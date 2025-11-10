Златното момиче на българската художествена гимнастика намери портфейл на улицата с голяма сума пари

Боряна Калейн намерила на улицата портфейл с голяма сума пари и веднага го занесла в 6-то РУ в София. Оттам се свързали със собственичката и ѝ го предали, съобщава "24 часа".

Жената изказва специални благодарности на олимпийската ни вицешампионка и посочва, че загубената сума пари е била значителна. Освен това в потфейла имало и лични документи и банкови карти.

Боряна Калейн е носителка на сребърен медал от Олимпийските игри в Париж през 2024 г. в индивидуалната надпревара по художествена гимнастика.

Сред другите успехи на златното момиче са световната титла в отборното състезание във Валенсия през 2023 г. Калейн обяви края на спортната си кариера на 9 декември 2024 г.