Новини
Любопитно »
Принц Хари обвинен, че засенчва брат си Уилям: „Разглезено хлапе, което иска внимание“

Принц Хари обвинен, че засенчва брат си Уилям: „Разглезено хлапе, което иска внимание“

8 Ноември, 2025 16:44 748 7

  • принц хари-
  • принц уилям

Скандални твърдения разкриват напрежението между братята и последствията за бъдещето на кралската монархия

Принц Хари обвинен, че засенчва брат си Уилям: „Разглезено хлапе, което иска внимание“ - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Внезапното пътуване на принц Хари до Канада, докато брат му принц Уилям беше в Бразилия за връчването на наградите Earthshot Prize, било „умишлено“, а бившият кралски член бил определен като „разглезено хлапе“, предава Woman.bg.

Постоянните опити да засенчи брат си

Според източници херцогът на Съсекс непрекъснато се опитва да засенчи важни моменти в живота на отчуждения си брат. Последният му ход се възприема като последната капка за бъдещия крал.

„Никога не е бил толкова капризен преди Меган“

Хари е израснал с кралския етикет да уважава публичните ангажименти на роднините си, но от брака си с Меган Маркъл през 2018 г. изглежда почти маниакално желае да привлича вниманието върху себе си. Източници твърдят: „Хари никога не е бил толкова капризен или разглезен преди брака си с Меган. Не е бил озлобен.“

Откакто двойката напусна кралското семейство през 2020 г. и се премести в Калифорния, Хари атакува монархията чрез интервюта и мемоарите си от 2023 г., „Резервният“.

Големият ден на Уилям

Докато екипът на Хари твърди, че пътуването му до Торонто било планирано месеци предварително, източници определят постъпката като неуважителна, особено след дългогодишната помирителна среща с крал Чарлз III.

„Умишлени“ действия

Опитът на Хари да засенчи брат си по време на петдневното му посещение в Рио де Жанейро за екологични каузи бил „умишлен“. „Хари е разглезено хлапе и иска внимание. Много ревнува Уилям. … Не получава добри съвети и изглежда нещастен през цялото време“, добавя източник.

Последици за бъдещето

Биографът Андрю Лоуни смята, че действията на Хари могат да имат сериозни последствия за монархията. Херцогът може да не получи покана за коронацията на Уилям и дори да бъде отстранен от погребението на баща им, крал Чарлз. Лоуни заявява: „Отношенията между Уилям и Хари приключиха.“


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Северна Корея с 3ти пол и брадати жени

    2 1 Отговор
    Най-големите бклуци на Земята са т.нар. принцове, а веднага след тях - прст и туир щите се "демократи" на Сорос.

    16:47 08.11.2025

  • 3 МНЕНИЕ

    2 1 Отговор
    Виновни са медиите, че го лансират като нещо, а в същност...

    17:07 08.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Сащ

    0 0 Отговор
    На Николай ачов дъщеря му е лезбо вживява се като мъж и прасците на краката и са като кюнци. Който не вярва да провери 🤣🤣🤣🤣🤭🤭🤭🤭🤭😂😂🥳🥳🥳🥳

    17:22 08.11.2025

  • 7 Лили Иванова

    0 0 Отговор
    Да си внимават с него в кралството им, не ни занимавайте някакви принцове и как да внимаваме с тях. Мае Гери и ШАТ на патката му главата. Поне е бързо.

    18:23 08.11.2025