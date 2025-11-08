Принц Хари обвинен, че засенчва брат си Уилям: „Разглезено хлапе, което иска внимание“

Внезапното пътуване на принц Хари до Канада, докато брат му принц Уилям беше в Бразилия за връчването на наградите Earthshot Prize, било „умишлено“, а бившият кралски член бил определен като „разглезено хлапе“, предава Woman.bg.

Постоянните опити да засенчи брат си

Според източници херцогът на Съсекс непрекъснато се опитва да засенчи важни моменти в живота на отчуждения си брат. Последният му ход се възприема като последната капка за бъдещия крал.

„Никога не е бил толкова капризен преди Меган“

Хари е израснал с кралския етикет да уважава публичните ангажименти на роднините си, но от брака си с Меган Маркъл през 2018 г. изглежда почти маниакално желае да привлича вниманието върху себе си. Източници твърдят: „Хари никога не е бил толкова капризен или разглезен преди брака си с Меган. Не е бил озлобен.“

Откакто двойката напусна кралското семейство през 2020 г. и се премести в Калифорния, Хари атакува монархията чрез интервюта и мемоарите си от 2023 г., „Резервният“.

Големият ден на Уилям

Докато екипът на Хари твърди, че пътуването му до Торонто било планирано месеци предварително, източници определят постъпката като неуважителна, особено след дългогодишната помирителна среща с крал Чарлз III.

„Умишлени“ действия

Опитът на Хари да засенчи брат си по време на петдневното му посещение в Рио де Жанейро за екологични каузи бил „умишлен“. „Хари е разглезено хлапе и иска внимание. Много ревнува Уилям. … Не получава добри съвети и изглежда нещастен през цялото време“, добавя източник.

Последици за бъдещето

Биографът Андрю Лоуни смята, че действията на Хари могат да имат сериозни последствия за монархията. Херцогът може да не получи покана за коронацията на Уилям и дори да бъде отстранен от погребението на баща им, крал Чарлз. Лоуни заявява: „Отношенията между Уилям и Хари приключиха.“