Златното момиче на българската художествена гимнастика намери портфейл на улицата с голяма сума пари

10 Ноември, 2025 11:28 1 612 3

  • боряна калейн-
  • художествена гимнастика-
  • спорт-
  • портфейл

Жената изказва специални благодарности на олимпийската ни вицешампионка и посочва, че загубената сума пари е била значителна

Златното момиче на българската художествена гимнастика намери портфейл на улицата с голяма сума пари - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Боряна Калейн намерила на улицата портфейл с голяма сума пари и веднага го занесла в 6-то РУ в София. Оттам се свързали със собственичката и ѝ го предали, съобщава "24 часа".

Жената изказва специални благодарности на олимпийската ни вицешампионка и посочва, че загубената сума пари е била значителна. Освен това в потфейла имало и лични документи и банкови карти.

Боряна Калейн е носителка на сребърен медал от Олимпийските игри в Париж през 2024 г. в индивидуалната надпревара по художествена гимнастика.

Сред другите успехи на златното момиче са световната титла в отборното състезание във Валенсия през 2023 г. Калейн обяви края на спортната си кариера на 9 декември 2024 г.


  • 1 И аз

    8 5 Отговор
    Съм намирал, но никой не е разбирал. Да не съм фукльо, харча си мълчаливо.

    11:33 10.11.2025

  • 2 по скоро бих повярвал

    2 4 Отговор
    че аассаан от маалата би го върнал

    не може да бъде толкова честно моме със сребно
    чак се просълзих

    11:52 10.11.2025

  • 3 Селянин

    4 0 Отговор
    Ако ги бях намерил аз щях да ги занеса на Лили, той е най- справедлив в Бг!
    Иначе браво на момето, голям спортист Човек!

    12:31 10.11.2025

