира, спрях кортикостероидите и започнах да дишам с пълни гърди!“, споделя тя.

След години спортът отстъпва място на музиката – но тялото ѝ не забравя движението. Контузия прекъсва спортната ѝ кариера, а лекарите ѝ поставят нова диагноза – пролапс на митрална клапа. Пие бетаблокери вече над 20 години, но не се отказва:

„Ако не беше бягането, аз нямаше да съм здрава! Медикаментите не стигат – спортът е моето лекарство!“

Днес Лияна си поставя за цял да вдъхнови последователките си със своята история и това, което я е спасило – волята, движението и позитивните емоции могат да победят всичко!

„Аз не съм повече от вас. Просто искам да ви покажа, че МОЖЕТЕ!", пише убедително певицата в профила си.


Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Д-р Стоян Викторов

    9 1 Отговор
    Бреей, Лияна, хем хубава, хем умна! Да си жива и здрава и продължавай да промотираш спорта!

    16:18 07.11.2025

  • 2 Брей

    3 1 Отговор
    Красива е тази жена. Дори не чета какво пише. Стига ми да я гледам

    16:40 07.11.2025

  • 3 Бъди здрава ,Лияна!

    4 0 Отговор
    Дай Боже всичко лошо да е останало зад гърба на теб и твоите близки.За напред само слънчеви дни и хубави моменти и емоции ти пожелавам♥️♥️♥️👍👍👍

    16:54 07.11.2025

  • 4 ООрана държава

    1 3 Отговор
    Вирнала крачка и направи пачка

    16:57 07.11.2025